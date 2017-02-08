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«КРиК. Криминал и комментарии». 07 февраля 2017

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08.02.2017

Cегодня в выпуске:
- Лишили «Престижа». Крупную схему мошенничества с арендой квартир раскрыли полицейские Коми.
- Возвращение строптивой. Попытка похитить любимую закончилась для жителя Удорского района тремя годами колонии.
- Подставили приятеля. Заявление в полицию о краже мобильных телефонов написали на своего знакомого две жительницы Сыктывкара.
КРиК. Криминал и комментарии. 14.02.18.
105
22:31
14.02.2018
КРиК. Криминал и комментарии. 12.02.18.
296
23:04
12.02.2018
КРиК. Криминал и комментарии. Экстремист за решеткой. 12. 02. 18
13
15:05
12.02.2018
КРиК. Криминал и комментарии. 09.02.18.
499
21:55
09.02.2018
КРиК. Криминал и комментарии. Похитители нефти. 07. 02. 18
6
15:05
08.02.2018
КРиК. Криминал и комментарии. 07.02.18.
641
22:38
07.02.2018
КРиК. Криминал и комментарии. 05.02.18.
641
23:41
05.02.2018
КРиК. Криминал и комментарии. 02. 02. 18
- Недетские аварии. В Коми выясняют обстоятельства двух дорожных трагедий с участием детей. - Внимание, дети! Как обезопасить малышей при пересечении проезжей части? - Зона пыток. Начальник колонии под Ухтой и его подчиненные перевоспитывали осужденных с помощью насилия. - Игорная болезнь. Несколько подпольных казино открыл предприниматель из Кирова, а затем ударился в бега. - Липовое ДТП. Сыктывкарский водитель спровоцировал аварию, а затем выдал старые неисправности своего авто за новые.
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10:16
03.02.2018
КРиК. Криминал и комментарии. 31.01.18
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22:51
31.01.2018
КРиК. Криминал и комментарии. 29.01.18
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21:55
29.01.2018
КРиК. Криминал и комментарии. 26. 01. 18
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11:20
29.01.2018
КРиК. Криминал и комментарии. 24.01.18
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21:02
24.01.2018
КРиК. Криминал и комментарии. 22.01.18
✅ Свой интерес. Криминальные отступные на электронном аукционе. ✅ Старая обида. Огнестрельный демарш в сельской глубинке. ✅ На свою беду. Неожиданный поступок пьяного пассажира.
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22:27
22.01.2018
КРиК. Криминал и комментарии. 19. 01. 18
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20:35
19.01.2018
КРиК. Криминал и комментарии. 17. 01.18.
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23:12
17.01.2018
КРиК. Криминал и комментари. 15.01.18.
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22:07
15.01.2018
КРиК. Криминал и комментарии.12. 01. 18
- Остановитесь, полиция. Новогодняя акция на дорогах столицы. - Отпраздновать и погибнуть. Новогодние жертвы пьяных лихачей. - Под честное слово. Криминальные поиски «большой» (чистой) воды. - Кадровики-мошенники. Нет денег, нервов и веры в людей.
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12:00
14.01.2018
КРиК. Криминал и комментарии. 10 января 2017.
✅ Автолавка с дурманом. Любители соли под ударом спецназа. ✅ «Погорел» на строительстве. Коррупционный соблазн сельских чиновников. ✅ Фатальная авария. Долговая яма для геологоразведчиков. ✅ «Железная» улика. Видеофиксация дорожных нарушений.
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10:03
11.01.2018
КРиК. Криминал и комментарии. 29 декабря 2017
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20:44
29.12.2017
КРиК. Криминал и комментарии. 27 декабря 2017.
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22:15
27.12.2017
КРиК. Криминал и комментарии. 25 декабря 2017.
946
21:09
25.12.2017
КРиК. Криминал и комментарии. 18 декабря 2017.
405
19:19
25.12.2017
КРиК. Криминал и комментарии. 13 декабря 2017.
269
19:19
25.12.2017
КРиК. Криминал и комментарии. 22 декабря 2017
691
23:23
22.12.2017
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