«Рабочий полдень». Развиваемся играя. 23 января 2017

Критика без обид. Рабочий полдень. 26. 01. 18
Самый главный мотив критики — конечно же, благие намерения. С ее помощью человек хочет изменить вас и ваше поведение в лучшую сторону. Вроде бы и по делу, но не каждый это делает тактично и конструктивно. Люди критикуют так, как их научили, может быть, резко и обидно, потому что по другому критиковать не умеют. В этой программе учимся!
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16:18
26.01.2018
Женский десант добра. Рабочий полдень. 25. 01. 18
Союз женщин Республики Коми - организация в регионе известная не только своим названием, но и активными действиями. И сейчас в арсенале активисток появилась новая форма работы - социальные экспедиции. Подробнее - в ближайшие 40 минут.
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16:41
25.01.2018
Социальная реабилитация инвалидов. Рабочий полдень. 24. 01. 18
Не каждый город может похвастаться специальными отделениями для социальной реабилитации инвалидов. В Сыктывкаре их несколько. О том, чем могут заняться посетители двух из них, узнаем от гостей студии.
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16:11
24.01.2018
Осторожно, таблетки! Рабочий полдень. 23. 01. 18
Нередко в аннотации к лекарству можно прочесть «принимать после еды» или «за полчаса до еды», либо в инструкции вообще нет никаких рекомендаций. Кроме того, врач дает советы, когда назначает препарат — пить его дважды или трижды в день, либо один раз, на ночь и т. д. Зачем эти указания, что они меняют в действии таблеток, нужно ли их строго соблюдать или это не принципиально? Влияет ли на действие лекарств пища, время суток и сон? Давайте разберёмся.
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16:08
23.01.2018
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16:17
22.01.2018
60 лет с песней. Рабочий полдень. 19. 01. 18
Чем заняться на пенсии? Этот вопрос встаёт перед теми, кто собирается на заслуженный отдых. Одни продолжают работать, другие уходят с головой в приусадебный участок, а кто-то занимается творчеством.
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16:14
19.01.2018
Первенство России по боксу. Рабочий полдень. 18. 01. 18
В середине февраля Сыктывкар станет местом проведения Первенства России по боксу среди юниоров 17-18 лет. У наших гостей узнаем, как идёт подготовка к соревнованиям и как они будут проходить?
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16:58
18.01.2018
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17:15
17.01.2018
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16:07
16.01.2018
Эндоскопия - это не страшно. Рабочий полдень. 15. 01. 18
В сегодняшнем "Рабочем полдне" мы поговорим о медицинском вопросе. Эндоскопические методы диагностики - где они применимы и в чем их преимущество. Наши гости - эндоскописты Сергей Чамкин и Николай Безносиков.
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16:14
15.01.2018
Рабочий полдень. Редкие породы кошек. 12. 01. 18
Сегодня в эфире мы говорим о породистых кошках. В чем особенности кормления и ухода, важна ли родословная, узнаем у гостей нашей студии.
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17:05
12.01.2018
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16:55
11.01.2018
Рабочий полдень. 10 декабря 2017.
Еще недавно мы беззаботно наслаждались отдыхом, но вот снова начались трудовые будни. Сложно входить в рабочий ритм. К тому же практически 100 процентов женщин проверяют, сколько же килограмм они набрали за новогодние каникулы. К сожалению, немногие из нас могут устоять от соблазна съесть лишнюю вкуснятину - праздничное застолье и хорошая компания - расслабляют. Как восстановиться после обильного и чрезмерного питания новогодних дней, узнаем у гостей нашей студии.
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16:19
10.01.2018
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18:37
09.01.2018
Рабочий полдень. 29 декабря 2017
Мы продолжаем готовится к встрече 2018. Надеюсь новогоднее настроение сейчас у каждого из вас, ну а если нет, проведите ближайшие полчаса вместе с нами. Уверен вы получите заряд позитива, потому что в гостях сегодня группа «Балалайка» имени С. Налимова.
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17:21
29.12.2017
Рабочий полдень. 28 декабря 2017
Впереди Новый 2018 год. И многие задумываются, а каким он будет и чего от него ждать? Человек всегда стремился приподнять завесу этой тайны. Попробуем и мы сегодня это сделать. В гостях программы: -Галина Мясникова, парапсихолог -Сергей Мясников, парапсихолог
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17:39
28.12.2017
Рабочий полдень. 27 декабря 2017
Мы поговорим о болезни под названием анемия. Она считается одним из самых распространенных патологических состояний среди населения планеты. Симптомы, причины возникновения и методы лечения – обо всём этом прямо сейчас. Гость программы: -Антон Юрьевич Васильев, гематолог.
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16:37
27.12.2017
Рабочий полдень. 26 декабря 2017
Развитие этого красивого, энергичного, атлетического вида спорта в России началось с Москвы, где более 30 лет назад открылась первая секция и был создан первый специализированный клуб, а в 1987 году уже прошел первый официальный турнир. Я говорю про акробатический рок-н-ролл. Мы сегодня узнаем, как развивается этот спорт у нас в регионе и какие успехи уже достигнуты.
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17:46
26.12.2017
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23:05
21.12.2017
Рабочий полдень. 20 декабря 2017
Тема здоровья актуальна всегда. А здоровья наших детей - особенно. С чего правильно начинать подготовку к беременности - узнаем у гостя нашей студии - акушера-гинеколога, основателя школы для мам Елены Битнер.
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21:11
20.12.2017
Рабочий полдень. 19 декабря 2017
Тема эфира - первые 1000 дней жизни ребенка, от зачатия до двух лет. Самые важные для формирования крепкого здоровья на всю дальнейшую жизнь. В первые годы жизни органы и системы младенца созревают и нуждаются в особой поддержке для полноценного роста и развития. Что важно в этом периоде - узнаем у гостя - педиатра Натальи Кораблевой.
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18:33
19.12.2017
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22:39
18.12.2017
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21:08
15.12.2017
Рабочий полдень. 14 декабря 2017
В гостях программы "Рабочий полдень": -Андрей Леонидович Торхов, руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Коми, главный судебный пристав Республики Коми.
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22:05
14.12.2017