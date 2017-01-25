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«КРиК. Криминал и комментарии». 24 января 2017

4356
25.01.2017

Сегодня в выпуске:

- Угарное лето. Три нападения за три месяца умудрился совершить рецидивист из Корткероса.
- Коммунальная трагедия. В Коми продолжают расследовать причины гибели трехлетнего ребенка.
- Выдало селфи. Фотография в соцсети помогла полицейским найти гонщика в Усть-Куломском районе.
КРиК. Криминал и комментарии. 31.01.18
244
22:51
31.01.2018
КРиК. Криминал и комментарии. 29.01.18
517
21:55
29.01.2018
КРиК. Криминал и комментарии. 26. 01. 18
244
11:20
29.01.2018
КРиК. Криминал и комментарии. 24.01.18
854
21:02
24.01.2018
КРиК. Криминал и комментарии. 22.01.18
✅ Свой интерес. Криминальные отступные на электронном аукционе. ✅ Старая обида. Огнестрельный демарш в сельской глубинке. ✅ На свою беду. Неожиданный поступок пьяного пассажира.
700
22:27
22.01.2018
КРиК. Криминал и комментарии. 19. 01. 18
472
20:35
19.01.2018
КРиК. Криминал и комментарии. 17. 01.18.
672
23:12
17.01.2018
КРиК. Криминал и комментари. 15.01.18.
638
22:07
15.01.2018
КРиК. Криминал и комментарии.12. 01. 18
- Остановитесь, полиция. Новогодняя акция на дорогах столицы. - Отпраздновать и погибнуть. Новогодние жертвы пьяных лихачей. - Под честное слово. Криминальные поиски «большой» (чистой) воды. - Кадровики-мошенники. Нет денег, нервов и веры в людей.
631
12:00
14.01.2018
КРиК. Криминал и комментарии. 10 января 2017.
✅ Автолавка с дурманом. Любители соли под ударом спецназа. ✅ «Погорел» на строительстве. Коррупционный соблазн сельских чиновников. ✅ Фатальная авария. Долговая яма для геологоразведчиков. ✅ «Железная» улика. Видеофиксация дорожных нарушений.
800
10:03
11.01.2018
КРиК. Криминал и комментарии. 29 декабря 2017
846
20:44
29.12.2017
КРиК. Криминал и комментарии. 27 декабря 2017.
877
22:15
27.12.2017
КРиК. Криминал и комментарии. 25 декабря 2017.
900
21:09
25.12.2017
КРиК. Криминал и комментарии. 18 декабря 2017.
371
19:19
25.12.2017
КРиК. Криминал и комментарии. 13 декабря 2017.
237
19:19
25.12.2017
КРиК. Криминал и комментарии. 22 декабря 2017
652
23:23
22.12.2017
КРиК. Криминал и комментарии. 20 декабря 20017
548
23:05
21.12.2017
КРиК. Криминал и комментарии. 15 декабря 2017
631
19:39
15.12.2017
КРиК. Криминал и комментарии. 13 декабря 2017
747
12:22
14.12.2017
КРиК. Криминал и комментарии. 11 декабря 2017
-Прибыльная стройка. Двух руководителей крупных строительных компаний обвиняют в мошенничестве на республиканских проектах. - Дорожная война. С начала декабря в Коми под колеса автомобилей попали уже 12 человек. - Переехала в больницу. Жительница Ижемского района скрывалась от мужа- тирана в лечебном учреждении. - Школьный хакер. Подросток из Дутово взломал электронный журнал, чтобы улучшить свою успеваемость.
1133
10:11
12.12.2017
КРиК. 8 декабря 2017
783
11:17
09.12.2017
КРиК. Рубрика: Полиция сообщает. 8 декабря 2017
484
11:15
09.12.2017
КРиК. Криминал и комментарии. 6 декабря 2017
806
20:19
06.12.2017
Промо. КРиК. Криминал и комментарии. 6 декабря 2017
515
16:01
06.12.2017
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