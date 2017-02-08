В канун доклада

Этнокультурный автопробег в Коми
Большая часть этнокультурного автопробега «От Балтики до Арктики» пройдёт сквозь нашу республику. Стартует он в этот понедельник из Санкт-Петербурга. «Локомотивом» экипажа из 4 внедорожников станет победитель ралли-марафона «Шелковый путь» серии «Дакар» Антон Мельников. Кстати, он является уроженцем Усть-Цильмы. Журналисты-участники этакой экспедиции на пути следования будут досконально изучать малоизвестные памятники культуры, архитектуры и природы, собирать интересные факты и жизненные истории из глубинки.
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18:13
15.02.2018
Спасти ребенка: Юлия Струц
Для Юлии Струц, участницы проекта «Спасти ребенка», о которой мы сообщали накануне, поступило уже 196 тысяч рублей. Эти средства для девочки, страдающей тяжёлым пороком сердца, благотворители перечислили посредством СМС, на счет фонда "Сила добра" и папы юной воркутинки. Деньги пойдут на срочную операцию ребёнка в федеральной калининградской клинике. Там Юлю ждут в начале марта.
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18:11
15.02.2018
День книгодарения в Коми
Единороссы запустили акцию по сбору книг для сельских библиотек. В День книгодарения в рамках федерального проекта «Культура малой Родины» стартовала региональная акция по сбору изданий в местных отделениях партии. Первую часть активисты передали в Лозымскую библиотеку Сыктывдинского района. В этом году ей исполнится 115 лет со дня основания. Постоянных читателей здесь три сотни. Это больше 6 тысяч посещений в год. Сам фонд – сравнительно внушительный для сельского поселения – это более 8 тысяч различных экземпляров. Сейчас к ним добавилось ещё несколько десятков.
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18:11
15.02.2018
День памяти воинов-интернационалистов
Сегодня в России отмечается День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества – дата, призванная почтить память воинов-интернационалистов. Ровно 29 лет в этот день территорию Афганистана покинула последняя колонна советских войск. Событие ознаменовало для Советского Союза окончание Афганской войны, которая продолжалась 10 лет и унесла жизни 15 тысяч наших граждан. 80 невернувшихся оказались жителями Коми.
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18:11
15.02.2018
Верные приоритеты
Корткеросский район может стать пилотной площадкой по строительству типовых детских садов с ясельными группами и небольших школ для начального звена. Об этом в ходе рабочей поездки заявила вице-премьер Коми Наталья Михальченкова. Правда, для этого предстоит оперативно проработать все проектные решения. И вот далее очередь будет за Москвой.
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18:11
15.02.2018
Катастрофа АН-148
Нашим коллегам с телеканала LIFE, которые одними из первых оказались на месте воскресного крушения АН-148 в Подмосковье, встретились с мамой одного из погибших – Владимира Ремарчука. Он летел из Воркуты, с пересадкой в Домодедово. В Орске его родные, а в Коми была работа. Выпускник Оренбургского филиала Академии национальной безопасности служил на военном аэродроме «Советский». И билет домой приобрёл одним из последних среди пассажиров. Ему было всего 27.
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18:11
15.02.2018
Новый комплекс обработки бюллетеней
Новый для Республики комплекс обработки избирательных бюллетеней сегодня впервые представлен журналистам в Избиркоме. На мартовских выборах они будут использованы только на участках Эжвинского района. Считывающие устройства должны исключить человеческий фактор при подсчете голосов. При этом, значительно ускорить саму процедуру. И выборный процесс в целом.
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18:11
15.02.2018
Юлия Белорукова - мастер спорта международного класса
Юлии Белоруковой присвоено спортивное звание «Мастер спорта России международного класса». Приказ об этом подписал Министр спорта Павел Колобков. Документ появился на сайте федерального ведомства, но похоже он не связан с её вчерашней победой на Олимпиаде в Пхёнчхане. Датируется 27 декабря.
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10:19
15.02.2018
5 млн на трудоустройство жителей с инвалидностью
В Коми трудоустроено более 9 тысяч жителей с инвалидностью. Вопросы их занятости рассмотрели участники Президиума Правительства Коми. Как пояснила вице-премьер Наталья Михальченкова, на постоянном месте трудятся 5 с половиной тысяч человек. Другие работают дистанционно, по гибкому графику, используя формы временного устройства. Также, как стало известно, с прошлого года судьба каждого гражданина, имеющего какие-то ограничения, поставлена в республике на системный контроль – все они в, так называемом, реестре инвалидов. Благодаря ему каждый орган власти в курсе самой оперативной информации обо всех их потребностях. Впервые озвучена и точная цифра, сколько на сегодня в Коми таких граждан.
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10:17
15.02.2018
Новое для управления нефтегазовым кластером Коми
«Союз промышленников и предпринимателей Коми получит новые полномочия для управления нефтегазовым кластером региона». Об этом вчера говорили на итоговом собрании Союза, руководство которого подвело итоги работы. Напомним, в начале февраля в Ухте, на базе УГТУ декларацию о намерениях создать специальный промышленный кластер подписали 14 нефтегазовых предприятий республики. А Союз промышленников был обозначен в качестве куратора. Он займется рутинной работой - формированием всех документов и представлением интересов.
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10:14
15.02.2018
19,5 млн на реализацию 20 проектов в Коми
19 с половиной миллионов рублей получат некоммерческие организации Коми на реализацию 20 проектов. Средства выделит Фонд президентских грантов. На участие в конкурсе местные общественники отправили 86 заявок. И каждая четвёртая была одобрена. Все проекты будут реализованы в этом году. Как увеличить свои шансы на получение господдержки и избежать типичных ошибок, активистам региональных НКО сегодня рассказала представитель Фонда Наталья Алиева. По её словам, чаще всего организации неправильно формируют бюджет, некорректно формулируют цели, предоставляют неполный объём информации. Так что немудрено, что у экспертов возникают вопросы. Сегодня Фонд оказывает грантовую поддержку по 12 направлениям. Самые популярные - охрана здоровья, социальное обслуживание граждан и развитие проектов в области образования. Впрочем, это не значит, что по другим направлениям получить средства проще.
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10:13
15.02.2018
Ручкой в глаз
Медики продолжают наблюдать за 10-летним мальчиком, который получил повреждение глаза, ВНИМАНИЕ, ручкой. Причём во время перемены на территории усинской школы №5. Характер травмы оказался настолько нетипичным, что ребенка пришлось бортом санавиации эвакуировать в Ухту. Там находится Республиканский центр микрохирургии глаза. В рамках первичного осмотра врачи пришли к выводу, что ребенок не нуждается в операции, однако всё-таки с окончательными выводами решили не спешить. Между тем, к выяснению обстоятельств ЧП уже подключились надзорные органы.
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18:15
14.02.2018
Самый читающий класс Сыктывкара
Школьники столицы Коми поборются за звание "самый читающий класс". В рамках года культуры стартует просветительский проект детской библиотеки имени Маршака и Национального музея "чтение без границ". Именно учащихся 6-7х классов, по мнению организаторов, сложнее всего привить к чтению. В рамках проекта участников познакомят с произведениями русских, зарубежных и коми авторов. Кроме того, в маршаковке впервые заработала и студия юного блогера.
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18:11
14.02.2018
Рыбопитомник в Сосногорске запустят уже в мае
Второй этап рыбопитомника в Сосногорске запустят уже в мае. Отставание от графика есть, но незначительное. С поставкой оборудования подвёл подрядчик. Готовность объекта лично оценил курирующий вице-премьер Анатолий Князев. В ходе рабочей поездки в Сосногорск побывал он и на строительной площадке будущего бассейна.
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18:10
14.02.2018
Сыктывкар в 2021 году
Сегодня в Москве на базе Постпредства окончательно утверждены сроки проведения, количество участников и регламент Чемпионата мира по хоккею с мячом. Его Сыктывкар примет в 2021 году. На церемонии подписания Договора об этом с Международной Федерацией бенди присутствовал Сергей Гапликов. Он заверил, регион приложит все усилия, необходимые для подготовки инфраструктуры к событию. И с точки зрения гостеприимства, подготовит насыщенную культурную программу, чтобы и атлеты, и болельщики могли узнать лучше регион. А ещё поблагодарил Федерацию и Минспорт России за высокое доверие и поддержку. В свою очередь Борис Скрынник отметил особые заслуги губернатора в, ЦИТАТА, «реанимировании хоккея с мячом в Коми».
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18:09
14.02.2018
Ухтинский роддом прославился
Ухтинский роддом прославился в эфире федерального канала. Само родильное здание в шоу «Звезды под гипнозом» так и не показали, зато озвучили его название и расположение. Дело в том, что идея новой развлекательной программы на Первом – якобы вводить в гипноз известных артистов и певцов, внушая им самые разные ситуации. Так, актриса Елена Борщева оказалась якобы на больничной койке.
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10:29
14.02.2018
#РоссиявМоемСердце
Жители республики присоединились к Всероссийской акции «Россия в моём сердце». Патриотический марафон стартовал на Дальнем Востоке. Всю прошлую неделю в Ухте проходили съёмки ролика в поддержку наших земляков, которые удостоились чести поехать на Олимпиаду. Принял в нём участие и отец Дмитрия Алиева – тренер по лыжным гонкам Сергей Алиев. Студенты УГТУ и активные болельщики «Арктик-Университета», лыжники и школьники, танцоры и участники народных коллективов. Все они в едином порыве желают нашим спортсменам только победы.
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10:28
14.02.2018
Новое в ЖКХ
А новшества жилищного законодательства стали вчера темой специального семинара для руководителей и специалистов коммунальной сферы. Важные изменения вступили в силу с начала года. Теперь лицензия, например, управляющим компаниям выдается сроком на 5 лет, причем это правило распространяется и на ранее выданный документ. Для автоматического продления необходимо снова сдать квалификационный экзамен, это бесплатно. Однако те, кто допустил за этот период хотя бы одно грубое нарушение, должны пройти серьезную проверку. Кроме того, будут закрываться компании-клоны и компании-«пустышки».
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10:19
14.02.2018
В копилке наших 5 медалей
23-летняя Юлия Белорукова стала бронзовым призёром Олимпиады в Пхёнчхане. Она бежала в спринте классическим стилем. Победу одержала шведка Стина Нильссон, серебро у норвежки Майкен Фалла. Еще одна россиянка, Наталья Непряева, заняла четвертое место. В копилке нашей команды, которая выступает под нейтральным флагом, пять медалей - одна серебряная и четыре бронзовые. Заметим, для лыжницы из Сосногорска это первые в жизни олимпийские старты. Свою гонку за медалями Белорукова начала со скиатлона, однако выйти в лидеры тогда не удалось – она финишировала 18-ой.
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10:13
14.02.2018
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10:10
14.02.2018
Посылка солдату из Коми
С Днем защитника Отечества поздравили своих солдат общественники Сысольского района. В рамках месячника по оборонно-массовой работе и патриотическому воспитанию центр «Звезда» организовал новую акцию – «Посылка солдату». Идею, предложенную студенческим активом Визингского филиала агропромышленного техникума, подхватили школьники и педагоги всего муниципалитета. Для срочников из Коми собрали сладкие подарки – примерно по 2 кг конфет, сгущенки и шоколада. 24 коробки укомплектовали волонтеры, еще 4 пакета добавили родные.
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18:32
13.02.2018
Виктор Боярский в Сыктывкаре
Он пересекал Гренландию, Антарктиду и Северный Ледовитый океан. В целом с 1973 года это порядка 60 экспедиций в самые холодные места нашей планеты. Виктор Боярский - профессиональный путешественник, автор прозы и стихов о жизни за полярным кругом, участник международных экспедиций, среди которых «Трансантарктика», вошедшая в Книгу рекордов Гиннеса.
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18:31
13.02.2018
Новая сервисная модель поддержки бизнеса
В Коми внедряется новая сервисная модель поддержки малого и среднего бизнеса. Ядром будет выступать единый Республиканский центр, в котором на одной площадке предоставлены комплекс услуг, сервисов и мер поддержки предпринимательства. Новый подход – это возможность объединить усилия и выработать единую политику сотрудничества государства и делового сообщества.
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18:28
13.02.2018
Управляющие компании оштрафованы
Управляющие компании региона оштрафованы на 250 тысяч рублей за неисполнение обязательств по уборке снега этой зимой. Об этом на специальном совещании в рамках Президиума Правительства Главе Коми доложил руководитель, курирующий вице-премьер Константин Лазарев и руководитель Службы стройжилтехнадзора Роман Шашев. Выяснилось, жалобы на недостаточную уборку территорий до сих пор поступают практически из всех муниципалитетов. Сергей Гапликов напомнил, уборка и вывоз снега должны регулироваться всё-таки не в ручном режиме, а системно.
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18:25
13.02.2018