«Миян йöз». Еремей, 1 юкӧн. 01 февраля 2017

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02.11.2017
"Миян йöз". 30 октября 2017
Фестиваль Койташ в этом году празднует свой юбилей. Пятый раз съезжаются в Сыктывкар молодые солисты республики. Как становился фестиваль и какие итоги можно сделать за все это время?
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