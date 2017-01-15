«Миян йöз». Людмила Семяшкина. 13 января 2017

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02.11.2017
"Миян йöз". 30 октября 2017
Фестиваль Койташ в этом году празднует свой юбилей. Пятый раз съезжаются в Сыктывкар молодые солисты республики. Как становился фестиваль и какие итоги можно сделать за все это время?
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12:31
31.10.2017
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26.10.2017
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25.10.2017
Миян Йоз. Лариса Цветкова. 9 октября 2017
Лариса Цветкова — мастер по бересте из села Визинги. Её работы украшают многие выставки прикладного искусства нашего региона. Своими секретами мастерства она делится со зрителями нашей передачи.
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19.10.2017
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04.10.2017
«Миян Йоз». Александр Некрасов. 27 сентября 2017
Александр Иванович Некрасов — уроженец села Гам Княжпогостского района. Заслуженный учитель Коми АССР, Почётный гражданин Республики Коми. Его педагогический стаж составляет 43 года, 33 из них Александр Иванович был директором гамской средней школы. В этом выпуске Александр Некрасов расскажет о своём детстве, жизни, работе и творчестве.
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10:05
28.09.2017