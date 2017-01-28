«Детали недели». 27 января 2017

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16.12.2017
Детали недели. 8 декабря 2017
✅ И снова Арктика. Что привносит Коми в северные планы страны. ✅ Ароматы поздней осени. Счастье-несчастье новых переселенцев. ✅ Серые на тропе войны. Как в районах отбиваются от волчьего нашествия.
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15:12
11.12.2017
Детали недели. 1 декабря 2017
✅ Будущее за нами. Что сулят новые стимулирующие решения федеральных властей. ✅ Пути развития. Как Усть-Кулом становится одним из туристических центров Коми. ✅ Малой кровью. Почему не востребовано анонимное обследование на ВИЧ.
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17:07
04.12.2017
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01.12.2017
Референдум по переносу столицы. Детали недели. 24 ноября 2017.
С предложением перенести столицу из Сыктывкара в Ухту вышли представители ухтинского университета. Многим эта идея не пришлась по сердцу. Но закон предписывает: инициативу власть имущим рассмотреть. Что и сделал в четверг региональный парламент.
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12.11.2017
"Детали недели". 3 ноября 2017.
Век русской революции. Кто у нас ностальгирует по советскому прошлому? Деревенька моя. Как убедить молодых медиков работать на селе? Кино не для всех. Где в Коми хранятся километры уникальной кинопленки?
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15:04
04.11.2017
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29.09.2017
Детали недели. 22 сентября 2017
В этом выпуске "Деталей недели": - "Ушел и не вернулся". Как чаще заканчиваются истории с пропавшими в лесу? - "Брак по расчету". Нужно ли объединять Коми деревни? - "Жизнь напоказ". Что сподвигло сельчанина на создание Youtube канала?
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11:51
23.09.2017