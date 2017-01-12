Победить рак

Праздник Крещения в Коми
Тысячи верующих по всей республике пришли этой ночью окунуться в иордани. Для них на реках и водоёмах Коми сотрудники ГИМС МЧС оборудовали около сорока купелей. В храмах Коми в этот один из важнейших христианских праздников прошли Крещенские богослужения.
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19:48
19.01.2018
Банковские карты вытесняют бумажные деньги
Объём электронного денежного оборота в нашей республике сравнялся с наличными расчётами. Таким образом, можно говорить о тенденции, банковские карты плавно вытесняют бумажные деньги. Об этом, анализируя ситуацию в целом по стране, пишет «Парламентская газета». Причём, Северо-западный округ, в том числе мы, в абсолютных лидерах по этому показателю. Москва и Петербург до сих пор больше доверяют наличным.
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19:44
19.01.2018
Самое экстремальное Крещение - в Воркуте
Самое экстремальное Крещение снова в Воркуте. Правда, до минус 30 в этом году не дотянули и там. Второй год подряд купель для горожан устраивается не на реке Уса, а на реке Воркута. Близость положения положительно отразилась на количестве желающих искупаться. В этом году организаторы ожидают не менее двух тысяч человек. Для этого оборудована купель, установлена теплая палатка, горячий чай. Жителей из города к проруби целый день доставляет специальный автобус. Дежурят медики, спасатели.
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18:11
19.01.2018
«Земский доктор» в малых городах
Программа «Земский доктор» распространена на малые города. Об этом Президент России заявил на встрече с участниками Форума малых городов и исторических поселений, который прошёл в Подмосковье. Там присутствовала делегация и нашей республики. Таким образом, государство расширяет практику помощи начинающим медикам в решении проблем с трудоустройством. За 5 лет работы на селе стимулирующие меры позволили остановить отток специалистов желающих переехать в города. Для справки, это миллион рублей и жильё.
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18:06
19.01.2018
Работать медикам Печоры непросто
Сергей Гапликов поручил Минздраву провести комплексную оценку потребностей Печорской центральной районной больницы. Поводом стала встреча руководителя региона с местными врачами. Несмотря на успехи - в муниципалитете, например, значительно снизилась смертность - работать медикам приходится в непростых условиях.
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18:03
19.01.2018
Путин на Крещение окунулся в прорубь в монастыре на Селигере
Для президента это не первый опыт крещенских купаний, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков
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16:22
19.01.2018
Дмитрий Алиев завоевал серебро Чемпионата Европы по фигурному катанию
Дмитрий Алиев продолжает покорять звёздный олимп большого льда. Последняя высота – серебро Чемпионата Европы по фигурному катанию. Отметим, для уроженца Ухты это первые соревнования «взрослого» уровня. Ещё год назад он выступал в составе юношеской Сборной. К слову, у Алиева ещё есть шанс стать Чемпионом Европы – прокат произвольной программы намечен на 19 января. Сами же соревнования являются отборочными к Олимпийским играм-2018.
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10:45
19.01.2018
Крещенский сочельник в Коми
В первые века Рождество и Крещение отмечались в один день, на празднике, который назывался Богоявление, — явление Бога на Земле. Однако со временем оба события – рождение Христа и Его крещение в водах Иордана – были разнесены по времени, а дни между ними стали называть Святками, то есть святыми днями, в которые отменялся обязательный пост по средам и пятницам. 18 января в массовом сознании Крещение ассоциируется со святой водой и погружением в прорубь. К слову, в этом году без купели останутся четыре муниципалитета – Емва, Ухта, Сосногорск и Княжпогостский район. Виновата тёплая зима – лёд не везде окреп, чтобы выдержать большое количество желающих окунуться в иордань. Всего их будет оборудовано 40. В местах для купания установят палатки для переодеваний и обогрева. Безопасность по традиции обеспечат спасатели, полиция, казаки и медики.
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10:42
19.01.2018
Мария Кузьбожева вошла в список доверенных лиц Владимира Путина
Мария Кузьбожева вошла в список доверенных лиц Владимира Путина. Информацию обнародовала Центральная избирательная комиссия. Кузьбожева – заслуженный учитель Коми АССР, до конца прошлого года возглавляла одно из передовых учебных заведений региона – Гимназию искусств при Главе Коми имени Юрия Спиридонова. В разные годы совмещала эту деятельность с общественной и политической.
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10:39
19.01.2018
Глава Коми в Печоре
Сергей Гапликов 18 января находился с рабочим визитом в Печоре. Программа поездки началась с осмотра новостроек, возведённых по программе переселения из аварийного жилья, и встречи с жильцами. Глава осмотрел жилые помещения, оценил условия проживания новосёлов и поинтересовался их мнением. Качеством домов, как сообщает пресс-служба губернатора, жильцы довольны. Правда, жительница дома по Печорскому проспекту Наталья Дуркина пожаловалась, что тепло гуляет. Руководитель региона дал недельный срок министру строительства и дорожного хозяйства Сергею Двуреченскому на решение проблемы. Всего же в Печоре в рамках программы жилищные условия должны улучшить свыше 1800 человек. Это почти треть всех адресных программ по переселению граждан из аварийного фонда на территории Коми.
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10:36
19.01.2018
В Ухте пустует жилье
В Ухте до сих пор есть жилье, предоставленное гражданам по программе переселения из ветхостроя еще в 2012-2013 годах, которое пустует. Это признал мэр города Магомед Османов. Интервью опубликовано в газете «Республика». По его словам, многие не согласны или с планировкой, или с местом расположения самого дома. Все эти дела сейчас находятся в судах. Ещё одна причина, которая тормозит процесс – некачественно построенные помещения. Устранять ошибки по первому-второму этапу госпрограммы муниципалитет вынужден за бюджетный счёт.
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18:57
18.01.2018
Комфортная среда
В столице Коми на голосование в рамках программы «Комфортная городская среда» решено вынести 8 предложений. Они уже прошли оценку общественной комиссии. Соответствующие ящики для бюллетеней установлены в холле Администрации – каждый житель вправе выразить по территориям личное мнение – причём поддержать можно сразу несколько вариантов. Новшеством муниципалитета можно назвать онлайн-выборы.
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18:56
18.01.2018
Сыктывкар примет VII Всероссийский Съезд творческий коллективов
7 июня Сыктывкар примет VII Всероссийский Съезд творческий коллективов. Договорённость об этом достигнута в Дагестане, где обсуждались детали готовящегося события. Представляя нашу республику, министр культуры Сергей Емельянов поблагодарил Главу северокавказского региона за внимание к событию и отметил, что внимание региональных властей к этих вопросах необходимо, так как позволяет выявлять проблемные ситуации. Участники встречи – а это руководители ведущих профессиональных учреждений – горячо поддержали приглашение Коми, потому что в разное время бывали у нас, и знают какое внимание здесь уделяется этнокультурной составляющей, хоровому и певческому мастерству.
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18:55
18.01.2018
В Сосногорске выбирают название новому бассейну
В соцсети стартовало голосование за название для нового бассейна в Сосногорске. Из 9 предложенных вариантов на этот момент лидируют «Олимпик», «Айюва» и «Бриз». Напомним, к работам строители приступили в начале прошлого года, и за это время объект уже ни раз становился объектом пристального внимания Главы Коми. Более того, в ноябре прошлого года в эфире нашего канала он заявил, что следит за ситуацией из своего рабочего кабинета.
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18:54
18.01.2018
В Сосногорске завершается цикл строительства тепличного комплекса
В Сосногорске завершается нулевой цикл строительства будущего тепличного комплекса. Из 3000 свай – вбито 800. Запустить в тестовой режиме их планируют в сентябре. Сегодня заинтересованные стороны – инвестор, руководство предприятия и представители республиканской власти – встретились на специальном совещание в Минсельхозе. Если ход строительных работ опасения ни у кого не вызывает, с будущими кадрами пока всё сложнее.
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18:53
18.01.2018
В Воркуте обновился парк автобусной техники
В Воркуте обновился парк автобусной техники. Пассажирские перевозки в городе и посёлках сейчас обеспечивают 45 единиц техники, из которых 35 – новые. Изменился и состав перевозчиков. В декабре администрация заполярной кочегарки провела аукционы. Победу одержали три предприятия. В том числе новички в этом деле. Как итог – первый месяц работы оказался непростым.
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18:52
18.01.2018
Состоялось 129-е заседание Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
17 января 2018 года состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.
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13:22
18.01.2018
Гайдаровский форум
На реализацию приоритетных проектов Москва выделила республике по итогам прошлого года 800 миллионов рублей. Об этом Сергей Гапликов сообщил в кулуарах Гайдаровского форума. Он проходит в Москве. В рамках проектного управления, введенного два года назад, поддержку получили 9 направлений. По линии здравоохранения, например, это проект по оказанию своевременной экстренной медицинской помощи жителям труднодоступных районов. За прошлый год это 300 вылетов, эвакуация 403 пациентов, из которых 42 ребенка. По линии образования в республике утверждено дополнительное количество высококвалифицированных специалистов, имеющих востребованные профессии. А ещё госпрограмма «Комфортная среда», о которой мы уже не раз рассказывали, а строительство дороги на Нарьян-Мар в рамках уникального для страны концессионного соглашения.
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11:36
18.01.2018
80 лет Юрию Семукову
17 января 80 лет отмечает Юрий Иванович Семуков. Бывший Председатель Президиума Верховного Совета Коми АССР, народный депутат свою политическую карьеру начал с комсомола в родном Корткеросском районе. Там же был первым секретарём КПСС, затем возглавил Коми обком. С круглой датой своего коллегу поздравила действующий спикер Госсовета Надежда Дорофеева. Примечательно, что 8 десяток этом году отметит и сам парламент региона.
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11:34
18.01.2018
Учреждения, которые не принимают новые банкноты, накажут
Учреждения, которые не принимают новые банкноты, будут наказывать. Об этом сегодня на пресс-конференции заявила исполняющая обязанности управляющего Национальным банком Коми Марина Яцкив. Напомним, купюры достоинством в 200 и 2000 рублей вошли в оборот еще в октябре. А в наш регион начали поступать лишь месяц назад. Но пока новые деньги встречаются не так часто, процесс их ввода непростой.
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11:33
18.01.2018
В Сыктывдинском районе дали старт Году волонтёра
В Сыктывдинском районе дали старт Году волонтёра, объявленному президентом России. Событие добровольцы отметили ударным трудом. Помогли по хозяйству одинокой пенсионерке из Выльгорта.
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22:23
17.01.2018
Жители Язеля обеспокоены отсутствием пешеходной дороги
Жители Язеля – это Сыктывдинский район – обеспокоены отсутствием пешеходной дороги от железнодорожной станции до автобусной остановки. Как пишет газета «Наша жизнь» с такой проблемой от имени избирателей к ним обратился депутат райсовета Евгений Потолицын. По его словам, пешеходы вынуждены рисковать собственными жизнями – ведь добираться приходится с некоторых пор по оживлённой трассе «Сыктывкар-Ухта». Там круглые сутки на высокой скорости несутся большегрузы. При этом последние лет 10 пешеходник чистили, потому что через неё от Коччойяга ездил школьный автобус в Часово. Удлинился и путь – прежде идти от посёлка до остановки надо было полтора километра, а теперь четыре. Потому что по трассе и в круговую. Пока реакции местных властей на эту ситуацию не поступало. Между тем с начала года в республике произошло уже три случая, когда в результате ДТП на оживлённых дорогах гибли пешеходы. В условиях неосвещенных местностей водители их замечали лишь в последний момент.
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18:37
17.01.2018
Соседство с двумя десятками собак
На жизнь по соседству с двумя десятками собак жалуются жители одного из сыктывкарских многоквартирных домов. Талисман этого года по китайскому календарю, вопреки обещаниям астрологов, приносит им пока, увы, не радость и удачу, а одни мучения. В подъезде - зловония и клоки шерсти. У собственников - аллергия и расшатанные нервы.
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18:35
17.01.2018
Налоговая служба упростила порядок уплаты налогов
Налоговая служба существенно упростила порядок уплаты налогов. Об этом на правительственном совещании в Ново-Огарёва Президенту России доложил министр финансов Антон Силуанов.
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18:33
17.01.2018