Прокуратуре - 295

«Повышение качества жизни для населения - первоочередная задача в регионах» - заявил сегодня на встрече с Сергеем Гапликовым недавно назначенный полпред Президента в Северо-западном округе Александр Беглов. Наша республика – один из первых субъектов, который федеральный ревизор посещает в новой должности. Контроль выполнения «майских» указов Президента на местах для него цель номер один. её поставил Владимир Путин в ходе личной встречи. обозначены социально-экономические проблемы округа. Но, как доложил обстановку сегодня Глава Коми, нам краснеть не приходится – 38 из 40 позиций регион выполняет четко. И в этом по сравнению с прошлым годом мы лишь прибавили. Полпред в свою очередь сосредоточил свое внимание на выполнении стратегических инициатив лидера страны.