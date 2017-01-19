Коми ретро

За день благотворительного марафона для годовалого Андрея Соценко жители республики собрали более 182 тысяч. На счёт фонда "Силы добра" поступило более 54 тысяч, путём СМС перечислили 127 тысяч 662 рубля. Это без учёта комиссии. Напомним, на операцию в Калининграде Андрюше, родившемуся с пороком сердца, необходимо собрать почти 300 тысяч. На бесплатную квоту Минздрава Республики малыш, к сожалению, не имеет права, так как родители из Украины переехав в Коми на ПМЖ ещё не успели получить гражданство. Большую сумму молодая семья собрать не в силах. Между тем, по словам врачей, именно от этой операции зависит жизнь мальчика. К счастью, врачи Калининградской федеральной клиники накануне мальчика уже выполнили эту процедуру под обещание фонда "Сила добра" оплатить операцию.