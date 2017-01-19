Православные отмечают один из самых почитаемых церковных праздников – Крещение Господне. Для многих символ действа – купания в ледяных купелях. Обряд в этот день, как считается, помогает смыть грехи и хвори, а освящённая вода имеет целебную силу. К слову, традиция эта невероятно популярна по всей стране – тысячи прорубей при содействии местных властей и под контролем спасателей начинают обустраиваются заранее. И люди на такой позыв реагируют благодарностью – приходят семьями, соучаствуя с чем-то великим.

Личным примером через твиттер сегодня поделился и Глава Коми. Он окунулся в прорубь после полуночи, то есть момента освящения, поздравил жителей с праздником, а ещё пожелал всем «духовной крепости».