Радио Юрган
ÖHI ЭФИРЫН
Прямой эфир ТВ-программа ВЫБОРЫ 2018 Сейчас: «Время новостей»Далее: «Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса». Комедия (Россия), 29-я серия (12+) 16:50

«Детали дня». Строго по рецепту: как не остаться без нужных лекарств? 23 января 2017

521
23.01.2017

Сегодня стало известно, что 25 января Минздрав России соберет экспертов, чтобы обсудить переход на рецептурный отпуск лекарств, содержащих алкоголь. Как пишут «Известия», в минздравовскую «группу риска» попали 28 препаратов. После трагедии в Иркутске такое решение не удивляет. Жителей, наверное, всех регионов страны удивляет другое – с 1 января купить в аптеке, например, привычные Конкор от сердца, Эналаприл от давления или даже некоторые противовирусные препараты теперь можно только по рецепту. Как не остаться без нужных лекарств - обсуждаем в «Деталях дня».
Первый класс: как идет запись в школу? Детали дня. 30. 01. 18.
В республике стартовала приемная кампания в первые классы. И впервые в большинстве муниципалитетов Коми открывается электронная запись в школу. Об этом в Деталях дня.
27
10:23
31.01.2018
Профессии будущего: на кого охотятся работодатели? Детали дня. 25. 01. 18
25 января - День российского студенчества. В нашей программе мы решили обсудить важную для молодых людей, школьников и их родителей тему - профессии будущего. За кем будут охотиться работодатели через 5-10 лет?
136
10:09
26.01.2018
Медико-социальная экспертиза: что изменится? Детали дня. 23. 01. 18
По инициативе Президента, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации намерено изменить процедуру установления инвалидности. Станет ли проще проходить медико-социальную экспертизу, разберемся в Деталях дня.
198
10:22
24.01.2018
Виртуальные игры: увлечение или зависимость?Детали дня. 22.01.18
Виртуальные игры: увлечение или зависимость? – мы обсудим с нашими гостями в студии - психотерапевтом Александром Фирсовым и активным пользователем компьютеров и консолей, геймером Андреем Антипиным.
81
23:02
22.01.2018
По тонкому льду: где и как работают переправы? Детали дня. 18. 01.18
Эта зима продолжает нас удивлять своим нестандартным температурным поведением, что фактически вынуждает нас вновь вернуться к теме ледовых переправ РК.
100
10:19
19.01.2018
Пенсионные накопления: как увеличить? Детали дня. 16. 01. 18
Статистика неумолима: почти половина россиян начинают думать о пенсии лет за пять до ее наступления. И тут-то понимают: надо было создать хоть какой-то запас или искать официальную работу! Но рассуждения уже запоздали. Как же увеличить пенсионные накопления? Разберемся в "Деталях дня".
402
10:30
17.01.2018
Год культуры: что изменится? Детали дня. 15. 01. 18
В республике дан старт Году культуры. Об этом на фестивале современной коми песни «Василей» заявил Глава региона. Почему принято такое решение и что изменится в отрасли в 2018-ом – обсудим в программе «Детали дня».
154
10:23
16.01.2018
Как поддержат семьи с детьми? Детали дня. 11. 01. 18.
286
10:24
12.01.2018
Детали дня. 09 января 2018
Добрый Новый год - как это было? - в программе Детали дня. Гости нашей студии - главный организатор акции Добрый Новый год - директор Коми республиканской филармонии Мария Балмастова. И участник творческой команды - писатель Григорий Спичак.
140
10:26
10.01.2018
Детали дня. 19 декабря 2017
362
10:06
20.12.2017
Детали дня. 18 декабря 2017
177
10:00
19.12.2017
Детали дня. 14 декабря 2017
Ученые Сыктывкарского университета создали центр активного долголетия. О том, как продлить жизненную активность и о людях, которые уже это делают весьма успешно, мы и поговорим в программе «Детали дня».
200
10:19
15.12.2017
Детали дня. 12 декабря 2017
В течение этого года ставка по ипотечным кредитам в России опустилась ниже, как говорят аналитики, психологического барьера в 10 процентов. Эксперты утверждают, что брать квартиру в ипотеку сейчас на самом деле выгодно. Однако любому заемщику стоит правильно оценить свои силы, внимательно изучить предложения банков и серьезно подойти к выбору застройщика, если речь идет о новых домах. Что происходит на рынке ипотеки, обсудим в программе Детали дня.
165
21:57
13.12.2017
Детали дня. 11 декабря 2017
ТЕМА: Трезвая республика: как боремся с пьянством? Гости программы: главный внештатный нарколог Министерства здравоохранения Республики Коми Светлана Свиридова и секретарь исполкома "Коми войтыр"Алексей Рассыхаев.
215
16:59
12.12.2017
Детали дня. 7 декабря 2017
580 часов осталось до наступления Нового 2018 года. И жители республики, как и всей России, активно готовятся, пожалуй, к самому ожидаемому празднику. Декабрь - как финишная прямая года - несет приятные хлопоты: многое надо завершить и еще больше успеть. Какие сюрпризы готовят города и районы Коми в преддверии волшебного праздника? Об этом в "Деталях дня".
401
16:30
08.12.2017
Детали дня. 5 декабря 2017
422
16:23
06.12.2017
Детали дня. 4 декабря 2017
264
10:18
05.12.2017
Детали дня. 30 ноября 2017
330
12:49
01.12.2017
Детали дня. 27 ноября 2017
261
09:36
28.11.2017
Детали дня. 23 ноября 2017.
415
12:34
24.11.2017
Детали дня. 22 ноября 2017.
С приходом поздней осени все актуальнее становится вопрос безопасности на дорогах. Особенно если это касается безопасности наших детей. О том, как снизить детский травматизм на дорогах мы поговорим в "Деталях дня".
281
10:24
23.11.2017
Детали дня. 21 ноября 2017.
Основная тема выпуска "Деталей дня": национальный конкурс "Универвидение -2017". Чем сыктывкарский проект "Универвидение" привлек федеральных экспертов, мы узнали у Светланы Смирновой. Светлана - солистка группы «Балаган Лимитед», основатель студии «Успех», автор многих песен и наставник конкурсантов Универвидения.
304
15:51
22.11.2017
Детали дня. 20 ноября 2017.
275
09:09
21.11.2017
"Детали дня." 14 ноября 2017.
Тема выпуска: Театральный олимп: кто на вершине? В гостях программы: -Михаил Матвеев, директор театра драмы имени Виктора Савина.
412
13:27
15.11.2017
comments powered by HyperComments