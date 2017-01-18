В молодежном формате

Пособие на первенца
Президент предложил продлить программу материнского капитала до конца 21 года и высказался за запуск специальной программы ипотечного кредитования семей, у которых родится второй или третий ребенок. Они смогут рассчитывать на субсидирование государством ставки сверх шести процентов годовых. Призвал глава государства повысить доступность и качество оказания медицинской помощи детям. Правительству вместе с регионами поручено проработать график реконструкции детских поликлиник. Владимир Путин напомнил, от качества заботы о детях зависит будущее страны.
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12:31
26.01.2018
Первые назначения социальных выплат за первенца
В Коми начали поступать первые заявления о назначении социальных выплат за первенца. Первое заявление принято в Сыктывкаре. Пакет документов будет рассматриваться в течение месяца, и если решение будет положительным, молодая семья уже в конце февраля получит только недавно появившуюся меру соцподдержки. Она будет выплачиваться до достижения ребенком полутора лет.
49
10:30
26.01.2018
Дети должны чувствовать себя в безопасности
В Десятилетие детства, объявленное Президентом России, задача, которая стоит перед обществом – чтобы юные граждане чувствовали себя в безопасности. С такими словами к детским омбудсменам обратился сегодня Глава Коми. Встреча приурочена к 100-летию образования Комиссий по делам несовершеннолетних. В Сыктывкаре 25 января открылось межрегиональное совещание по работе с трудными подростками. Прибыли специалисты из Ленинградской, Архангельской, Вологодской областей, Карелии, Мордовии. Ежегодно более двух тысяч правонарушений в Коми выпадает сегодня именно на детей, а потому их профилактика выходит на первый план. Работа ведется по всем направлениям – контроль во внеурочное время, беседы с так называемыми социально неблагонадежными родителями.
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10:12
26.01.2018
В Коми ожидается поступление КОИБов
ОПИСАНИЕ У избирателей, где впервые в республике будут применены комплексы для электронного голосования, не должно остаться никаких сомнений, что техника может как-то повлиять на их выбор. К этому регионы призвал ЦИК России. В Коми ожидается поступление 38 комплексов, на языке Избиркома, КОИБов. Все они на мартовских выборах, как решено, будут направлены в Эжвинский район. Таким образом, абсолютное большинство тамошних участков – 19 из 24 – будут обрабатывать информацию с бюллетеней в режиме реального времени, что в свою очередь, ускорит публикацию и результатов. В свою очередь, ЦИК просит обращать внимание для соблюдения честности на количество составляющих аппаратов для волеизъявления и их исправность.
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18:37
25.01.2018
Неспокойное воркутинское утро
Сегодняшнее утро для жителей Воркуты началось, мягко говоря, неспокойно. Ровно в 6.30 утра их разбудили странные подземные толчки. Первыми их ощутили жители микрорайона Тиман, далее обеспокоенные звонки в оперативные службы поступили из поселков Воргашор, Комсомольский и Заполярный.
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18:36
25.01.2018
В Коми не будут внедрять авиаотряды полиции
Министр внутренних дел по Коми Виктор Половников окончательно отказался внедрять в жизнь идею своего предшественника Анатолия Жуковского по созданию авиаотрядов полиции. По задумке, оснащение ведомства собственным авиатранспортом позволило бы не только оперативно выслать следственно-оперативную группу на место происшествия, но применять технику в поиске и спасении людей. Для огромной республики и малочисленной по плотности теория выглядела вполне убедительной. В 2014-м для её воплощения укомплектовали штат и пополнили арсенал МВД беспилотниками и вертолётом МИ-8.
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18:35
25.01.2018
Изменения в диспансеризации
В порядок и содержание диспансеризации этого года внесены важные изменения. К примеру, из первого этапа полностью убрали – общие анализы. Раньше именно по этим лабораторным исследованиям врачи выявляли многочисленные факты бессимптомных патологий. Но и есть и положительных изменения – впредь профилактическая процедура будет направлена на точечное выявление онкозаболеваний.
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18:34
25.01.2018
Спасти ребенка: Андрюша Соценко
За день благотворительного марафона для годовалого Андрея Соценко жители республики собрали более 182 тысяч. На счёт фонда "Силы добра" поступило более 54 тысяч, путём СМС перечислили 127 тысяч 662 рубля. Это без учёта комиссии. Напомним, на операцию в Калининграде Андрюше, родившемуся с пороком сердца, необходимо собрать почти 300 тысяч. На бесплатную квоту Минздрава Республики малыш, к сожалению, не имеет права, так как родители из Украины переехав в Коми на ПМЖ ещё не успели получить гражданство. Большую сумму молодая семья собрать не в силах. Между тем, по словам врачей, именно от этой операции зависит жизнь мальчика. К счастью, врачи Калининградской федеральной клиники накануне мальчика уже выполнили эту процедуру под обещание фонда "Сила добра" оплатить операцию.
33
18:33
25.01.2018
Поручение Президента реализовано
Тем временем, три тяжёлобольных юных сыктывкарца отныне обеспечены аппаратами искусственной вентиляции лёгких для использования в домашних условиях. Раньше для этого им приходилось регулярно наведываться в стационар. Правильно пользоваться прибором родителей обучили врачи детской республиканской клинической больницы. По словам медиков, лечение в домашней обстановке улучшает качество жизни пациента, исключает адаптационные срывы, улучшает физическое и психологическое состояние. Напомним, вопрос обеспечения ИВЛ дважды поднимался на «прямой линии» с Владимиром Путиным. Коми оказалась седьмым регионом страны, где поручение Президента реализовано.
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18:18
25.01.2018
Путин: новый Ту-160 "Петр Дейнекин" укрепит ядерную триаду РФ
Глава государства назвал проведенную работу по созданию самолета большим успехом коллектива Казанского авиационного завода имени Горбунова
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18:12
25.01.2018
Состоялось первое заседание Рабочей группы по информационным спорам
24 января 2018 года в ЦИК России состоялось первое заседание Рабочей группы по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов при проведении избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации в 2018 году, на котором было рассмотрено два вопроса.
36
12:36
25.01.2018
Доступные выборы 2018
Активисты «Молодой гвардии» совместно с фондом социальной помощи студентам, попавшим в сложную жизненную ситуацию, и представителями региональной правозащитной организации «Аппарель» проверили ряд избирательных участков на предмет их доступности для людей с ограниченными возможностями.
48
10:56
25.01.2018
Две медали в копилку сборной Коми
Сразу две медали в копилку сборной Коми заработали наши спортсмены в первый день чемпионата северо-западного округа по лыжным гонкам. Ольга Царёва на классической десятке вторая. На мужской пятнашке не было равных Илье Порошкину. На пьедестале кроме лыжников из Коми блистали представители Санкт-Петербурга и Архангельской области. И всё же главной темой спортивных кулуар стали не столько результаты сегодняшней гонки, сколько отстранение Сергея Устюгова от Олимпиады в Южной Корее. Все эти олимпийские новости сильно сказываются на общем настрое лыжников страны
29
10:54
25.01.2018
Средний размер взятки в Коми – 400 тысяч рублей
«Средний размер взятки в Коми – 400 тысяч рублей. Эта сумма больше, чем в целом по стране» - заявил сегодня на расширенной коллегии силовых ведомств министр внутренних дел Коми Виктор Половников. Экономических преступлений, впрочем, за прошлый год стало меньше, да и в целом количество криминальных событий снизилось почти на 10 процентов. Но, оказалось, это еще не повод почивать на лаврах.
74
10:45
25.01.2018
В Воркуту прибыл новый Владыка
В Воркуту прибыл новый Владыка Марк. Хиротония, то есть возведение в сан епископа, прошла для него в Успенском соборе Московского Кремля 9 января. Первый же епископ Воркутинский и Усинский Иоанн прослужил всего полтора года, и решению Патриарха Кирилла назначен викарием, на церковном языке «заместителем», с титулом «Домодедовский». Таисия Жакова об историческом моменте.
45
21:30
24.01.2018
Коми откажется от второй смены в школах
Через два года республика полностью откажется от второй смены в школах. Такими планами с журналистами поделился Сергей Гапликов в рамках итоговой пресс-конференции полномочного представителя Президента России Александра Беглова. Отметим, это один из его первых визитов по регионам Северо-западного округа. Федеральный ревизор назначен Указом Владимира Путина 25 декабря прошлого года. По его словам, теме ликвидации двухсменности немалое внимание уделяется и на самом верху. Школа должна заниматься развитием детей, и для этого необходимы комфортные условия.
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19:05
24.01.2018
Военнослужащие из Коми в Москве приняли присягу
Тем временем, наше Постпредство поздравило военнослужащих из Коми, которые проходят службу в Москве и Московской области, с принятием присяги. Традиционно в январе и феврале по поручению Главы сотрудники посещают воинские части, где служат наши уроженцы. В этом году там их 400. Офицеры воинских частей рассказали о результатах боевой службы новобранцев и отметили их высокую дисциплину. В свою очередь сотрудники Постоянного представительства рассказали о направлениях своей работы и возможной помощи при дальнейшем трудоустройстве в родной республике. Кроме того, каждому вручили сладкие подарки, а некоторых даже пригласили стать почётными гостями на торжественном приеме в честь Дня защитника Отечества.
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19:05
24.01.2018
Гибель тренера Константина Губина
Печальные известия сегодня пришли для Троицко-Печорска. Там подтвердили гибель тренера по лыжным гонкам Константина Губина. ДТП произошло сегодня в 8.36 недалеко от Ухты. Согласно сводке ГИБДД, на 38 километре водитель Volkswagen Golf 1968-го года рождения не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Mitsubishi Lancer, за рулём которой и находился Губин. Как выяснилось, в тот момент он перевозил одну из своих подопечных кандидата в мастера спорта Полину Тулаеву на очередные соревнования. Сейчас девочка госпитализирована в больницу Шудаяга.
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19:05
24.01.2018
ЦИК России и Почта России заключили соглашение о сотрудничестве
24 января 2018 года Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Памфилова и генеральный директор Почты России Николай Подгузов подписали соглашение о взаимодействии.
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18:21
24.01.2018
Путин посетил Музей Высоцкого на Таганке накануне юбилея поэта
Президент осмотрел экспозицию, познакомился с планами реставрации музея и побывал на репетиции театральной постановки "Здравствуйте, Владимир Высоцкий!"
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18:03
24.01.2018
Ознакомительный визит Александра Беглова в Коми
Александр Беглов в северной республике Коми – впервые. В республике он акцентировал свое внимание на отопительном сезоне и попросил Сергея Гапликова еще раз проверить зимние запасы энергоресурсов и проконтролировать бесперебойную подачу электроэнергии в социальной сфере и жилых домах. Полномочный представитель Президента лично проверил состояние некоторых социальных объектов. Вместе с руководителем региона он посетил Республиканский Кардиоцентр, столичный детский сад, Квантроиум и Гимназию искусств при Главе Коми.
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11:13
24.01.2018
В Коми открылись избирательные штабы
В Коми открылись избирательные штабы в поддержку кандидатов на предстоящих президентских выборах. Из 17 претендентов на главный пост страны, свои представительства в нашей республике имеют пока три – Владимир Жириновский, Павел Грудинин и Владимир Путин. Готовится к работе штаб Ксении Собчак.
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11:11
24.01.2018
Площадки и места отдыха Эжвинского района преобразятся
К 55-летию Эжвинского района – оно отмечается в августе – все центральные площадки и места отдыха заметно преобразятся. Сейчас жители активно голосуют за объекты, которые это должно коснутся в первую очередь. Средства выделят в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Выездные выборные пункты, оставить свой голос на которых может совершенно любой эжвинец, даже ребенок, устанавливают на различных площадках, а один из таких сегодня даже функционировал на пешеходном бульваре, где дети и их родители отмечали День объятий.
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11:09
24.01.2018
Мосгорсуд приступил к рассмотрению жалобы В. Гайзера
Вчера Мосгорсуд приступил к рассмотрению апелляционной жалобы Вячеслава Гайзера. Защита не согласна с продлением ареста его имущества до мая. Помимо денежных средств заблокированными оказались сделки по двум квартирам в Москве и Сыктывкаре, которые семья бывшего главы Коми приобрела ещё до 2005 года, то есть когда Гайзер был не на госслужбе.
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11:06
24.01.2018