«Время новостей. Ухта». 12 января 2017

Время новостей. Ухта. 19.0.1.18
- В «Жемчужине Севера» удается поддерживать комфортные условия – так комментирует итоги недели на общегородской планёрке первый заместитель мэра Пётр Артемьев. - Дарья Буторина удостоилась внимания за победу во всероссийском конкурсе сочинений «Россия, устремленная в будущее» и встретилась лично с Президентом страны. - Тем временем в соседнем Сосногорском районе идёт открытое интернет-голосование по выбору названия для будущего бассейна. - Вот уже 15 лет, в январе, Сосногорск становится центром духовной культуры для всей Коми.
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21:25
19.01.2018
Время новостей. Ухта. 18.01.18.
- Уроженец Ухты Дмитрий Алиев продолжает покорять звёздный олимп большого льда. - В Ухте до сих пор есть жильё, предоставленное гражданам по программе переселения из ветхостроя еще в 2012-2013 годах, которое пустует. - В соседнем Сосногорске завершается нулевой цикл строительства будущего тепличного комплекса. - Ухтинская студентка вошла в список победителей Всероссийского конкурса молодежных проектов. - Философию в массы. Сложная, многогранная наука станет ближе благодаря созданию в Ухте дискуссионного клуба.
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21:26
18.01.2018
Время новостей. Ухта. 17.01.18.
- Владимир Путин поручил правительству упростить порядок установления инвалидности. - Тем временем, Глава Коми находится с рабочим визитом в Москве. - В Ухте, как и в целом по республике начался сбор предложений в программу «формирование комфортной городской среды». - На Крещение ухтинцы всё-таки не смогут искупаться в проруби. - В ухтинской Центральной библиотеке прошло заседание краеведческого лектория. - В Коми презентовали книгу о Василии Сенюкове, советском геологе-нефтянике, которого часто называют еще "коми-ломоносовым".
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19:27
17.01.2018
Время новостей. Ухта. 16.01.18.
- Ухтинцы могут остаться без купелей на реках 19 января. - Недостаточно промёрзли реки и в более северных районах Коми. - Два педагога из Коми, это учитель русского языка и литературы кадетской школы Сосногорска Вера Дмитриенко и преподаватель Ухтинского технического лицея Ольга Лезина, стали призерами всероссийского конкурса «Мои инновации в образовании». - А тем временем Центр творчества имени Карчевского также стремится ко всестороннему развитию подрастающего поколения. - В Ухте стартовала благотворительная акция «Подари книги школьной библиотеке». - Игра на музыкальных инструментах и актерская импровизация – в Ухте впервые прошёл совместный творческий вечер народного драматического театра и любителей музыкальных джемов. - Лыжники Ухты уже полным ходом готовятся к Первенству и Чемпионату Коми.
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22:37
16.01.2018
Время новостей. Ухта. 15.01.18.
- Республика пересмотрит подходы к строительству новых школ. В будущем они будут возводиться по системе государственно-частного партнёрства. - Попадания дизтоплива в реку Седью под Ухтой нет, - таковы данные проведённых исследований. - Игра на музыкальных инструментах и актерская импровизация – в Ухте впервые прошёл совместный творческий вечер народного драматического театра и любителей музыкальных джемов. - В этот понедельник в Москве стартует Чемпионат Европы по фигурному катанию.
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21:48
15.01.2018
Время новостей. Ухта 12 января 2018
- Ухтинская школьница Дарья Буторина оказалась одной из 34 победителей президентской номинации конкурса сочинений на тему «Россия, устремленная в будущее». - В Ухте идёт сбор подписей за кандидатов, которые выдвинулись на выборы Президента России. - Надо расставить точки над i – об этом говорит мэр Ухты Магомед Османов на протяжении всей планёрки. - Надо расставить точки над i – об этом говорит мэр Ухты Магомед Османов на протяжении всей планёрки. - Ухтинские юнармейцы представили республику Коми во Всероссийских Новогодних Юнармейских сборах.
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20:17
12.01.2018
Время новостей. Ухта. 11 января 2018
- Число противников абортов в России за последние 20 лет выросло с 12 до 35%, свидетельствуют данные опроса «Левада-центра». - В Ухте жителям дома №4 по улице Октябрьской удалось добиться приостановления монтажа пристройки к своему жилому строению после размещения сигнала на портале "Активный регион". - Госдума приняла в третьем и окончательном чтении поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы России, ужесточающие ответственность за жестокое обращение с животными. - Тем временем, в Сосногорске начался прием заявок от жителей для участия в программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы». - Проявить себя сосногорцы могут и в выборе названия для бассейна. Его строительство выходит на финишную прямую. - Ухтинские юнармейцы представили республику Коми во Всероссийских Новогодних Юнармейских сборах. -Матч звёзд женской хоккейной лиги открыл накануне Неделю звёзд хоккея.
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20:10
11.01.2018
Время новостей. Ухта. 10 января 2018
- Правительство России утвердило Правила выдачи льготной ипотеки для семей с детьми. - Ухтинский Государственный Технический Университет может стать вторым опорным вузом региона. - Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы России, ужесточающие ответственность за жестокое обращение с животными. - А тем временем в соседнем Сосногорске прошёл рождественский бал. - Мини-футбольная «Ухта» на родной арене повторно разгромила «Дину».
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23:21
10.01.2018
Время новостей. Ухта. 9 января 2018
Время новостей. Ухта. 9 января 2018 - Новый железнодорожный вокзал в Соснонорске начнут возводить уже в этом году. - Бюджет на 2018-ый год в Ухте, как и в предыдущие годы, - социально-ориентированный. -Ухта в эти дни, наряду с другими муниципалитетами республики, прошла внеплановую оценку. - Мини-футбольная «Ухта» начала год с победы. Причём оглушительной. - К слову, первые дни Нового года не только в Ухте, но и в целом по Коми, стали «Декадой спорта и здоровья». - В праздничные выходные в Ухте прошел первый этап Первенства Коми по автомногоборью «БУР ТУЙ – 2018».
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19:38
09.01.2018
Время новостей. Ухта. 29 декабря 2017.
- В «Жемчужине севера» царит праздничная суета. В последнюю пятницу 2017-го ухтинцы выбирают ёлки, закупают подарки. - Важная информация для жителей республики. Региональная авиакомпания «Комиавиатранс» объявила о праздничной скидке для тех, кто пожелает совершить перелёт из Сыктывкара в Москву 1 января, внимание, в 11 утра. -«Система 112 вышла из тестового режима и теперь работает полноценно. - Накануне Нового Года к жителям республики обратился председатель Комитета гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Александр Бурцев. - Как сделать Новый Год безопасным. Об этом рассказали студентам и представителям муниципалитетов сотрудники МЧС.
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00:48
30.12.2017
Время новостей. Ухта 28 декабря 2017.
- С нового года работникам культуры, учителям и педагогам дополнительного образования начисление зарплаты будет исходить из 100 процентного показателя по средней зарплате по региону. - Ещё одна важная новость – с нового года начнется предоставление выплаты за рождение первого ребенка. - Сегодня в «Жемчужине Севера» прошла традиционная ёлка мэра. - Необычный маскарад или вечеринка в стили косплея. Так называется переодевание в костюмы известных персонажей и изготовление таких костюмов давно популярно в соседнем Сосногорске. - Необычное новогоднее театрализованное представление подготовили в этом году для детворы педагоги Шудаяга. - Ухтинский историко-краеведческий музей в новом году сможет обновить зал, приобрести оборудование, подвесную систему для картин и фотографий, а также издать каталог музейных программ.
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21:12
28.12.2017
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23:04
27.12.2017
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21:45
26.12.2017
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21:58
25.12.2017
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22:18
22.12.2017
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10:31
22.12.2017
Время новостей. Ухта. 20 декабря 2017
- Ухтинцы оказались в числе победителей конкурса инновационных проектов Коми. - В Ухте планируют готовить будущих космонавтов. - Ухта активно готовится к празднованию Нового года. - Впервые в Ухте проходит мастер-класс ГТО, где правильность испытаний демонстрируют не судьи всероссийского комплекса, а сами отличники испытаний: школьники и учителя физкультуры. - А тем временем в Сосногорске приготовлены новогодние подарки для новых участников движения «Готов к труду и обороне».
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23:00
20.12.2017
Время новостей. Ухта. 19 декабря 2017
- Вопрос переноса столицы из Сыктывкара в Ухту – это пока курочка в гнезде. - С необычным объявлением в одной из соцсетей выступили педагоги Ухтинской школы-интернат №2. - Ухтинские бойцы смешанных единоборств примерили на себя роль рыцарей.
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22:53
19.12.2017
Время новостей. Ухта. 18 декабря 2017
- «Жить будем по своим средствам, бюджет свёрстан. Но кредитные линии открыты и при срочной необходимости займ можно взять» - такое заявление прозвучало из уст мэра Ухты Магомеда Османова во время его встречи с общественным советом посёлка Водный. - Затронули на встрече и тему котельной на Водном. Её оборудование уже выкуплено местными властями. - Председатель совета Ухты совместно с начальником управления капитального строительства внепланово проверили новостройки на Ветлосяне. - В рамках общереспубликанской акции «Добрый Новый год» Сосногорск посетили артисты республиканской филармонии. -Больше пятидесяти спортсменов собрал межрегиональный турнир по карате-кекусинкай «Воин Севера». - Стартовала Единая детская футбольная лига Коми, в ней участвуют 4 возрастные группы спортсменов. -«Жемчужина севера» принимала в эти дни республиканское первенство по фигурному катанию.
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22:43
18.12.2017
Время новостей. Ухта. 13 декабря 2017.
-Грядущие выборы Президента России будет отличать целый ряд отличительных особенностей, - об этом на встрече с муниципалитетами по видеосвязи рассказал председатель избирательной комиссии Коми. -8 часов и 26 обращений – таков итог большого личного приёма специалистов администрации Ухты в День Конституции России. -С подачи властей Ухты в городе нужно продолжить исследование места в районе Заболотного, где весной этого года было найдено массовое захоронение репрессированных. -Семейная ферма из ухтинского посёлка Седью готова выйти на новый уровень. -Игроки «Арктик-Университета» Фануза Кадирова и Лиана Ганеева имеют все шансы попасть на главное соревнование любого спортсмена – Олимпиаду.
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21:20
13.12.2017
Время новостей. Ухта. 12 декабря 2017.
-За две недели инициативная группа за проведение референдума, которая выступила за перенос столицы республики из Сыктывкара в Ухту, собрала более 28000 подписей в поддержку своей идеи. -В Коми заработала система смс-оповещения должников по исполнительным производствам. -К празднованию Нового года в Ухте вовсю готовятся и экстренные службы. -В этом году органам ЗАГС России исполняется 100 лет. В честь круглой даты специалисты ухтинского территориального отдела подготовили выставку. -Команда Личностного развития Ухты предлагает всем жителям города принять участие в акции "Кто для тебя Герой Отечества?". -А в это время в соседнем Сосногорском районе активисты РДШ собрались на общее собрание, причём под предводительством председателя регионального отделения. -Женская хоккейная лига объявила составы команд на Матч Звезд 2018. -Лучшие спортсмены Сосногорского района получат единовременные целевые стипендии «Успех».
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10:28
13.12.2017
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13:21
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13:28
08.12.2017