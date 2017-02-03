10 сезон «КЭС Баскет»

Республика встречает гостей
Республика встречает гостей - несколько сотен представителей разных регионов – участники, тренерский и судейский состав Первенства России по боксу среди юниоров, который пройдет с 10 по 17 февраля в столице Коми. Напомним, в борьбе за право проведения турнира Сыктывкар обошел Новосибирск. Уровень соревнований – высокий – по итогам Первенства будет укомплектована молодежная сборная России. А потому накал страстей ожидается нешуточный.
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22:21
09.02.2018
Против федерального законопроекта
Против федерального законопроекта резко выступили представители Общественной палаты Коми. Он касается запрета применения контактных способов при тренировке и дрессировке животных. Поясним, Госдума не так давно приняла в закон «Об охоте» поправки, сильно ограничивающие методы обучения собак – теперь тренировки должны быть только бесконтактными.
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18:12
09.02.2018
Глубокая переработка
Предприятие глубокой деревообработки Печораэнергоресурс – остаётся флагманом промышленности Троицко-Печорского района. И может стать базой для будущего ЛПК, который застыл пока в качестве новой инвествозможности. Объект стал остановкой на пути десанта депутатов Госсовета. Они лично изучили как запущенный меньше 10 лет двухмиллиардный проект, умудряется из года в год лишь наращивать обороты, модернизируя и расширяя ассортимент. А ведь для жителей это ещё и новые рабочие места.
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18:10
09.02.2018
Республиканская инфекционная больница в 2020-м
Республиканская инфекционная больница, которая планируется к строительству в Сыктывкаре, получила конкретный срок ввода в эксплуатацию – 2020 год. Это следует из Постановления об адресном распределении субсидий федерального бюджета, которое подписал Дмитрий Медведев. Согласно госпрограмме «Развитие здравоохранение», регион получит на наш объект 200 миллионов рублей. Это средства, как указывается в документе, на корректировку проекта в рамках 1 этапа.
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18:07
09.02.2018
Уходят в историю
Руководство Сыктывкарского АТП приняло окончательное решение отправить на покой 20 последних ИКАРусов. Они отслужили более 20 лет и, естественно, многократно себя окупить. Когда-то 400 венгерцев Правительство Юрия Спиридонова приобрело в качестве ориентира для серийного внедрения по всей республике, но в 98-м грянул дефолт, и расплачиваться в валюте пришлось значительно дольше, чем планировалось. Долгие годы они были, если можно так выразиться, лицом автобусного парка. Последняя спиридоновская партия в центр столицы заезжала редко, в основном обслуживая пассажиров на дачных маршрутах.
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18:05
09.02.2018
Значительное наследие Чемпионата мира по хоккею с мячом
Республика готова провести Чемпионат мира по хоккею с мячом на самом высоком уровне. Об этом Сергей Гапликов заявил на встрече с вице-премьером Правительства Коми Анатолием Князевым и министром спорта Николаем Бережным. Напомним, Президент России обозначил, что событие, которое Сыктывкар примет в 2021 году должно стать одним из показательных. А ещё после себя оно оставит, ЦИТАТА, «значительное наследие». Министр Бережной отметил, Федерация бенди поддержала заявку нашего региона единогласно, хотя и конкурентов было немало.
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18:03
09.02.2018
Медаль "за мужество"
8 февраля медаль «За мужество в спасении» Российского Союза спасателей 11-летнему воспитаннику сыктывкарского детского дома № 1 Роману Шевчуку вручил сенатор от Коми Валерий Марков. Подросток во время отдыха на море, практически спас своих товарищей. Это произошло летом, в детском оздоровительном лагере «Черноморская зорька».
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10:14
09.02.2018
День науки в Коми
Специалисты Коми научного центра подвели промежуточные итоги работы ко Дню науки, который отмечают 8 февраля. Процесс реорганизации учреждения не сказался на результативности. Сотрудники продолжают фундаментальную работу. Как итог – новые значимые исследования, множество публикаций, монографических работ в зарубежных и ведущих российских журналах. В День науки институты распахнули двери для всех желающих.
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10:13
09.02.2018
Трудные инвестиции РЖД
РЖД утвердила свою инвестиционную программу по развитию Северной железной дороги. Финансовые вложения, по сравнению с прошлым годом, заметно вырастут. Для Коми официально подтверждены проектно-изыскательские работы по строительству 9 пассажирских платформ, будут модернизированы снегозадерживающие заборы Чум-Лабытнанги и Чум — Воркута, а также продолжено проектирование реконструкции вокзала «Сосногорск».
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10:11
09.02.2018
Беспрецедентный случай
ЦИК зарегистрировал еще двух кандидатов на пост Президента России – журналиста Ксению Собчак и председателя ЦК партии «Коммунисты России» Максима Сурайкина. Накануне аналогичную процедуру успешно прошли действующий глава государства Владимир Путин, председатель федерального политического комитета партии «Яблоко» Григорий Явлинский, уполномоченный по защите прав предпринимателей России, председатель «Партии роста» Борис Титов и главный научный сотрудник Института социально-политических исследований Российской академии наук, лидер партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин. Председатель Центризбиркома назвала этот случай беспрецедентным в истории выборов.
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10:10
09.02.2018
Ухтинский отряд противопожарной службы Коми - первый
Отряд противопожарной службы из Ухты в четвертый раз стал первым по итогам Республиканского ведомственного смотра-конкурса. Штаб отряда находится в посёлке Ярега, при этом его подразделения располагаются в 10 населённых пунктах – помимо Ухтинского, ещё в соседних – Сосногорском и Вуктыльском. Общая штатная численность – 122 человека. Каждые сутки в караул заступают 20 человек и 10 единиц техники.
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18:01
08.02.2018
Оклеветали заслуженного человека
Передача «Следствие вели…» с Леонидом Коневским задела чувства почитателей легендарного Александра Католикова. Народного учителя СССР, ученого-новатора, который при жизни добился невероятных результатов в применении воспитательных подходов на примере Сыктывкарской школы-интерната, которая сегодня носит его имя. Как последователь другого гениального советского педагога – Антона Макаренко – чьи творения, согласно позиции ЮНЕСКО, определили способ мышления педагогического мышления в 20 веке, Католиков тоже учил через труд и заботу. За что имел большое уважение со стороны всех, с кем когда-либо имел дело.
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18:00
08.02.2018
Исправления экологической обстановки
Переход на газомоторное топливо как один из путей исправления экологической обстановки. Это направление работы Президент России обсудил в рамках совещания с руководством Красноярского края и представителями крупного бизнеса. Проблема, по словам Владимира Путина, для конкретно этого сибирского региона, ЦИТАТА, «одна из действительно острых». Отчасти своё влияние на окружающую среду там оказывают алюминиевый комбинат и ТЭЦ, однако основные выбросы, как ни странно, относятся к автомобильному транспорту – 36%. Для сравнения, в Коми этот показатель – 60%.
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17:58
08.02.2018
Бродячая проблема в Коми
Около двух сотен бездомных псов выловлено за прошлый год в столице Коми. При этом проблема до сих пор не решена – на горячую линию общественного совета при МВД поступило немало обращений от жителей.
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17:56
08.02.2018
Фестиваль по сохранению коми языка
Сегодня в Ижме открылся первый фестиваль национальных мастер-классов по сохранению языка, культуры и традиций коми народа. Небывалый интерес педагогов, объясним, говорят организаторы. На одной площадке можно не только обсудить проблемы, но и увидеть вполне реальные методики преподавания коми языка. По словам министра национальной политики Галины Габушевой, которая в данный момент находится на месте, именно Ижемский район – лидер в регионе по сохранению традиций. Из 19 школ коми язык как родной здесь изучают в 15.
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17:55
08.02.2018
Андрюша Соценко вернулся домой
Родители Андрюши Соценко благодарят тех, кто помог собрать средства на операцию сына в Калининградской федеральной клинике. Годовалого героя проекта "Спасти ребёнка" в январе прооперировал известный кардиохирург Вячеслав Белов. Именно он, во время визита в Сыктывкар, на приеме определил, что Андрюше, с врождённым пороком сердца, необходима срочная операция. По словам врачей, промедление могло бы поставить крест на долгую и здоровую жизнь мальчика. И вот недавно ребёнок с мамой вернулись домой. По словам Елены Соценко, малыш чувствует себя неплохо. Сегодня главная задача - набрать вес перед вторым этапом операции, которая намечена на май.
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10:06
08.02.2018
Аграрные перспективы в "Сосногорском"
В Коми приступили к формированию списков желающих работать в новом тепличном комплексе «Сосногорский». Его планируют запустить этой осенью.
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10:04
08.02.2018
ЧМ по хоккею с мячом должен быть показателен
Чемпионат мира по хоккею с мячом, который в 2021 году пройдёт в Сыктывкаре, должен будет стать показательным. Высокую планку, поставив этот событие в один ряд с теми, что наша страна примет в ближайшие годы как принимающая сторона, поставил Президент России. Об этом Владимир Путин заявил 7 февраля в Красноярске на совещании по вопросу подготовки проведения 29 Всемирной зимней универсиады 2019 года. Каждое из таких событий, по его словам, призвано оставить после себя значительное наследие. Как в виде объектов и инфраструктуры, так и в развитии спорта, укреплении его гуманистических ценностей.
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10:01
08.02.2018
Решением проблем семей Няшабоже
В селе Няшабож Ижемского района точечно работают над решением проблем семей. Так благодаря проекту «Народный бюджет», лично инициированного Главой Коми, а также спонсорской помощи в этом году удастся решить сразу две проблемы. Отремонтировать старый детский сад и даже открыть в нём дополнительную группу. Сегодня в очереди почти 10 малышей. По нашим, городским мерками, вроде и немного, но для тружеников села настоящая проблема. Если негде оставить ребенка, не выйти и на работу.
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22:59
07.02.2018
Семья из Усинска награждена "Родительской Славой"
Семья Потоловых, которая проживает в Усинске, награждена орденом «Родительская Слава». Указ об этом подписал Президент Владимир Путин. Супругов Александра и Юлию наградили за «заслуги в укреплении института семьи». За 31 год они сумели воспитать и поднять на ноги 11 детей.
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22:57
07.02.2018
Усиление мер безопасности в Коми
В школах и детских садах республики будут усилены меры безопасности. Это связано с новыми требованиями к антитеррористической защищённости объектов образования. Об их Главе Коми доложила вице-премьер регионального Правительства Наталья Михальченкова. В списке мер, например, видеонаблюдение. На сегодня им оснащено более половины учреждений. Во всех организациях установлены посты охраны, на 97% вдоль территории установлено ограждение. Согласно новым требованиям, все объекты образования с учётом потенциальной опасности делятся на три категории.
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18:48
07.02.2018
МВД Коми стало безоговорочным лидером
Команда МВД по Коми стала безоговорочным лидером в своей подгруппе на последнем Чемпионате России по лыжным гонкам и зимнему двоеборью. Понятно, что на руку нашим сыграла родная лыжня, но и, конечно, поддержка коллег по команде. Хотя конкуренция среди команд, а их было больше 60, получилась серьёзная. Тут и звёздные составы – с именами олимпийского уровня, тут и новички. Сразу 27 атлетов-силовиков выполнили разряд кандидата в мастера спорта.
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18:47
07.02.2018
Порядок голосования стал проще
Менее чем за неделю в региональный центр МФЦ «Мои документы» обратилось 167 граждан, желающих проголосовать 18 марта не по месту регистрации. Кампания по приему таких заявлений стартовала 31 января. Отметим, на этих президентских выборах порядок голосования по месту фактического нахождения стал проще. Заявителю достаточно иметь при себе паспорт, а если документ на замене, временное удостоверение личности. В заявлении гражданину необходимо указать удобный для него избирательный участок. Всего для жителей Коми сейчас работают 93 центра и офиса «Мои Документы». Время на оказание услуги не превышает 10 минут, заявили в ведомстве.
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18:45
07.02.2018
Депутатский десант в Якше
В рамках визита в Троицко-Печорский район депутатский десант во главе с Надеждой Дорофеевой побывал в поселке Якша, где находится Печоро-Илычский заповедник. Там они не только ознакомились с текущими проблемами учреждения, но и поздравили с 80-летием бывшего директора и почётного гражданина Корнелия Мегалинского.
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18:45
07.02.2018