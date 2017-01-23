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«Миян йöз». Мария Ивановна Костылева. 23 января 2017

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23.01.2017

Сегодня мы гостим в Пажге. У Марии Ивановны Костылевой. Встречает она нас горячим чаем и выпечкой. Надо, говорит, подкрепиться перед работой.
Миян йöз. 24.01.18
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24.01.2018
Миян йöз. Сьöлöм сьылöм 22.01.18
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Миян йöз. 20. 01. 18
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22.01.2018
Миян йöз. 17. 01. 18
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22:25
17.01.2018
Миян йöз. 10 января 2018
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10.01.2018
Миян йöз. 27 декабря 2017.
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27.12.2017
Миян йöз. 25 декабря 2017.
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25.12.2017
Миян йöз. 20 декабря 2017
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20.12.2017
Миян йöз. 18 декабря 2017
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18.12.2017
Миян йöз. 13 декабря 2017
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13.12.2017
Миян йöз. 29 ноября 2017
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30.11.2017
Миян йöз. 27 ноября 2017
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28.11.2017
Миян йöз. 22 ноября 2017
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22.11.2017
Миян йöз. 20 ноября 2017.
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21.11.2017
"Миян йöз." 15 ноября 2017.
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09:35
16.11.2017
"Миян йöз." 13 ноября 2017.
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09:30
14.11.2017
"Миян йöз." 8 ноября 2017.
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13:03
09.11.2017
"Миян йöз". 1 ноября 2017.
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10:31
02.11.2017
"Миян йöз". 30 октября 2017
Фестиваль Койташ в этом году празднует свой юбилей. Пятый раз съезжаются в Сыктывкар молодые солисты республики. Как становился фестиваль и какие итоги можно сделать за все это время?
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12:31
31.10.2017
Миян Йоз. Мисс студенчества Финно-угории 2017. 25 октября 2017
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12:31
26.10.2017
Миян йоз. 23 октября 2017
337
10:17
25.10.2017
Миян Йоз. Лариса Цветкова. 9 октября 2017
Лариса Цветкова — мастер по бересте из села Визинги. Её работы украшают многие выставки прикладного искусства нашего региона. Своими секретами мастерства она делится со зрителями нашей передачи.
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14:07
19.10.2017
Миян йоз. 18 октября 2017
#миянйоз
370
01:15
19.10.2017
Миян Йоз. Анфиса Чисталева. 11 октября 2017
495
19:00
11.10.2017
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