«Рабочий полдень». 180 лет любви к книге. 27 января 2017

Благодаря книгам, мы можем прикасаться не только к истории, но и погружаться в другой мир. Ведь по-настоящему интересная книжка захватывает настолько, что нельзя оторваться. И ты можешь читать её всю ночь напролёт. Найти хорошее произведение конечно можно на прилавках книжных магазинов, но не стоит забывать о тех местах, где фолианты хранятся в большом количестве. Речь идет о библиотеках. И сегодня мы поговорим о главной библиотеке республике Коми – Национальной. Только там можно найти настоящие книжные сокровища. Гости нашей программы - Татьяна Марценюк, заведующая отделом литературы на иностранных языках Национальной библиотеки РК и Елена Сердитова, заведующая сектором редкой книги отдела основного хранения фондов Национальной библиотеки РК.