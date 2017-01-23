Перенастройка

Улучшение уровня жизни населения республики
Цель командной работы всех уровней власти – улучшение уровня жизни населения республики. Такой итог своеобразным отчётам о деятельности представителей республики в нижней и верхней палата российского парламента подвела спикер Госсовета Надежда Дорофеева. Сегодня итоги своей работы подвел сенатор Дмитрий Шатохин, а прежде с аналогичными докладами выступили его коллега Валерий Марков и депутат Госдумы Ольга Савастьянова. Главным событием прошлого года стало в ходе такой совместной работы –выделение федеральных средств на решение проблем Инты. Появились перспективы ускоренного строительства дороги на Нарьян-Мар. Сейчас идут активные переговоры о её передаче в федеральную собственность. Отдельно спикер парламента остановилась на школах.
27
10:19
31.01.2018
Поквартирный обход
Новую для себя методику информирования населения осваивают представители участковых избирательных комиссий. Поквартирный обход. Дело в том, что в избирательном законодательстве появилось новое понятие – предварительная заявка для голосования. И представители избиркома разъясняют, что это такое.
32
10:18
31.01.2018
Перевозки детей под пристальным вниманием общественности
«Групповые перевозки детей сегодня под пристальным вниманием общественности. Но многие по-прежнему вынуждены выезжать на соревнования или экскурсии нелегально. Без уведомлений и на обычном рейсовом транспорте». Об этом 30 января говорили в Общественной приемной Главы Коми. Жалоб на ужесточение правил групповых перевозок все больше, по словам общественников, выполнить требования в полном объеме нереально.
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10:17
31.01.2018
Встреча с российскими спортсменами
Владимир Путин завтра должен встретится с российскими спортсменами, которые примут участие в Зимней Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане. Эту информацию сегодня озвучил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Ранее о её подготовке сообщили в ряде спортивных федераций. Напомним, сами Игры, на которые допущено 169 наших атлетов, пройдут с 9 по 25 февраля. Они выступят под нейтральным флагом. Российские центральные каналы в связи с этим отказались от трансляции, однако уже определено, что Открытие покажет телеканал Матч ТВ.
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18:27
30.01.2018
Неожиданная дружба
Легендарный золотодобытчик Вадим Туманов, который оставил заметный след в истории нашей республики, рассказал о дружбе с Владимиром Высоцким в эфире Первого канала. Программу посвятили юбилею не менее легендарного советского поэта. Их дружбу ведущие программы назвали довольно неожиданной. Ведь он совсем не из актерского цеха, да и разница в возрасте 10 лет – в сентябре прошлого года Туманов взял отметку 90. По словам промышленника, сначала его поразили стихи Высоцкого, затем всю правду о нем рассказала актриса Нина Шацкая. Спустя некоторое время с великим артистом его, наконец, свела и сама судьба.
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18:27
30.01.2018
Свалку бытовых отходов в селе Куниб
Активисты народного фронта в Коми обнаружили свалку бытовых отходов в лесной зоне села Куниб Сысольского района. По их словам, мусор настолько разбросали, что он мешал проезду авто. Но какого же было удивление нашей съемочной группы, когда на поверку выяснилось, что так выглядит официальный полигон.
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18:25
30.01.2018
Сосногорцы выбирают "комфорт"
Сосногорцы выбирают одну из пяти общественных площадок, которая войдет в проект «Комфортная городская среда». Среди претендентов на обновление – городская площадь, детский парк и три сквера. Главное требование, предъявляющееся объектам – возможность проведения общегородских мероприятий на этих территориях. Обсуждение уже прошло в совете по правам человека и районном совете ветеранов. По ходатайству членов последнего, к слову, было решено реконструировать еще и памятник Ленину, стоящий на площади. Его отремонтируют за муниципальный счет.
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18:25
30.01.2018
К 80-летию Ю. Спиридонова
Сергей Гапликов возглавил оргкомитет по подготовке и проведению 80-летия первого Главы Коми Юрия Спиридонова. Распоряжение об этом появилось на Портале правовой информации региона. В составе оргкомитета также спикер Госсовета, представители органов власти, а также учреждений культуры, науки, образования и общественных организаций.
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18:25
30.01.2018
Коми - центр Арктики
Коми активно вступилась в борьбу за титул «центра Арктики». Во-первых, это связано с тем, что именно сейчас решается ролевой вопрос каждого региона.
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18:25
30.01.2018
Устранение последствий метели
Руководители органов власти на местах должны обеспечить оперативное устранение последствий метели на территориях. Такую задачу поставил вице-премьер Правительства Коми Константин Лазарев. Жилищно-коммунальные службы вторые сутки работают в усиленном режиме. Активно подключатся к работе призваны управляющие компании и Служба стройжилтехнадзора. Особый акцент в ходе селекторного совещания сделан в адрес Усинска, Воркуты, Печоры и Сосногорска. Напомним, накануне территория региона попала под влияние активного атлантического циклона. Он сопровождался усиление ветра порывами до 29 метров в секунду и ухудшением видимости до 200.
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22:16
29.01.2018
В Сыктывкаре открыли местное отделение РДШ
В Сыктывкаре открыли местное отделение РДШ. Кураторы первичек, учредители, партнеры провели собрание, на котором определили направления работы, выбрали председателя ячейки. После Сосногорска это уже второе представительлство движения школьников. На днях еще одно будет создано в Усинске. До конца года официальные представительства должны появиться в половине муниципалитетов Коми.
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22:09
29.01.2018
Финансовая поддержка в 20 миллионов
Единственный кинотеатр Сысольского района «Мир» готовится к полной модернизации. Учреждение вошло в четверку от республики, которым российский Фонд кино предоставил финансовую поддержку в виде 20 миллионов рублей. Из них на оснащение выделено порядка пяти.
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21:54
29.01.2018
Альтернативный турнир для лыжников в Коми
Коми может стать площадкой Альтернативного турнира для лыжников, которые не попали на Олимпийские игры в Пхёнчхане. Об этом на общем собрании лыжной Сборной России сообщила президент Федерации лыжных гонок Елена Вяльбе.
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18:05
29.01.2018
Итоговая аттестация в выпускных классах
«Во всех вузах страны приняты правила приема и составлен перечень вступительных дисциплин. Поэтому, куда поступать выпускнику его родителям нужно думать уже сейчас» - заявила вице-премьер Наталья Михальченкова на большом республиканском родительском собрании, главной темой которого стала итоговая аттестация в выпускных классах. К сдаче экзаменов готовятся четыре с половиной тысячи школьников. Никаких страхов и сомнений у родителей быть не должно, заявил министр. В том числе и по вопросам безопасности - каждый пункт будут охранять сотрудники полиции.
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18:05
29.01.2018
2018 - год культуры
Глава Коми подписал Указ об объявлении 2018-го Годом культуры. Решение, как поясняется, принято в целях повышения эффективности реализации государственной политики в области культуры и искусства. Согласно документу, до 1 марта Правительству региона предстоит сформировать и утвердить план основных мероприятий, аналогичные рекомендации спущены руководителям на местах.
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18:05
29.01.2018
Столетие коми печати
Журналисты отметили столетие коми печати. Отчёт юбилейной дате когда-то задала газета «Зырянская жизнь». Общественно-политическая многотиражка в начале прошлого века выходила раз в две недели. От него ведут свою родословную «Красное знамя», которая сегодня существует только в виде сетевого издания и издание на втором государственном языке «Коми му». Впрочем, принято считать, что «Зырянская жизнь» проложила начало всей нашей журналистике, поэтому столетие отмечают не только печатники, но и более поздние в появлении радио, телевидение и интернет-агентства. Лучших представителей отрасли Глава Коми отметил госнаградами и благодарственными письмами, поддержав идею, озвученную на уровне Президента, ввести почётное звание «Заслуженный журналист России».
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18:05
29.01.2018
Штормовые выходные в Коми
В эти минуты практически на всей территории республики установился штормовой характер погоды. Виноват – активный атлантический циклон. В течение выходных он будет медленно перемещаться с акватории Баренцева моря — в сторону полуострова Ямал. Уже завтра это будет сопровождаться обильными снегопадами. Скорость ветра в южной части будет порывами до 18 м/с, на крайнем северо-востоке до 29 м/с. В воскресенье, за исключением Воркутинского района, ветер стихнет, а снегопады продолжатся. Видимость ухудшится до 200-500 метров. Спасательные службы призывают жителей региона учитывать экстремальные метеоусловия и, прежде всего, если помощь далеко.
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21:53
26.01.2018
Работодателей оштрафовали на 35 миллионов рублей
На 35 миллионов рублей оштрафовали нерадивых работодателей. Чаще других в прошлом году за это наказывали руководителей торговых, транспортных и медицинских организаций. Санкции могли быть больше, просто в трудинспекции сменили тактику и отныне работают на профилактику, всё чаще предупреждают. Это должно дисциплинировать работодателей региона – уверены эксперты. К тому же с 2018 у них и так прибавится хлопот. Сегодня региональная трудинспекция подвела итоги прошлого года.
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21:52
26.01.2018
Фунфырики в обсуждении
Новый способ борьбы с так называемыми «фунфыриками» высказало федеральное антимонопольное агентство. Отбить охоту употреблять суррогаты предложено добавлением к такой продукции компонентов, вызывающих рвотный рефлекс.
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21:52
26.01.2018
"Лидеры России" вышел на финишную прямую
Конкурс управленческих кадров «Лидеры России», инициированный лично Владимиром Путиным, вышел на финишную прямую. 300 финалистов, как говорят сами организаторы, «спартанцев» определены. Именно они получат по миллиону рублей в качестве образовательного гранта, чтобы стать ещё подкованней и ещё сильней. А у сотни лучших появится уникальная возможность ещё и получить наставника – это может быть глава федерального министерства, губернатор либо руководитель крупной госкорпорации. Представителей Коми в финале, увы, нет, впрочем, это не означает, что для нас он прошёл бесследно.
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17:17
26.01.2018
Неолимпийская лыжня
От Коми на XXIII Зимнюю олимпиаду в южнокорейском Пхёнчханене не поедут, но изначально планировались, ухтинец Станислав Волженцев и уроженка Корткероса Ольга Царева. В эти дни лыжники покоряют трассы родного комплекса имени Раисы Сметаниной. Судя по первым результатам Чемпионата Северо-западного округа, который там проходит, ребята были отлично подготовлены к возможному визиту на Олимпиаду.
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17:07
26.01.2018
Лучшее новогоднее офорление в Коми
Новогоднее оформление Главной ели Усинска признано лучшим в республике. Итоги регионального конкурса подвёл Минстрой Коми. Члены комиссии оценивали декоративно-художественное и световое оформление центральных мест отдыха, а так же фасадов, витрин, прилегающих территорий, с учётом праздничной тематики. В этом году в Приполярье гостям предлагали окунуться в настоящую зимнюю сказку - главными героями стали Дед Мороз, Снегурочка и... олени! Сотней огней зажглась лесная красавица и ледовые скульптуры. А ведь всего этого городка горожане могли и не увидеть. Теплый декабрь внес коррективы в планы пермских скульпторов. А ещё с декабря здесь красуются 12 фигур, иллюстрирующих уникальный Коми промысловый календарь.
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17:07
26.01.2018
Реализации видеонаблюдения выборов 2018
В республике приступили к реализации программы обеспечения видеонаблюдением выборов Президента России. Уже обследованы помещения в городах и районах Коми. В ближайшее время поступит оборудование. Всего специалисты установят на участковых и территориальных избирательных комиссиях 642 камеры. Вся работа ведется строго в соответствии с регламентом, разработанным Центризбиркомом.
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17:06
26.01.2018
5 уроженцев Коми на XXIII Зимней олимпиаде
На XXIII Зимней олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане, которая стартует 9 февраля, примет участие 5 уроженцев Коми. Они уже официально приглашены к участию Международным Олимпийским комитетом. Всего же страну представит 169 россиян из 500, которые были в изначальном списке. Таким образом, из-за допингового скандала на игры не поедут многие ведущие спортсмены. Напомним, МОК отстранил нашу сборную от участия в соревнованиях. Участникам разрешено выступать только под нейтральным флагом. Национальный флаг и гимн будут использованы только во время церемонии закрытия Олимпиады.
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17:04
26.01.2018