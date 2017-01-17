Коммунальные проблемы

Тем временем, наше Постпредство поздравило военнослужащих из Коми, которые проходят службу в Москве и Московской области, с принятием присяги. Традиционно в январе и феврале по поручению Главы сотрудники посещают воинские части, где служат наши уроженцы. В этом году там их 400. Офицеры воинских частей рассказали о результатах боевой службы новобранцев и отметили их высокую дисциплину. В свою очередь сотрудники Постоянного представительства рассказали о направлениях своей работы и возможной помощи при дальнейшем трудоустройстве в родной республике. Кроме того, каждому вручили сладкие подарки, а некоторых даже пригласили стать почётными гостями на торжественном приеме в честь Дня защитника Отечества.