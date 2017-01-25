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«Миян йöз». Вежадыр. 25 января 2017

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25.01.2017

В центре коми культуры сегодня проходит праздник, посвящённый Святочным дням. Святками называют время от Рождества да Крещения. В это время нельзя было прясть, стричь ногти, стричься и стирать бельё. В течение двух недель можно играть в игру «Шег». Люди считали, что таким образом можно увеличить поголовье скота. Также люди думали, что в это время по улицам гуляет нечистая сила.
Миян йöз. 31. 01. 18
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17:39
31.01.2018
Миян йöз. 24.01.18
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21:03
24.01.2018
Миян йöз. Сьöлöм сьылöм 22.01.18
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22:23
22.01.2018
Миян йöз. 20. 01. 18
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10:31
22.01.2018
Миян йöз. 17. 01. 18
214
22:25
17.01.2018
Миян йöз. 10 января 2018
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22:57
10.01.2018
Миян йöз. 27 декабря 2017.
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22:20
27.12.2017
Миян йöз. 25 декабря 2017.
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21:14
25.12.2017
Миян йöз. 20 декабря 2017
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19:09
20.12.2017
Миян йöз. 18 декабря 2017
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18.12.2017
Миян йöз. 13 декабря 2017
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21:57
13.12.2017
Миян йöз. 29 ноября 2017
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18:16
30.11.2017
Миян йöз. 27 ноября 2017
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09:21
28.11.2017
Миян йöз. 22 ноября 2017
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23:14
22.11.2017
Миян йöз. 20 ноября 2017.
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11:40
21.11.2017
"Миян йöз." 15 ноября 2017.
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09:35
16.11.2017
"Миян йöз." 13 ноября 2017.
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09:30
14.11.2017
"Миян йöз." 8 ноября 2017.
394
13:03
09.11.2017
"Миян йöз". 1 ноября 2017.
338
10:31
02.11.2017
"Миян йöз". 30 октября 2017
Фестиваль Койташ в этом году празднует свой юбилей. Пятый раз съезжаются в Сыктывкар молодые солисты республики. Как становился фестиваль и какие итоги можно сделать за все это время?
515
12:31
31.10.2017
Миян Йоз. Мисс студенчества Финно-угории 2017. 25 октября 2017
437
12:31
26.10.2017
Миян йоз. 23 октября 2017
342
10:17
25.10.2017
Миян Йоз. Лариса Цветкова. 9 октября 2017
Лариса Цветкова — мастер по бересте из села Визинги. Её работы украшают многие выставки прикладного искусства нашего региона. Своими секретами мастерства она делится со зрителями нашей передачи.
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14:07
19.10.2017
Миян йоз. 18 октября 2017
#миянйоз
375
01:15
19.10.2017
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