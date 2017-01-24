Власти Ненецкого округа увеличивают бюджетные расходы на строительство дороги «Нарьян-Мар-Усинск». Об этом в рамках инспектирования автодороги и зимника заявил глава НАО Александр Цыбульский. В прошлом году из-за значительной просадки насыпей, спровоцированных таянием вечной мерзлоты, процесс возведения здесь затормозился. Кроме того, на одном из участков возникла необходимость обустройства дополнительной водопропускной трубы. Масштабные работы продолжатся летом. Соседнему региону для этого удалось выбить федеральные средства в размере 150 млн рублей. Подготовительные процедуры в соответствии с технологией производства начнутся и в зимнее время. Правда, пока их тормозит отсутствие стабильной ледовой дороги. Например, доехать до Усинска из Нарьян-Мара можно без проблем, в этом заполярный губернатор убедился лично, а вот переправа через Печору в районе села Усть-Уса ограничена сейчас, увы, пятью тоннами. Лед на реке так и не достиг достаточной толщины – всего 45 сантиметров. Усинское ДРСУ исправляет ситуацию – для наморозки проезжей части задействованы мотопомпы.