«Рабочий полдень». Дарить благо. 18 января 2017

Вы когда-нибудь задумывались, как часто вы говорите слово «спасибо»? В детстве нас учили говорить «спасибо», но почему-то вырастая, мы забываем о таком нехитром проявлении почтения и благодарности. Да, конечно, на автомате мы говорим «спасибо» за какие-то мелочи, но очень редко подмечаем что-то важное и ценное, что действительно стоит благодарности. Причем, это касается не только окружающих людей, которых мы забываем отблагодарить, но также нашей жизни. Мы редко говорим «спасибо» Богу, Вселенной или жизни за события, за хороших людей, за теплое солнце, за то, что у нас есть. А ведь это очень важное умение. Сегодня мы разбираемся в том, почему, за что и как надо благодарить. Гость нашей студии - психолог Юлия Першукова.