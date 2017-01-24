«Детали дня». Разработки коми ученых: как добиться внедрения? 24 января 2017

В течение этого года ставка по ипотечным кредитам в России опустилась ниже, как говорят аналитики, психологического барьера в 10 процентов. Эксперты утверждают, что брать квартиру в ипотеку сейчас на самом деле выгодно. Однако любому заемщику стоит правильно оценить свои силы, внимательно изучить предложения банков и серьезно подойти к выбору застройщика, если речь идет о новых домах. Что происходит на рынке ипотеки, обсудим в программе Детали дня.