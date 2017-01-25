«Миян йöз». Вежадыр. 25 января 2017

В центре коми культуры сегодня проходит праздник, посвящённый Святочным дням. Святками называют время от Рождества да Крещения. В это время нельзя было прясть, стричь ногти, стричься и стирать бельё. В течение двух недель можно играть в игру «Шег». Люди считали, что таким образом можно увеличить поголовье скота. Также люди думали, что в это время по улицам гуляет нечистая сила.