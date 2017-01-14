Знай наших

В первые века Рождество и Крещение отмечались в один день, на празднике, который назывался Богоявление, — явление Бога на Земле. Однако со временем оба события – рождение Христа и Его крещение в водах Иордана – были разнесены по времени, а дни между ними стали называть Святками, то есть святыми днями, в которые отменялся обязательный пост по средам и пятницам. 18 января в массовом сознании Крещение ассоциируется со святой водой и погружением в прорубь. К слову, в этом году без купели останутся четыре муниципалитета – Емва, Ухта, Сосногорск и Княжпогостский район. Виновата тёплая зима – лёд не везде окреп, чтобы выдержать большое количество желающих окунуться в иордань. Всего их будет оборудовано 40. В местах для купания установят палатки для переодеваний и обогрева. Безопасность по традиции обеспечат спасатели, полиция, казаки и медики.