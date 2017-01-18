Радио Юрган
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«Миян йöз». Национальному музыкально-драматическому театру - 25 лет. 18 января 2017

125
18.01.2017

В театре идет подготовка к последнему в этом году новогоднему спектаклю для детей. Анна Попова играет роль мальчика Вовки, прячет длинные косы под парик. Андрей Епанешников – Баба-Яга.
Миян йöз. 24.01.18
40
21:03
24.01.2018
Миян йöз. Сьöлöм сьылöм 22.01.18
127
22:23
22.01.2018
Миян йöз. 20. 01. 18
233
10:31
22.01.2018
Миян йöз. 17. 01. 18
182
22:25
17.01.2018
Миян йöз. 10 января 2018
172
22:57
10.01.2018
Миян йöз. 27 декабря 2017.
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22:20
27.12.2017
Миян йöз. 25 декабря 2017.
224
21:14
25.12.2017
Миян йöз. 20 декабря 2017
279
19:09
20.12.2017
Миян йöз. 18 декабря 2017
218
20:25
18.12.2017
Миян йöз. 13 декабря 2017
255
21:57
13.12.2017
Миян йöз. 29 ноября 2017
286
18:16
30.11.2017
Миян йöз. 27 ноября 2017
276
09:21
28.11.2017
Миян йöз. 22 ноября 2017
274
23:14
22.11.2017
Миян йöз. 20 ноября 2017.
318
11:40
21.11.2017
"Миян йöз." 15 ноября 2017.
279
09:35
16.11.2017
"Миян йöз." 13 ноября 2017.
261
09:30
14.11.2017
"Миян йöз." 8 ноября 2017.
380
13:03
09.11.2017
"Миян йöз". 1 ноября 2017.
327
10:31
02.11.2017
"Миян йöз". 30 октября 2017
Фестиваль Койташ в этом году празднует свой юбилей. Пятый раз съезжаются в Сыктывкар молодые солисты республики. Как становился фестиваль и какие итоги можно сделать за все это время?
502
12:31
31.10.2017
Миян Йоз. Мисс студенчества Финно-угории 2017. 25 октября 2017
427
12:31
26.10.2017
Миян йоз. 23 октября 2017
331
10:17
25.10.2017
Миян Йоз. Лариса Цветкова. 9 октября 2017
Лариса Цветкова — мастер по бересте из села Визинги. Её работы украшают многие выставки прикладного искусства нашего региона. Своими секретами мастерства она делится со зрителями нашей передачи.
303
14:07
19.10.2017
Миян йоз. 18 октября 2017
#миянйоз
359
01:15
19.10.2017
Миян Йоз. Анфиса Чисталева. 11 октября 2017
488
19:00
11.10.2017
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