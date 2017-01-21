«Миян йöз». Семья Смирновых. 20 января 2017

В сыктывкарском доме развития культуры и искусства идет репетиция школы бальных танцев «Секрет молодости». Дамы и кавалеры танцуют полонез. Они готовятся к ответственному выступлению. На такую же репетицию когда-то в первый раз 10 лет назад пришла Нина Смирнова. После выхода на пенсию пела в хоре «Поющие сердца». На одной из репетиций узнала, что начались занятия по бальным танцам. Не дождавшись окончания репетиции вместе с подругой они побежали записываться в школу бальных танцев.