«Детали дня». Онкология: поможет ли ранняя диагностика? 02 февраля 2017

Выборы 2018: что нового для избирателя? Детали дня 08. 02. 18
Выборы президента Российской Федерации. Вчера стало известно, что все сдавшие подписи претенденты на высший государственный пост успешно преодолели этап регистрации. В избирательном бюллетене впервые в истории страны будут значиться восемь имен. Но мы больше внимания решили уделить самому процессу голосования, поскольку в этом году, определенно, будут новшества. Особенно важными они будут для людей, которые 18 марта не смогут проголосовать по месту прописки.
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10:16
09.02.2018
На старте: к победам готовы? Детали дня. 06. 02. 18
Уже через каких-то пару дней в корейском Пхенчхане стартует, пожалуй, главное событие в мировом спорте, по крайней мере, так считалось до этого времени, Зимняя Олимпиада. Мы – чужие на этом празднике жизни, но вовсе не по спортивному принципу, а просто потому что кое-кому так захотелось. Об этом и не только – в «Деталях дня».
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10:25
07.02.2018
Профилактика наркомании: ситуация под контролем? Детали дня. 05. 02.18
Мы довольно часто в программах поднимаем тему алкоголизма и его профилактики. Это же касается и наркомании. Только в прошлом году полицейскими было изъято около 25 килограммов запрещенных веществ. Закрыто 26 наркопритонов, и более того – ликвидирована полноценная лаборатория по изготовлению наркотиков и психотропных веществ. Перекрыто 16 каналов поставок на территорию Коми. Но, совершенно очевидно, что вся работа еще впереди.
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10:18
06.02.2018
Коми и Белоруссия: как идет сотрудничество? Детали дня. 01.02.18.
1 февраля в Сыктывкаре работала делегация Республики Беларусь. В нашей студии министр архитектуры и строительства Белоруссии Анатолий Черный и министр строительства и дорожного хозяйства Коми Сергей Двуреченский.
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10:20
02.02.2018
Первый класс: как идет запись в школу? Детали дня. 30. 01. 18.
В республике стартовала приемная кампания в первые классы. И впервые в большинстве муниципалитетов Коми открывается электронная запись в школу. Об этом в Деталях дня.
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10:23
31.01.2018
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13:03
30.01.2018
Профессии будущего: на кого охотятся работодатели? Детали дня. 25. 01. 18
25 января - День российского студенчества. В нашей программе мы решили обсудить важную для молодых людей, школьников и их родителей тему - профессии будущего. За кем будут охотиться работодатели через 5-10 лет?
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10:09
26.01.2018
Медико-социальная экспертиза: что изменится? Детали дня. 23. 01. 18
По инициативе Президента, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации намерено изменить процедуру установления инвалидности. Станет ли проще проходить медико-социальную экспертизу, разберемся в Деталях дня.
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10:22
24.01.2018
Виртуальные игры: увлечение или зависимость?Детали дня. 22.01.18
Виртуальные игры: увлечение или зависимость? – мы обсудим с нашими гостями в студии - психотерапевтом Александром Фирсовым и активным пользователем компьютеров и консолей, геймером Андреем Антипиным.
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23:02
22.01.2018
По тонкому льду: где и как работают переправы? Детали дня. 18. 01.18
Эта зима продолжает нас удивлять своим нестандартным температурным поведением, что фактически вынуждает нас вновь вернуться к теме ледовых переправ РК.
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10:19
19.01.2018
Пенсионные накопления: как увеличить? Детали дня. 16. 01. 18
Статистика неумолима: почти половина россиян начинают думать о пенсии лет за пять до ее наступления. И тут-то понимают: надо было создать хоть какой-то запас или искать официальную работу! Но рассуждения уже запоздали. Как же увеличить пенсионные накопления? Разберемся в "Деталях дня".
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10:30
17.01.2018
Год культуры: что изменится? Детали дня. 15. 01. 18
В республике дан старт Году культуры. Об этом на фестивале современной коми песни «Василей» заявил Глава региона. Почему принято такое решение и что изменится в отрасли в 2018-ом – обсудим в программе «Детали дня».
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10:23
16.01.2018
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10:24
12.01.2018
Детали дня. 09 января 2018
Добрый Новый год - как это было? - в программе Детали дня. Гости нашей студии - главный организатор акции Добрый Новый год - директор Коми республиканской филармонии Мария Балмастова. И участник творческой команды - писатель Григорий Спичак.
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10:26
10.01.2018
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10:06
20.12.2017
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10:00
19.12.2017
Детали дня. 14 декабря 2017
Ученые Сыктывкарского университета создали центр активного долголетия. О том, как продлить жизненную активность и о людях, которые уже это делают весьма успешно, мы и поговорим в программе «Детали дня».
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10:19
15.12.2017
Детали дня. 12 декабря 2017
В течение этого года ставка по ипотечным кредитам в России опустилась ниже, как говорят аналитики, психологического барьера в 10 процентов. Эксперты утверждают, что брать квартиру в ипотеку сейчас на самом деле выгодно. Однако любому заемщику стоит правильно оценить свои силы, внимательно изучить предложения банков и серьезно подойти к выбору застройщика, если речь идет о новых домах. Что происходит на рынке ипотеки, обсудим в программе Детали дня.
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21:57
13.12.2017
Детали дня. 11 декабря 2017
ТЕМА: Трезвая республика: как боремся с пьянством? Гости программы: главный внештатный нарколог Министерства здравоохранения Республики Коми Светлана Свиридова и секретарь исполкома "Коми войтыр"Алексей Рассыхаев.
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16:59
12.12.2017
Детали дня. 7 декабря 2017
580 часов осталось до наступления Нового 2018 года. И жители республики, как и всей России, активно готовятся, пожалуй, к самому ожидаемому празднику. Декабрь - как финишная прямая года - несет приятные хлопоты: многое надо завершить и еще больше успеть. Какие сюрпризы готовят города и районы Коми в преддверии волшебного праздника? Об этом в "Деталях дня".
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08.12.2017
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