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«Детали недели». 03 февраля 2017

383
03.02.2017

Главные темы выпуска:

 

- Не пять звезд, но все же… Какими ожиданиями живут мансийские болваны…

- Крупная рогатая история. Когда нам ждать продовольственный достаток…

- И шведов каменные лица. Что таилось за хоккейными кулисами.

 
Детали недели. 09.02.18.
55
22:44
09.02.2018
Детали недели. 02.02.18.
94
09:59
05.02.2018
Детали недели. 26.01.18
263
22:15
26.01.2018
Детали недели. 19.01.18
142
23:27
19.01.2018
Детали недели. 12. 01.18
302
09:58
13.01.2018
Детали года. 29 декабря 2017.
184
00:45
30.12.2017
Промо. Детали года. 29 декабря 2017
178
13:27
29.12.2017
Детали недели. 22 декабря 2017
170
16:09
26.12.2017
Детали недели: ОНФ. 22 декабря 2017
146
11:02
26.12.2017
Детали недели. 15 декабря 2017
211
22:14
16.12.2017
Детали недели. 8 декабря 2017
✅ И снова Арктика. Что привносит Коми в северные планы страны. ✅ Ароматы поздней осени. Счастье-несчастье новых переселенцев. ✅ Серые на тропе войны. Как в районах отбиваются от волчьего нашествия.
218
15:12
11.12.2017
Детали недели. 1 декабря 2017
✅ Будущее за нами. Что сулят новые стимулирующие решения федеральных властей. ✅ Пути развития. Как Усть-Кулом становится одним из туристических центров Коми. ✅ Малой кровью. Почему не востребовано анонимное обследование на ВИЧ.
205
17:07
04.12.2017
Промо. Детали недели. 1 декабря 2017
305
14:57
01.12.2017
Референдум по переносу столицы. Детали недели. 24 ноября 2017.
С предложением перенести столицу из Сыктывкара в Ухту вышли представители ухтинского университета. Многим эта идея не пришлась по сердцу. Но закон предписывает: инициативу власть имущим рассмотреть. Что и сделал в четверг региональный парламент.
310
11:59
27.11.2017
Детали недели. 24 ноября 2017
692
15:55
26.11.2017
"Детали недели." 17 ноября 2017.
383
11:18
19.11.2017
"Детали недели" 10 ноября 2017.
281
19:05
12.11.2017
"Детали недели". 3 ноября 2017.
Век русской революции. Кто у нас ностальгирует по советскому прошлому? Деревенька моя. Как убедить молодых медиков работать на селе? Кино не для всех. Где в Коми хранятся километры уникальной кинопленки?
423
15:04
04.11.2017
"Детали недели" 27 октября 2017.
551
22:51
29.10.2017
Детали недели. 20 октября 2017
575
22:03
21.10.2017
Детали недели. 13 октября 2017
429
12:19
14.10.2017
Детали недели. 6 октября 2017
487
13:08
07.10.2017
Детали недели. 29 сентября 2017
353
15:12
02.10.2017
Детали недели. 15 сентября 2017
406
23:00
29.09.2017
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