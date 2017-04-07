«Рабочий полдень». Народный хор. 07 апреля 2017

Настоящий спортсмен никогда не устанет заниматься. И если он полюбил свой вид спорта, то всегда будет готов ходить на тренировки, выступать на соревнованиях и достигать новых вершин. А самое главное – это то, что с возрастом эти люди становятся живыми примерами для подрастающего поколения. И сегодня мы поговорим о том, как некоторым удаётся много лет подряд подниматься на пьедестал. Гости программы: -Анатолий (Анатольевич) Тришин, 8-кратный чемпион России, бронзовый призёр чемпионата мира по тяжёлой атлетике -Геннадий (Владимирович) Латкин, к.м.с. СССР по тяжелой атлдетике, неоднократный чемпион и призёр России -Виталий (Зиновьевич) Старцев, мастер спорта СССР по тяжёлой атлетике, судья Международной категории, призёр чемпионата России