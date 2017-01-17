Коммунальные проблемы

Состоялось первое заседание Рабочей группы по информационным спорам
24 января 2018 года в ЦИК России состоялось первое заседание Рабочей группы по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов при проведении избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации в 2018 году, на котором было рассмотрено два вопроса.
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12:36
25.01.2018
Доступные выборы 2018
Активисты «Молодой гвардии» совместно с фондом социальной помощи студентам, попавшим в сложную жизненную ситуацию, и представителями региональной правозащитной организации «Аппарель» проверили ряд избирательных участков на предмет их доступности для людей с ограниченными возможностями.
25
10:56
25.01.2018
Две медали в копилку сборной Коми
Сразу две медали в копилку сборной Коми заработали наши спортсмены в первый день чемпионата северо-западного округа по лыжным гонкам. Ольга Царёва на классической десятке вторая. На мужской пятнашке не было равных Илье Порошкину. На пьедестале кроме лыжников из Коми блистали представители Санкт-Петербурга и Архангельской области. И всё же главной темой спортивных кулуар стали не столько результаты сегодняшней гонки, сколько отстранение Сергея Устюгова от Олимпиады в Южной Корее. Все эти олимпийские новости сильно сказываются на общем настрое лыжников страны
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10:54
25.01.2018
Средний размер взятки в Коми – 400 тысяч рублей
«Средний размер взятки в Коми – 400 тысяч рублей. Эта сумма больше, чем в целом по стране» - заявил сегодня на расширенной коллегии силовых ведомств министр внутренних дел Коми Виктор Половников. Экономических преступлений, впрочем, за прошлый год стало меньше, да и в целом количество криминальных событий снизилось почти на 10 процентов. Но, оказалось, это еще не повод почивать на лаврах.
25
10:45
25.01.2018
В Воркуту прибыл новый Владыка
В Воркуту прибыл новый Владыка Марк. Хиротония, то есть возведение в сан епископа, прошла для него в Успенском соборе Московского Кремля 9 января. Первый же епископ Воркутинский и Усинский Иоанн прослужил всего полтора года, и решению Патриарха Кирилла назначен викарием, на церковном языке «заместителем», с титулом «Домодедовский». Таисия Жакова об историческом моменте.
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21:30
24.01.2018
Коми откажется от второй смены в школах
Через два года республика полностью откажется от второй смены в школах. Такими планами с журналистами поделился Сергей Гапликов в рамках итоговой пресс-конференции полномочного представителя Президента России Александра Беглова. Отметим, это один из его первых визитов по регионам Северо-западного округа. Федеральный ревизор назначен Указом Владимира Путина 25 декабря прошлого года. По его словам, теме ликвидации двухсменности немалое внимание уделяется и на самом верху. Школа должна заниматься развитием детей, и для этого необходимы комфортные условия.
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19:05
24.01.2018
Военнослужащие из Коми в Москве приняли присягу
Тем временем, наше Постпредство поздравило военнослужащих из Коми, которые проходят службу в Москве и Московской области, с принятием присяги. Традиционно в январе и феврале по поручению Главы сотрудники посещают воинские части, где служат наши уроженцы. В этом году там их 400. Офицеры воинских частей рассказали о результатах боевой службы новобранцев и отметили их высокую дисциплину. В свою очередь сотрудники Постоянного представительства рассказали о направлениях своей работы и возможной помощи при дальнейшем трудоустройстве в родной республике. Кроме того, каждому вручили сладкие подарки, а некоторых даже пригласили стать почётными гостями на торжественном приеме в честь Дня защитника Отечества.
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19:05
24.01.2018
Гибель тренера Константина Губина
Печальные известия сегодня пришли для Троицко-Печорска. Там подтвердили гибель тренера по лыжным гонкам Константина Губина. ДТП произошло сегодня в 8.36 недалеко от Ухты. Согласно сводке ГИБДД, на 38 километре водитель Volkswagen Golf 1968-го года рождения не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Mitsubishi Lancer, за рулём которой и находился Губин. Как выяснилось, в тот момент он перевозил одну из своих подопечных кандидата в мастера спорта Полину Тулаеву на очередные соревнования. Сейчас девочка госпитализирована в больницу Шудаяга.
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19:05
24.01.2018
ЦИК России и Почта России заключили соглашение о сотрудничестве
24 января 2018 года Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Памфилова и генеральный директор Почты России Николай Подгузов подписали соглашение о взаимодействии.
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18:21
24.01.2018
Путин посетил Музей Высоцкого на Таганке накануне юбилея поэта
Президент осмотрел экспозицию, познакомился с планами реставрации музея и побывал на репетиции театральной постановки "Здравствуйте, Владимир Высоцкий!"
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18:03
24.01.2018
Ознакомительный визит Александра Беглова в Коми
Александр Беглов в северной республике Коми – впервые. В республике он акцентировал свое внимание на отопительном сезоне и попросил Сергея Гапликова еще раз проверить зимние запасы энергоресурсов и проконтролировать бесперебойную подачу электроэнергии в социальной сфере и жилых домах. Полномочный представитель Президента лично проверил состояние некоторых социальных объектов. Вместе с руководителем региона он посетил Республиканский Кардиоцентр, столичный детский сад, Квантроиум и Гимназию искусств при Главе Коми.
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11:13
24.01.2018
В Коми открылись избирательные штабы
В Коми открылись избирательные штабы в поддержку кандидатов на предстоящих президентских выборах. Из 17 претендентов на главный пост страны, свои представительства в нашей республике имеют пока три – Владимир Жириновский, Павел Грудинин и Владимир Путин. Готовится к работе штаб Ксении Собчак.
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11:11
24.01.2018
Площадки и места отдыха Эжвинского района преобразятся
К 55-летию Эжвинского района – оно отмечается в августе – все центральные площадки и места отдыха заметно преобразятся. Сейчас жители активно голосуют за объекты, которые это должно коснутся в первую очередь. Средства выделят в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Выездные выборные пункты, оставить свой голос на которых может совершенно любой эжвинец, даже ребенок, устанавливают на различных площадках, а один из таких сегодня даже функционировал на пешеходном бульваре, где дети и их родители отмечали День объятий.
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11:09
24.01.2018
Мосгорсуд приступил к рассмотрению жалобы В. Гайзера
Вчера Мосгорсуд приступил к рассмотрению апелляционной жалобы Вячеслава Гайзера. Защита не согласна с продлением ареста его имущества до мая. Помимо денежных средств заблокированными оказались сделки по двум квартирам в Москве и Сыктывкаре, которые семья бывшего главы Коми приобрела ещё до 2005 года, то есть когда Гайзер был не на госслужбе.
75
11:06
24.01.2018
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10:47
24.01.2018
90 лет Александре Кыневой
Полпред Александр Беглов и Глава Коми выполнили поручение Президента – поздравили сыктывкарку Александру Кыневу. Труженица тыла и вдовы участника Великой Отечественной войны вчера отметила 90-летие.
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10:45
24.01.2018
Электронная запись в первый класс
Электронная запись в первый класс должна снять ажиотаж среди сыктывкарских родителей. Новшество начнёт действовать уже с 30 января. Для сравнения, в прошлом году чтобы занять очередь в нужную школу взрослым приходилось буквально дежурить по ночам. Теперь же все документы можно подать, не выходя из дома через Портал госуслуг. Впрочем, для любителей очередей такую возможность мэрия тоже оставила, то есть при всех введенных удобствах написать заявление можно и в самой школе.
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18:20
23.01.2018
Комфортная среда в Коми
За неделю онлайн-отбор предложений по обсуждению будущих территорий, которые благоустроят в рамках проекта Комфортная городская среда, набрал больше 1000 голосов. В лидеры выбились Стефановская площадь и сквер в сыктывкарском микрорайоне Строитель. Всего же на суд горожан представили 12 общественных мест. Дальнейшую их судьбу как раз и должна решить активность горожан. Сегодня перспективы крупного федерального проекта Комфортная городская среда обсудили на общегородской планёрке в столичной мэрии. И ещё раз призвали горожан не оставаться равнодушными к судьбе будущего облика столицы Коми. Голосовать в онлайн-режиме или в пунктах приёма предложений можно до 9 февраля.
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18:18
23.01.2018
Суд восстановил в правах Риту Тория
Суд восстановил в правах Риту Тория. Напомним, 15 декабря ученый совет Сыктывкарского университета исключил экс-декана юридического факультета вуза из списка кандидатов на должность ректора. Через 5 дней документы на других четырёх кандидатов должны были быть направлены на утверждение в Москву, однако профессор Тория внезапно обратилась в суд с иском об оспаривании решения. Причиной её недопуска названо отсутствие необходимого дополнительного образования – краткосрочных курсов в области государственного и муниципального управления.
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18:18
23.01.2018
Компания «Воркутауголь» оштрафована
Компания «Воркутауголь» оштрафована на 20 млн рублей за взятку командиру горноспасательной части Леониду Лобкову в размере 900 тыс. рублей. Такое решение вынес Воркутинский городской суд. Данный факт выявлен в ходе проверки Прокуратурой, где поводом послужила трагедия на шахте «Северная», унесшая жизни 36 человек. Косвенно гибель людей может быть связана с коррупционными схемами, которые, как доказало следствие, существовали между руководством предприятия и контролирующими органами. Родственники погибших, заметим, в первые дни тоже причиной случившегося называли манипулирование администрацией шахты показаниями датчиков автоматической газовой защиты, фиксировавших повышение концентрации метана.
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18:18
23.01.2018
Повышение качества жизни в Коми
«Повышение качества жизни для населения - первоочередная задача в регионах» - заявил сегодня на встрече с Сергеем Гапликовым недавно назначенный полпред Президента в Северо-западном округе Александр Беглов. Наша республика – один из первых субъектов, который федеральный ревизор посещает в новой должности. Контроль выполнения «майских» указов Президента на местах для него цель номер один. её поставил Владимир Путин в ходе личной встречи. обозначены социально-экономические проблемы округа. Но, как доложил обстановку сегодня Глава Коми, нам краснеть не приходится – 38 из 40 позиций регион выполняет четко. И в этом по сравнению с прошлым годом мы лишь прибавили. Полпред в свою очередь сосредоточил свое внимание на выполнении стратегических инициатив лидера страны.
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18:17
23.01.2018
Новоселье Центра кинологической службы Коми
Сегодня с оркестром и красной ленточкой отметил новоселье Центр кинологической службы Коми. Новое административное здание, вольеры, гаражи, ветклиника и полоса препятствий появились в сыктывкарском местечке Дырнос. Здесь созданы все условия как для повышения квалификации специалистов , так и их питомцев. Также можно будет проводить соревнования различного уровня. Сейчас службу здесь несут 30 сотрудников, 34 пса и 8 щенков.
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18:17
23.01.2018
На очередном заседании Территориальной избирательной комиссии города Сыктывкара рассмотрено 15 вопросов
Территориальная избирательная комиссия рассмотрела на очередном заседании ряд важных вопросов. В их числе ‒ утверждение годового плана работы по основной деятельности и сводного плана основных мероприятий по правовому обучению избирателей, иных участников избирательного процесса и профессиональной подготовке организаторов выборов на территории городского округа.
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16:36
23.01.2018
Путин отметил уникальное мастерство экипажа РФ "КамАЗ-мастер", победившего в ралли "Дакар"
Президент пожелал экипажу команды новых достижений, удачи и всего самого доброго
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16:32
23.01.2018