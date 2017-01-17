«Детали дня». Расправа над животными: как остановить жестокость? 17 января 2017

Эти истории с пугающей регулярностью появляются в прессе, интернете и социальных сетях. Если раньше обходились текстами и парой фотографий, то сейчас это становится увлечением многих с видеоотчетами и смакованием подробностей. Речь идет о жестоком обращении с животными. Что толкает на это с виду нормальных людей и как с этим бороться? Об этом сегодня – «Детали дня».