«Детали дня». Строго по рецепту: как не остаться без нужных лекарств? 23 января 2017

Сегодня стало известно, что 25 января Минздрав России соберет экспертов, чтобы обсудить переход на рецептурный отпуск лекарств, содержащих алкоголь. Как пишут «Известия», в минздравовскую «группу риска» попали 28 препаратов. После трагедии в Иркутске такое решение не удивляет. Жителей, наверное, всех регионов страны удивляет другое – с 1 января купить в аптеке, например, привычные Конкор от сердца, Эналаприл от давления или даже некоторые противовирусные препараты теперь можно только по рецепту. Как не остаться без нужных лекарств - обсуждаем в «Деталях дня».