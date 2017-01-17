«Детали дня». Расправа над животными: как остановить жестокость? 17 января 2017

Медико-социальная экспертиза: что изменится? Детали дня. 23. 01. 18
По инициативе Президента, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации намерено изменить процедуру установления инвалидности. Станет ли проще проходить медико-социальную экспертизу, разберемся в Деталях дня.
130
10:22
24.01.2018
Виртуальные игры: увлечение или зависимость?Детали дня. 22.01.18
Виртуальные игры: увлечение или зависимость? – мы обсудим с нашими гостями в студии - психотерапевтом Александром Фирсовым и активным пользователем компьютеров и консолей, геймером Андреем Антипиным.
54
23:02
22.01.2018
По тонкому льду: где и как работают переправы? Детали дня. 18. 01.18
Эта зима продолжает нас удивлять своим нестандартным температурным поведением, что фактически вынуждает нас вновь вернуться к теме ледовых переправ РК.
82
10:19
19.01.2018
Пенсионные накопления: как увеличить? Детали дня. 16. 01. 18
Статистика неумолима: почти половина россиян начинают думать о пенсии лет за пять до ее наступления. И тут-то понимают: надо было создать хоть какой-то запас или искать официальную работу! Но рассуждения уже запоздали. Как же увеличить пенсионные накопления? Разберемся в "Деталях дня".
384
10:30
17.01.2018
Год культуры: что изменится? Детали дня. 15. 01. 18
В республике дан старт Году культуры. Об этом на фестивале современной коми песни «Василей» заявил Глава региона. Почему принято такое решение и что изменится в отрасли в 2018-ом – обсудим в программе «Детали дня».
140
10:23
16.01.2018
266
10:24
12.01.2018
Детали дня. 09 января 2018
Добрый Новый год - как это было? - в программе Детали дня. Гости нашей студии - главный организатор акции Добрый Новый год - директор Коми республиканской филармонии Мария Балмастова. И участник творческой команды - писатель Григорий Спичак.
127
10:26
10.01.2018
348
10:06
20.12.2017
168
10:00
19.12.2017
Детали дня. 14 декабря 2017
Ученые Сыктывкарского университета создали центр активного долголетия. О том, как продлить жизненную активность и о людях, которые уже это делают весьма успешно, мы и поговорим в программе «Детали дня».
190
10:19
15.12.2017
Детали дня. 12 декабря 2017
В течение этого года ставка по ипотечным кредитам в России опустилась ниже, как говорят аналитики, психологического барьера в 10 процентов. Эксперты утверждают, что брать квартиру в ипотеку сейчас на самом деле выгодно. Однако любому заемщику стоит правильно оценить свои силы, внимательно изучить предложения банков и серьезно подойти к выбору застройщика, если речь идет о новых домах. Что происходит на рынке ипотеки, обсудим в программе Детали дня.
156
21:57
13.12.2017
Детали дня. 11 декабря 2017
ТЕМА: Трезвая республика: как боремся с пьянством? Гости программы: главный внештатный нарколог Министерства здравоохранения Республики Коми Светлана Свиридова и секретарь исполкома "Коми войтыр"Алексей Рассыхаев.
206
16:59
12.12.2017
Детали дня. 7 декабря 2017
580 часов осталось до наступления Нового 2018 года. И жители республики, как и всей России, активно готовятся, пожалуй, к самому ожидаемому празднику. Декабрь - как финишная прямая года - несет приятные хлопоты: многое надо завершить и еще больше успеть. Какие сюрпризы готовят города и районы Коми в преддверии волшебного праздника? Об этом в "Деталях дня".
391
16:30
08.12.2017
416
16:23
06.12.2017
259
10:18
05.12.2017
323
12:49
01.12.2017
253
09:36
28.11.2017
402
12:34
24.11.2017
Детали дня. 22 ноября 2017.
С приходом поздней осени все актуальнее становится вопрос безопасности на дорогах. Особенно если это касается безопасности наших детей. О том, как снизить детский травматизм на дорогах мы поговорим в "Деталях дня".
270
10:24
23.11.2017
Детали дня. 21 ноября 2017.
Основная тема выпуска "Деталей дня": национальный конкурс "Универвидение -2017". Чем сыктывкарский проект "Универвидение" привлек федеральных экспертов, мы узнали у Светланы Смирновой. Светлана - солистка группы «Балаган Лимитед», основатель студии «Успех», автор многих песен и наставник конкурсантов Универвидения.
296
15:51
22.11.2017
264
09:09
21.11.2017
"Детали дня." 14 ноября 2017.
Тема выпуска: Театральный олимп: кто на вершине? В гостях программы: -Михаил Матвеев, директор театра драмы имени Виктора Савина.
404
13:27
15.11.2017
303
09:07
14.11.2017
371
10:10
10.11.2017