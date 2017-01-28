Радио Юрган
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Прямой эфир ТВ-программа ВЫБОРЫ 2018 Сейчас: «Студия 11» (12+)Далее: «Среда обитания». (12+) 12:30

«Ревизор». Корткеросский район. Часть 2. 27 января 2017

1933
28.01.2017
Ревизор. 01.02.18.
1272
21:32
01.02.2018
Ревизор 30. 01. 18
94
17:53
30.01.2018
Ревизор. 25.01.18
343
20:48
25.01.2018
Ревизор. 23.01.18
112
22:30
23.01.2018
Ревизор. 18. 01. 18.
СИТУАЦИЯ: Собачий вопрос
173
23:09
18.01.2018
Ревизор. 16. 01. 18.
588
22:35
16.01.2018
Ревизор. 11 января 2018
526
23:18
11.01.2018
Ревизор 09 января 2018
220
21:42
09.01.2018
Ревизор. 28 декабря 2017
221
21:24
28.12.2017
Ревизор. 26 декабря 2017
Основная тема: переселение из ветхого и аварийного жилого фонда.
311
21:34
26.12.2017
Ревизор. 21 декабря 2017
Межевание земельных участков. Всем ли нужно его проводить? Где берут ёлки для украшения площадей перед Новым годом?
#передачаревизор #анназубарева
578
23:40
21.12.2017
Ревизор. 19 декабря 2017
258
22:40
19.12.2017
Ревизор. 14 декабря 2017
-Центр семейного отдыха на окраине родного села планирует создать житель Пажги. Однако строительству мешает земельный вопрос. Уже около двух лет статус участка определить не удается. Мой коллега Иван Справедливый выехал на место событий. -Как поступать в случае, если в самой обыденной ситуации, например, выходя из подъезда, вы или близкий вам человек пострадал, и что немаловажно не по своей вине – сейчас узнаем!
311
23:46
14.12.2017
Ревизор. 12 декабря 2017
В этой программе мы разберёмся, по каким причинам некоторые дворы Сыктывкара не попали в программу по благоустройству придомовых территорий «Городская среда» на 2018 год.
256
10:10
13.12.2017
Ревизор. 7 декабря 2017
Делимся результатами по одному из эпизодов нашей передачи, которая вышла в эфир в сентябре 2017 года. И узнаём у специалиста, насколько безопасно пользоваться порталом госуслуг. Даём советы, как не допустить передачу ваших данных в руки мошенников!
300
10:04
08.12.2017
Ревизор. 5 декабря 2017
Жители дома по Тентюковской улице в Сыктывкаре, несмотря на частые встречи с управляющей компанией, не понимают, почему ремонта в своём подъезде они вынуждены ждать больше 12-ти лет.
275
13:05
06.12.2017
Ревизор. 30 ноября 2017
580
09:14
01.12.2017
Ревизор. 23 ноября 2017
386
09:21
24.11.2017
Ревизор. 21 ноября 2017.
344
14:28
22.11.2017
"Ревизор." 16 ноября 2017.
Часто происходит так, что нас обманывают, лишая при этом крупной суммы денег? Такое не с каждым, но случается. «Обещанного три года ждут» - эта пословица хорошо описывает историю, которая произошла с нашей телезрительницей...
418
09:40
17.11.2017
"Ревизор." 14 ноября 2017.
560
10:09
15.11.2017
"Ревизор." Ситуация: недостроенный бассейн. 9 ноября 2017.
497
22:52
09.11.2017
"Ревизор." 2 ноября 2017.
398
17:09
03.11.2017
"Ревизор". Ситуация: перевозка детей. 31 октября 2017
627
10:30
01.11.2017
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