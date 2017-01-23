Легендарный золотодобытчик Вадим Туманов, который оставил заметный след в истории нашей республики, рассказал о дружбе с Владимиром Высоцким в эфире Первого канала. Программу посвятили юбилею не менее легендарного советского поэта. Их дружбу ведущие программы назвали довольно неожиданной. Ведь он совсем не из актерского цеха, да и разница в возрасте 10 лет – в сентябре прошлого года Туманов взял отметку 90. По словам промышленника, сначала его поразили стихи Высоцкого, затем всю правду о нем рассказала актриса Нина Шацкая. Спустя некоторое время с великим артистом его, наконец, свела и сама судьба.