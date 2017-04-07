«Рабочий полдень». Народный хор. 07 апреля 2017

Рабочий полдень. Редкие породы кошек. 12. 01. 18
Сегодня в эфире мы говорим о породистых кошках. В чем особенности кормления и ухода, важна ли родословная, узнаем у гостей нашей студии.
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17:05
12.01.2018
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16:55
11.01.2018
Рабочий полдень. 10 декабря 2017.
Еще недавно мы беззаботно наслаждались отдыхом, но вот снова начались трудовые будни. Сложно входить в рабочий ритм. К тому же практически 100 процентов женщин проверяют, сколько же килограмм они набрали за новогодние каникулы. К сожалению, немногие из нас могут устоять от соблазна съесть лишнюю вкуснятину - праздничное застолье и хорошая компания - расслабляют. Как восстановиться после обильного и чрезмерного питания новогодних дней, узнаем у гостей нашей студии.
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16:19
10.01.2018
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18:37
09.01.2018
Рабочий полдень. 29 декабря 2017
Мы продолжаем готовится к встрече 2018. Надеюсь новогоднее настроение сейчас у каждого из вас, ну а если нет, проведите ближайшие полчаса вместе с нами. Уверен вы получите заряд позитива, потому что в гостях сегодня группа «Балалайка» имени С. Налимова.
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17:21
29.12.2017
Рабочий полдень. 28 декабря 2017
Впереди Новый 2018 год. И многие задумываются, а каким он будет и чего от него ждать? Человек всегда стремился приподнять завесу этой тайны. Попробуем и мы сегодня это сделать. В гостях программы: -Галина Мясникова, парапсихолог -Сергей Мясников, парапсихолог
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17:39
28.12.2017
Рабочий полдень. 27 декабря 2017
Мы поговорим о болезни под названием анемия. Она считается одним из самых распространенных патологических состояний среди населения планеты. Симптомы, причины возникновения и методы лечения – обо всём этом прямо сейчас. Гость программы: -Антон Юрьевич Васильев, гематолог.
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16:37
27.12.2017
Рабочий полдень. 26 декабря 2017
Развитие этого красивого, энергичного, атлетического вида спорта в России началось с Москвы, где более 30 лет назад открылась первая секция и был создан первый специализированный клуб, а в 1987 году уже прошел первый официальный турнир. Я говорю про акробатический рок-н-ролл. Мы сегодня узнаем, как развивается этот спорт у нас в регионе и какие успехи уже достигнуты.
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17:46
26.12.2017
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23:05
21.12.2017
Рабочий полдень. 20 декабря 2017
Тема здоровья актуальна всегда. А здоровья наших детей - особенно. С чего правильно начинать подготовку к беременности - узнаем у гостя нашей студии - акушера-гинеколога, основателя школы для мам Елены Битнер.
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21:11
20.12.2017
Рабочий полдень. 19 декабря 2017
Тема эфира - первые 1000 дней жизни ребенка, от зачатия до двух лет. Самые важные для формирования крепкого здоровья на всю дальнейшую жизнь. В первые годы жизни органы и системы младенца созревают и нуждаются в особой поддержке для полноценного роста и развития. Что важно в этом периоде - узнаем у гостя - педиатра Натальи Кораблевой.
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18:33
19.12.2017
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22:39
18.12.2017
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21:08
15.12.2017
Рабочий полдень. 14 декабря 2017
В гостях программы "Рабочий полдень": -Андрей Леонидович Торхов, руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Коми, главный судебный пристав Республики Коми.
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22:05
14.12.2017
Рабочий полдень. 13 декабря 2017
Кадастровая оценка недвижимости необходима каждому человеку, потому что на основании её будет начисляться налог на жилую площадь квартир и частных домов. Поэтому очень важно знать, что это такое, где можно получить результаты и как вообще это всё происходит. -Татьяна Моисеевна Лобанова, директор филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Коми -Андрей Ананьевич Носов, заместитель директора филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Коми.
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21:57
13.12.2017
Рабочий полдень. 12 декабря 2017
Конькобежный спорт один из старейших видов спорта. Самые древние коньки, обнаруженные археологами, принадлежали киммерийцам — кочевому племени, жившему 3200 лет назад в Северном Причерноморье. Первые официально зафиксированные соревнования были проведены в Великобритании 254 года назад. А 128 лет назад в Амстердаме состоялся первый чемпионат мира среди конькобежцев. Победителем стал россиянин Александр Паншин. Но давайте лучше обратимся к истории этого спорта в нашей республике. 50 лет назад Была открыта Детская спортивная школа Сыктывкарского городского отдела народного образования с двумя отделениями: «конькобежный спорт» и «фигурное катание на коньках». За прошедшие годы немало талантливых спортсменов воспитаны её тренерами. Гости программы: -Николай Николаевич Василенко, директор ГБУ РК СШ №4 -Мария Козлова, КМС по конькобежному спорту,победитель первенства России среди девушек старшего возраста -Кристина Грумандь, м.с. России по конькобежному спорту, призёр первенства России среди юниоров, участница Кубка мира
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23:29
12.12.2017
Рабочий полдень 11 декабря 2017
Наша дыхательная система очень сложный биологический механизм, в состав которого входит большое количество жизненно важных органов. К сожалению, она подвержена разным заболеваниям. Есть ли возможность уберечь себя от них и что делать, если ты уже заболел, об этом и поговорим .
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10:11
12.12.2017
Рабочий полдень. 11 декабря 2017
Наша дыхательная система очень сложный биологический механизм, в состав которого входит большое количество жизненно важных органов. К сожалению, она подвержена разным заболеваниям. Есть ли возможность уберечь себя от них и что делать, если ты уже заболел, об этом и поговорим
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23:29
11.12.2017
Рабочий полдень. 8 декабря 2017
8 декабря мы хотим поговорить о живой музыке. Старшее поколение помнит великолепные выступления вокально-ниструментальных ансамблей 70-х, 80-х годов прошлого века. На их песнях выросли поколения. Современная музыка несколько отличается, но ВИА в их классическом понимании, продолжают свою деятельность. Насколько сложно выживать сегодня в современном музыкальном мире, и есть ли у нас в Коми музыкальная индустрия поговорим об этом.
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21:28
08.12.2017
Рабочий полдень. 7 декабря 2017
Вопросы, связанные с пенсией всегда актуальны, будь вы уже пенсионером или станете им в будущем. Здесь нужна конкретика и, поэтому всегда надо обращаться в отделение пенсионного фонда России по месту жительства, если вам что-то непонятно или вы переживаете за размер положенной вам выплаты. А можно посмотреть "Рабочий полдень" и получить ответы на некоторые вопросы в эфире.
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10:03
08.12.2017
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10:04
06.12.2017
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23:35
04.12.2017
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23:03
01.12.2017
Рабочий полдень. 30 ноября 2017
Настоящий спортсмен никогда не устанет заниматься. И если он полюбил свой вид спорта, то всегда будет готов ходить на тренировки, выступать на соревнованиях и достигать новых вершин. А самое главное – это то, что с возрастом эти люди становятся живыми примерами для подрастающего поколения. И сегодня мы поговорим о том, как некоторым удаётся много лет подряд подниматься на пьедестал. Гости программы: -Анатолий (Анатольевич) Тришин, 8-кратный чемпион России, бронзовый призёр чемпионата мира по тяжёлой атлетике -Геннадий (Владимирович) Латкин, к.м.с. СССР по тяжелой атлдетике, неоднократный чемпион и призёр России -Виталий (Зиновьевич) Старцев, мастер спорта СССР по тяжёлой атлетике, судья Международной категории, призёр чемпионата России
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10:14
01.12.2017