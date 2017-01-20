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«Рабочий полдень». Кукольная сказка. 20 января 2017

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20.01.2017

Куклы с древних времён играют для человека важную роль. Вспомнить хотя бы куклы-обереги. Но сегодня мы поговорим о куклах, которые помогают создавать сказку и дарить много положительных эмоций. Гости нашей программы - Ольга Константиновна Латышева, педагог дополнительного образования, руководитель детского образцового коллектива «Театр кукол Буратино», Сергей Мишуринский, Екатерина Куликова, участники «Театр кукол Буратино».
Критика без обид. Рабочий полдень. 26. 01. 18
Самый главный мотив критики — конечно же, благие намерения. С ее помощью человек хочет изменить вас и ваше поведение в лучшую сторону. Вроде бы и по делу, но не каждый это делает тактично и конструктивно. Люди критикуют так, как их научили, может быть, резко и обидно, потому что по другому критиковать не умеют. В этой программе учимся!
56
16:18
26.01.2018
Женский десант добра. Рабочий полдень. 25. 01. 18
Союз женщин Республики Коми - организация в регионе известная не только своим названием, но и активными действиями. И сейчас в арсенале активисток появилась новая форма работы - социальные экспедиции. Подробнее - в ближайшие 40 минут.
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16:41
25.01.2018
Социальная реабилитация инвалидов. Рабочий полдень. 24. 01. 18
Не каждый город может похвастаться специальными отделениями для социальной реабилитации инвалидов. В Сыктывкаре их несколько. О том, чем могут заняться посетители двух из них, узнаем от гостей студии.
131
16:11
24.01.2018
Осторожно, таблетки! Рабочий полдень. 23. 01. 18
Нередко в аннотации к лекарству можно прочесть «принимать после еды» или «за полчаса до еды», либо в инструкции вообще нет никаких рекомендаций. Кроме того, врач дает советы, когда назначает препарат — пить его дважды или трижды в день, либо один раз, на ночь и т. д. Зачем эти указания, что они меняют в действии таблеток, нужно ли их строго соблюдать или это не принципиально? Влияет ли на действие лекарств пища, время суток и сон? Давайте разберёмся.
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16:08
23.01.2018
Роды: до и после. Рабочий полдень. 22. 01. 18
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16:17
22.01.2018
60 лет с песней. Рабочий полдень. 19. 01. 18
Чем заняться на пенсии? Этот вопрос встаёт перед теми, кто собирается на заслуженный отдых. Одни продолжают работать, другие уходят с головой в приусадебный участок, а кто-то занимается творчеством.
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16:14
19.01.2018
Первенство России по боксу. Рабочий полдень. 18. 01. 18
В середине февраля Сыктывкар станет местом проведения Первенства России по боксу среди юниоров 17-18 лет. У наших гостей узнаем, как идёт подготовка к соревнованиям и как они будут проходить?
135
16:58
18.01.2018
Одаренные дети. Рабочий полдень. 17. 01. 18
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17:15
17.01.2018
Равные возможности. Рабочий полдень. 16. 01. 18
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16:07
16.01.2018
Эндоскопия - это не страшно. Рабочий полдень. 15. 01. 18
В сегодняшнем "Рабочем полдне" мы поговорим о медицинском вопросе. Эндоскопические методы диагностики - где они применимы и в чем их преимущество. Наши гости - эндоскописты Сергей Чамкин и Николай Безносиков.
316
16:14
15.01.2018
Рабочий полдень. Редкие породы кошек. 12. 01. 18
Сегодня в эфире мы говорим о породистых кошках. В чем особенности кормления и ухода, важна ли родословная, узнаем у гостей нашей студии.
206
17:05
12.01.2018
Рабочий полдень. 11 января 2018
#раюочийполдень
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16:55
11.01.2018
Рабочий полдень. 10 декабря 2017.
Еще недавно мы беззаботно наслаждались отдыхом, но вот снова начались трудовые будни. Сложно входить в рабочий ритм. К тому же практически 100 процентов женщин проверяют, сколько же килограмм они набрали за новогодние каникулы. К сожалению, немногие из нас могут устоять от соблазна съесть лишнюю вкуснятину - праздничное застолье и хорошая компания - расслабляют. Как восстановиться после обильного и чрезмерного питания новогодних дней, узнаем у гостей нашей студии.
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16:19
10.01.2018
Рабочий полдень. 09 января 2018
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18:37
09.01.2018
Рабочий полдень. 29 декабря 2017
Мы продолжаем готовится к встрече 2018. Надеюсь новогоднее настроение сейчас у каждого из вас, ну а если нет, проведите ближайшие полчаса вместе с нами. Уверен вы получите заряд позитива, потому что в гостях сегодня группа «Балалайка» имени С. Налимова.
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17:21
29.12.2017
Рабочий полдень. 28 декабря 2017
Впереди Новый 2018 год. И многие задумываются, а каким он будет и чего от него ждать? Человек всегда стремился приподнять завесу этой тайны. Попробуем и мы сегодня это сделать. В гостях программы: -Галина Мясникова, парапсихолог -Сергей Мясников, парапсихолог
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17:39
28.12.2017
Рабочий полдень. 27 декабря 2017
Мы поговорим о болезни под названием анемия. Она считается одним из самых распространенных патологических состояний среди населения планеты. Симптомы, причины возникновения и методы лечения – обо всём этом прямо сейчас. Гость программы: -Антон Юрьевич Васильев, гематолог.
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16:37
27.12.2017
Рабочий полдень. 26 декабря 2017
Развитие этого красивого, энергичного, атлетического вида спорта в России началось с Москвы, где более 30 лет назад открылась первая секция и был создан первый специализированный клуб, а в 1987 году уже прошел первый официальный турнир. Я говорю про акробатический рок-н-ролл. Мы сегодня узнаем, как развивается этот спорт у нас в регионе и какие успехи уже достигнуты.
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17:46
26.12.2017
Рабочий полдень. 21 декабря 2017
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23:05
21.12.2017
Рабочий полдень. 20 декабря 2017
Тема здоровья актуальна всегда. А здоровья наших детей - особенно. С чего правильно начинать подготовку к беременности - узнаем у гостя нашей студии - акушера-гинеколога, основателя школы для мам Елены Битнер.
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21:11
20.12.2017
Рабочий полдень. 19 декабря 2017
Тема эфира - первые 1000 дней жизни ребенка, от зачатия до двух лет. Самые важные для формирования крепкого здоровья на всю дальнейшую жизнь. В первые годы жизни органы и системы младенца созревают и нуждаются в особой поддержке для полноценного роста и развития. Что важно в этом периоде - узнаем у гостя - педиатра Натальи Кораблевой.
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18:33
19.12.2017
Рабочий полдень. 18 декабря 2017
274
22:39
18.12.2017
Рабочий полдень. 15 декабря 2017
168
21:08
15.12.2017
Рабочий полдень. 14 декабря 2017
В гостях программы "Рабочий полдень": -Андрей Леонидович Торхов, руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Коми, главный судебный пристав Республики Коми.
228
22:05
14.12.2017
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