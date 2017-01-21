«Русский крест». Сергей Николаевич Гавриленко. 21 января 2017

Иногда, со стороны, из городов столичных, кажется, что жизнь на севере застыла. Это не так. Здесь живут люди с широкой душой и горячим сердцем! Ведь они - потомки тех, кто на протяжении веков осваивал русский север, тех, кто не отрёкся от Христа в годы репрессий, тех, кто помнит наказ отцов: «Русь Святая, храни веру Православную, в ней же тебе утверждение!»