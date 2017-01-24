«Рабочий полдень». Счастье без барьеров. 24 января 2017

Сегодня программа «Рабочий полдень» - о счастье без барьеров. О тех, кто помогает людям с инвалидностью – искренне, с радостью и совершенно бескорыстно.

Чаще всего, когда вспоминают о людях с ограниченными возможностями здоровья, рассуждают об архитектурных и инфраструктурных препятствиях. Там не построили пандус, здесь не расшили дверной проем. Это, безусловно, важно. Но ведь главные барьеры возникают в человеческих отношениях. Может быть, поэтому все больше внимания сегодня в России уделяют волонтерам. Гости нашей программы - Наталья Миронова, Ярослава Пархачева, журналист и Юлия Юркина, волонтер.