«Рабочий полдень». Творческий союз. 25 января 2016

В эти дни в столице Коми пройдут выступления Заслуженного государственного академического ансамбля песни и танца «Донбасс». Всё это – в рамках гастрольного тура ансамбля по России. Причём на сцену с нашими гостями выйдут и артисты Государственного ансамбля песни и танца Республики Коми им. Виктора Морозова «Асъя Кыа».
Чем порадуют нас эти яркие коллективы? Гости нашей программы - Екатерина Курочкина, лауреат государственной премии имени Валентины Есевой, солистка Государственного ансамбля песни и танца Республики Коми им. Виктора Морозова «Асъя Кыа», Александр Титоренко, заслуженный артист России, художественный руководитель Государственного ансамбля песни и танца Республики Коми им. Виктора Морозова «Асъя Кыа», Анна Струкова, заслуженная артистка Украины, артисты заслуженного академического ансамбля песни и танца «Донбасс».