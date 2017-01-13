«Рабочий полдень». Болеем за наших! 13 января 2017

Завтра в столице республики стартует Финал Первенства России по баскетболу среди девушек 2001 года рождения. Соревнования пройдут на базе КСЦ "Ренова" и спорткомплекса "Бумажник". За победу поспорят более десятка региональных команд. Поверьте, страсти на паркете будут кипеть! Как всё будет происходить узнаем сегодня из первых уст.

Гости программы - Максим Мартышин, заместитель министра физической культуры и спорта республики Коми и Юлиана Ражко, главный тренер команды СШОР «Юность» и Дзюба Дарья, капитан команды СШОР «Юность».