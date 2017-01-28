20 лет спустя

Пробег в честь 75-летия победы
Лыжники Коми организовали пробег в честь 75-летия победы советских войск в Сталинградской битве. В акции приняли участие 5 спортсменов-ориентировщиков, главный тренер сборной Коми по лыжным гонкам Андрей Нутрихин и его супруга. Спортсмены, в сопровождении спасателей, прошли 12 километров, от Лозыма до Пажги. Это в Сыктывдинском районе.
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20:58
02.02.2018
Чемпионат мира 2021 в Сыктывкаре
Исполком Международной федерации бенди единогласно поддержал право Сыктывкара на проведение Чемпионата мира среди мужских команд в 2021 году. Заседание по этому вопросу прошло в Хабаровске, который в эти дни является центром 38 Чемпионата мира по хоккею с мячом. Отметим, заявку на проведение такого события наша республика отправила летом прошлого года, Минспорт России её одобрил под гарантии Правительства региона. Площадкой через три года должен стать Крытый стадион на 5000 зрителей.
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18:16
02.02.2018
Трудности переселения в Дальнем
Новые дома для переселенцев в ухтинском посёлке Дальний сданы с явными недоделками. Это выявила комиссия по ЖКХ Общественной палаты России во главе с Игорем Шпектором. На отсутствие газа в домах по Молодёжной и Геологов жалуются новоселы. Виноваты либо строители, либо проектировщики, но суть одна – дымоходы работают без должной тяги, что при подключении газовых колонок могло бы создать опасность для проживающих. Мэр Ухты Магомед Османов поспешил заверить ревизоров, что должностные лица, которые приняли строения с такими существенными просчётами, уже понесли заслуженное наказание. Однако людям от этого не легче – жить приходится без горячей воды.
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18:14
02.02.2018
Фальшивобилетчики в Сыктывкаре
О недопустимости фактов появления фальшивых билетов на столичных маршрутах, сегодня заявили в мэрии Сыктывкара. Напомним, впервые волна таких случаев прошла осенью прошлого года. Предприимчивые перевозчики в частном порядке, без санкции руководства предприятия, распространяли неподотчётные проездные документы. Они не просто ни имели какой-то юридической силы, но и нигде не фигурировали. Несколько таких случаев руководством «Комиавтотранса» выявило в ходе проведения собственных рейдовых мероприятий, на какие-то указали сами пассажиры.
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18:13
02.02.2018
Обращение жителей республики к главе Коми
Качество предоставления жилищно-коммунальных услуг и порядок их оплаты – одна из самых проблемных тем, с которой жители обращаются на личный приём к Главе республики. На этот раз за помощью к Сергею Гапликову обратилась жительница Сыктывкара. Она пожаловалась на отсутствие в платёжках сведений, разъясняющих порядок начисления задолженности. Сергей Гапликов поручил Стройнадзору проверить информацию и, в случае выявления нарушений, привлечь управляющую компанию к ответственности. Кроме того, по словам женщины, управляющая компания не информирует должным образом собственников об изменениях в Жилищном кодексе.
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18:11
02.02.2018
Жительница Зеленца победила в "Поле чудес"
Жительница села Зеленец Сыктывдинского района прославилась на всю Россию победой в программе «Поле чудес». Ирина Александрова приехала на игру с коллективом ансамбля народной песни «Лолалӧм». В музее телевизионного шоу теперь есть и сувениры с коми орнаментом, продукция от Зеленцкой птицефабрики. Сама участница стала обладателем такого количества призов, что не смогла увезти все за один раз. К слову, лавры победителей в программе Поле чудес жители Коми берут часто. Видимо, благодаря, своему таланту.
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18:10
02.02.2018
Стимулирование экономического роста РФ
Стимулирование промышленного, экономического роста – важнейшая задача для всех уровней власти. Об этом на заседании Президиума Госсовета России заявил Владимир Путин. Президент назвал эту работу ключевым условием развития социальной сферы и повышения качества жизни. Поддерживать надо, прежде всего перспективные проекты, которые будут пользоваться спросом, как на внутреннем, так и на зарубежном рынке. Инструменты для стимулирования этого у субъектов страны есть, считает глава государства. Это и региональные контракты, налоговые льготы, меры прямой поддержки и субсидирования. Важно только, что эти инструменты не ограничивали конкуренцию, а напротив, развивали её.
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18:09
02.02.2018
Список претендентов на должность главы государства сократиться
После проверки подписных листов список претендентов на должность главы государства вновь может сократиться. Напомним, накануне Центризбирком назвал восемь кандидатов, которые продолжают гонку. ЦИК задействует почерковедов и специальное оборудование. Если в совокупности отбракуют 5 процентов подписей, кандидату откажут в регистрации. Предвыборные штабы, тем не менее, уже на низком старте.
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18:09
02.02.2018
Премьера на ЮРГАНе
С0 2 февраля в эфире нашего канала – очередная премьера – «Студия 11». Интерактивная информационно-развлекательная передача о том, что, как правило, остаётся за кулисами официозного поля. Интересные темы, занимательные гости.
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10:18
02.02.2018
О. Севастьянова подвела итоги года
Своеобразные итоги работы за прошлый год подвела 1 февраля и депутат Госдумы от Коми Ольга Савастьянова. Тесное взаимодействие федеральных парламентариев и правительства Коми позволило решить на федеральном уровне очень немало важных вопросов. Как только регион заявлял о своей проблеме, по цепочке подключались депутаты Госдумы, постпредство, сенаторы. Таким образом, удалось добиться реструктуризации бюджетных кредитов, выделении дополнительных средств для Инты, в целом пересмотреть межбюджетные отношения.
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10:17
02.02.2018
В Коми уровень безработицы снизился
В Коми уровень безработицы снизился на 10 процентов. На конец прошлого года в службе занятости было зарегистрировано 7 тысяч человек. Заметно увеличилось количество работников в сфере гостиничного бизнеса и общепита. В то же время на четверть снизилась занятость в строительной сфере. Втрое сократился объем работ на площадках. Такие данные озвучил Комистат.
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10:16
02.02.2018
Белая олимпиада
Спортивный арбитражный суд в Лозанне объявил решение последней инстанции по апелляциям 39 российских спортсменов, пожизненно дисквалифицированных комиссией Международного олимпийского комитета за нарушения антидопинговых правил на олимпиаде в Сочи.
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10:14
02.02.2018
Сотрудники МВД борются за звание лучших
Самые спортивные сотрудники МВД борются за звание лучшего на Чемпионате России по лыжным гонкам и зимнему двоеборью, он стартовал на стадионе имени Раисы Сметаниной. Соревнования будут проходить в течение 5-ти дней. В республику съехалось около 450-ти участников, это 61 команда. Интересно, что среди них немало именитых лыжников.
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18:15
01.02.2018
Фальшивые билеты в Сыктывкаре
Жители Сыктывкара вновь фиксируют факты реализации в пассажирских автобусах фальшивых билетов. С виду обычные разовые! Каждый потребитель приобретает такие при входе, у кондуктора. Вот только важный момент, на который обращают не все – что написано в шапке такого проездного. По правилам там должна быть указана компания-перевозчик и его ИНН. Новый случай, пока не понятно системный или нет, накануне вечером объявился на 54 маршруте. Автобус курсирует между Эжвой и Сыктывкаром. В шапке билета снова «Минтранс РФ». Федеральное ведомство априори не занимается муниципальными перевозками, и даже в нашей республике надзор в этой сфере осуществляет Минпром и Администрация столицы. Каков же был ответ кондуктора на вопрос о фальшивых билетах.
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18:14
01.02.2018
Мусор под контролем
Больше двухсот кубометров мусора вывезли коммунальщики из сыктывкарского посёлка Седкыркещ. И это, по некоторым подсчётам, лишь 60 процентов от тех отходов, которые накопились здесь с осени. Прежде их не могли утилизировать из-за отсутствия переправы. Кроме того, нормальных контейнеров в посёлке не было, и на улицах то и дело вырастали стихийные свалки.
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18:12
01.02.2018
Меняется подход к лесосстановлению
В России меняется подход к лесосстановлению. О поправках, которые готовит федеральное Правительство, Президенту России доложил министр природных ресурсов. Отныне к тем, кто занимается работой по очистке площадей от лесных насаждений под какие-либо объекты, надо позаботиться и о посадочном материале. Чтобы компенсировать урон природе! А это значит, потребуются и специалисты, и необходимая техника, и семена ценных древесных пород. Ситуация прямо касается наших лесопромышленников – в Коми это деятельностью заняты 600 организации. В общем объёме продукции они производят более трети всей продукции и столько же валютной выручки.
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18:10
01.02.2018
Выставка современных технологий спасения
Год культуры безопасности, объявленный МЧС России, стартовал в Коми с выставки современных технологий спасения. Она развернулась в первом детском технопарке. Сотрудники всех без исключения экстренных служб устроили для школьников настоящий праздник. Ребятам продемонстрировали не только современные гаджеты непосредственно перед зданием Кванториума, много интересного детей ожидало внутри – там работало множество интерактивных площадок.
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18:07
01.02.2018
Делегация из Белоруссии в Коми
В Коми с официальным визитом сегодня прибыла делегация Республики Беларусь. В центре повестки министра архитектуры и строительства братского государства – будущая школа на 1200 мест в сыктывкарском микрорайоне Орбита, а также площадка под строительство школы на 600 мест в посёлке Краснозатонском. Как сообщили пресс-службе белорусского министерства, оба объекта в нашей республике будут сданы до конца этого года. Так школу в Красном Затоне с физкультурно-спортивной и игровой зонами, с местом отдыха и прогулок младших школьников начнут строить в ближайшее время. Знакомству с объектами предшествовала встреча в рабочем кабинете Главы.
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18:05
01.02.2018
Коми создала Центр по выявлению и поддержке талантливых детей.
Коми одной из первых создала Центр по выявлению и поддержке талантливых детей. Такую задачу перед субъектами России ещё два года назад поставил Президент. О ходе исполнения поручения сегодня говорили на первом заседании попечительского совета Центра. Возглавила его депутат Госдумы России от Коми Ольга Савастьянова.
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10:37
01.02.2018
Сталинградской битве - 75
В Коми стартовали мероприятия, посвящённые 75-летию Сталинградской битвы. Так на торжественный концерт в Сыктывкаре пригласили участников и ветеранов Великой Отечественной, тружеников тыла, представителей поисковых отрядов и патриотических объединений. Последняя участница великой битвы - Мария Полещук - прийти, по состоянию здоровья, сегодня не смогла. Гостям концерта рассказали о ключевых исторических событиях, а в фойе устроили выставку экспонатов, найденных во время раскопок в местах сражений.
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10:35
01.02.2018
Дорога на север
Власти Ненецкого округа увеличивают бюджетные расходы на строительство дороги «Нарьян-Мар-Усинск». Об этом в рамках инспектирования автодороги и зимника заявил глава НАО Александр Цыбульский. В прошлом году из-за значительной просадки насыпей, спровоцированных таянием вечной мерзлоты, процесс возведения здесь затормозился. Кроме того, на одном из участков возникла необходимость обустройства дополнительной водопропускной трубы. Масштабные работы продолжатся летом. Соседнему региону для этого удалось выбить федеральные средства в размере 150 млн рублей. Подготовительные процедуры в соответствии с технологией производства начнутся и в зимнее время. Правда, пока их тормозит отсутствие стабильной ледовой дороги. Например, доехать до Усинска из Нарьян-Мара можно без проблем, в этом заполярный губернатор убедился лично, а вот переправа через Печору в районе села Усть-Уса ограничена сейчас, увы, пятью тоннами. Лед на реке так и не достиг достаточной толщины – всего 45 сантиметров. Усинское ДРСУ исправляет ситуацию – для наморозки проезжей части задействованы мотопомпы.
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10:31
01.02.2018
Коллегия прокуратуры
Общее количество коррупционных преступлений в Коми снизилось на 19 процентов, при этом показатели работы прокуроров не уменьшились. Если в 2016 году ими выявлялось каждое девятое преступление, то в прошлом – каждое седьмое» - заявил 31 января на итоговой коллегии Прокуратуры руководитель ведомства Сергей Бажутов. По его словам, наиболее эффективно сработали прокуроры городов Ухты и Усинска.
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10:30
01.02.2018
Возможность голосования по месту нахождения
Сегодня официально стартовал этап приема заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения. Такая возможность на выборах Президента у граждан России появилась впервые. Проголосовать можно будет по месту своего нахождения, то есть где бы вы ни находились 18 марта.
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22:54
31.01.2018
Дополнительный импульс для власти Коми
Деятельность общественников дает власти дополнительный импульс, которые помогает лучше работать. Так о работе регионального общероссийского народного фронта высказался Сергей Гапликов. По его словам, все предложения, которые поступают от штаба в адрес правительства, рассматриваются на разных уровнях и вытекают в поручения. А они, в свою очередь, уже исполняются на местах.
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18:14
31.01.2018