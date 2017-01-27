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«КРиК. Криминал и комментарии». 26 января 2017

3651
27.01.2017

Сегодня в выпуске:

- Золотые кирпичи. Чиновника из Троицко-Печорска отправили в колонию за недостроенный дом для переселенцев.
- Роковая переписка. Страшной драмой закончился приступ ревности для жителя Корткероса.
- Экспресс - оформление. Как быстро и просто получить паспорт в многофункциональном центре?
- На зеленый свет. Причиной наезда на пешехода в Воркуте могла стать неисправность светофора.
КРиК. Криминал и комментарии. 31.01.18
378
22:51
31.01.2018
КРиК. Криминал и комментарии. 29.01.18
585
21:55
29.01.2018
КРиК. Криминал и комментарии. 26. 01. 18
286
11:20
29.01.2018
КРиК. Криминал и комментарии. 24.01.18
895
21:02
24.01.2018
КРиК. Криминал и комментарии. 22.01.18
✅ Свой интерес. Криминальные отступные на электронном аукционе. ✅ Старая обида. Огнестрельный демарш в сельской глубинке. ✅ На свою беду. Неожиданный поступок пьяного пассажира.
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22:27
22.01.2018
КРиК. Криминал и комментарии. 19. 01. 18
490
20:35
19.01.2018
КРиК. Криминал и комментарии. 17. 01.18.
687
23:12
17.01.2018
КРиК. Криминал и комментари. 15.01.18.
651
22:07
15.01.2018
КРиК. Криминал и комментарии.12. 01. 18
- Остановитесь, полиция. Новогодняя акция на дорогах столицы. - Отпраздновать и погибнуть. Новогодние жертвы пьяных лихачей. - Под честное слово. Криминальные поиски «большой» (чистой) воды. - Кадровики-мошенники. Нет денег, нервов и веры в людей.
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12:00
14.01.2018
КРиК. Криминал и комментарии. 10 января 2017.
✅ Автолавка с дурманом. Любители соли под ударом спецназа. ✅ «Погорел» на строительстве. Коррупционный соблазн сельских чиновников. ✅ Фатальная авария. Долговая яма для геологоразведчиков. ✅ «Железная» улика. Видеофиксация дорожных нарушений.
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10:03
11.01.2018
КРиК. Криминал и комментарии. 29 декабря 2017
861
20:44
29.12.2017
КРиК. Криминал и комментарии. 27 декабря 2017.
882
22:15
27.12.2017
КРиК. Криминал и комментарии. 25 декабря 2017.
904
21:09
25.12.2017
КРиК. Криминал и комментарии. 18 декабря 2017.
378
19:19
25.12.2017
КРиК. Криминал и комментарии. 13 декабря 2017.
243
19:19
25.12.2017
КРиК. Криминал и комментарии. 22 декабря 2017
654
23:23
22.12.2017
КРиК. Криминал и комментарии. 20 декабря 20017
555
23:05
21.12.2017
КРиК. Криминал и комментарии. 15 декабря 2017
633
19:39
15.12.2017
КРиК. Криминал и комментарии. 13 декабря 2017
753
12:22
14.12.2017
КРиК. Криминал и комментарии. 11 декабря 2017
-Прибыльная стройка. Двух руководителей крупных строительных компаний обвиняют в мошенничестве на республиканских проектах. - Дорожная война. С начала декабря в Коми под колеса автомобилей попали уже 12 человек. - Переехала в больницу. Жительница Ижемского района скрывалась от мужа- тирана в лечебном учреждении. - Школьный хакер. Подросток из Дутово взломал электронный журнал, чтобы улучшить свою успеваемость.
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10:11
12.12.2017
КРиК. 8 декабря 2017
792
11:17
09.12.2017
КРиК. Рубрика: Полиция сообщает. 8 декабря 2017
488
11:15
09.12.2017
КРиК. Криминал и комментарии. 6 декабря 2017
810
20:19
06.12.2017
Промо. КРиК. Криминал и комментарии. 6 декабря 2017
519
16:01
06.12.2017
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