Передовые технологии

19 с половиной миллионов рублей получат некоммерческие организации Коми на реализацию 20 проектов. Средства выделит Фонд президентских грантов. На участие в конкурсе местные общественники отправили 86 заявок. И каждая четвёртая была одобрена. Все проекты будут реализованы в этом году. Как увеличить свои шансы на получение господдержки и избежать типичных ошибок, активистам региональных НКО сегодня рассказала представитель Фонда Наталья Алиева. По её словам, чаще всего организации неправильно формируют бюджет, некорректно формулируют цели, предоставляют неполный объём информации. Так что немудрено, что у экспертов возникают вопросы. Сегодня Фонд оказывает грантовую поддержку по 12 направлениям. Самые популярные - охрана здоровья, социальное обслуживание граждан и развитие проектов в области образования. Впрочем, это не значит, что по другим направлениям получить средства проще.