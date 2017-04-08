Первый день чемпионата и первенства Коми показал хорошую подготовку
Досрочные окончания боёв, технические нокауты и новые звёзды республиканского бокса. Первый день чемпионата и первенства Коми показал хорошую подготовку спортсменов, причём, зачастую и судей и тренеров больше удивлял результат девушек. После последнего кубка России, который проходил в Сыктывкаре, женский бокс серьёзно укрепил свои позиции в регионе. И главное подрастает то самое поколение, которое готово и впредь представлять республику на федеральном уровне.
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20:48
13.01.2018
В селе Выльгорт обживают новый детсад
В селе Выльгорт Сыктывдинского района полным ходом обживают новый детсад. Сегодня практически заполнен. Из 120 мест 115 уже заняты. Отметим, дошкольное учреждение построено в 2015-ом. Но его пришлось закрыть из-за обнаруженных недоделок. После устранения нарушений Роспотребнадзор дал разрешение на старт образовательного процесса.
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18:41
12.01.2018
В Дорожную карту Министерства образования внесено 8 школ
В Дорожную карту Министерства образования на этот год внесено 8 школ. Их возведут за счет федерального и регионального бюджета по программе софинансирования. В сыктывкарском микрорайоне Орбита, поселке Краснозатонский, в Усть-Куломе, вуктыльском Дутово, сыктывдинском Часово. А также в Приуральском – это Троицко-Печорский район. В Визинге и Помоздино. Все это объекты, которые будут начаты или сданы. А в некоторых случаях под школы переоборудуют подходящие помещения.
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18:40
12.01.2018
Как выйти в заснеженном лесу на лося?
Повысить охотничью и рыболовную культуру. Такой целью задался блогер из Тимшера. Богатым опытом он делится на своем интернет-канале, который создал месяц назад. Подписчиков пока, правда, немного, зато полезных советов хоть отбавляй. Вот, например, как выйти в заснеженном лесу на лося?
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18:40
12.01.2018
Сельхозкооператив «Важ Курья» ожидает расширение
В Дорожную карту Министерства образования на этот год внесено 8 школ. Их возведут за счет федерального и регионального бюджета по программе софинансирования. В сыктывкарском микрорайоне Орбита, поселке Краснозатонский, в Усть-Куломе, вуктыльском Дутово, сыктывдинском Часово. А также в Приуральском – это Троицко-Печорский район. В Визинге и Помоздино. Все это объекты, которые будут начаты или сданы. А в некоторых случаях под школы переоборудуют подходящие помещения.
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18:39
12.01.2018
В Пыёлдино завершился второй этап реконструкции местной школы
В Пыёлдино завершился второй этап реконструкции местной школы. Незапланированный ремонт и строительство нового пищеблока пришлось делать после пожара в январе 2016-го. Огонь полностью уничтожил деревянное здание, где находились начальное звено и столовая. Сложную ситуацию, тогда под свой контроль взял Сергей Гапликов. По договорённости с нефтяниками в Сысольский район доставили модульную конструкцию, которая и стала для сельских поваров рабочим местом почти на полтора года.
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18:38
12.01.2018
Ухтинка оказалась одной из 34 победителей президентской номинации
Ухтинка Дарья Буторина оказалась одной из 34 победителей президентской номинации конкурса сочинений на тему «Россия, устремленная в будущее». Поздравить, и познакомится с ними в московский парк «Зарядье», где проходило чествование, приехал сам Владимир Путин. Глава государства постарался уделить внимание каждому.
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18:38
12.01.2018
В Коми подвели итоги акции «Добрый Новый год»
В Коми подвели итоги акции «Добрый Новый год». Её инициировал лично Сергей Гапликов 23 ноября. Ведущие артисты и творческие коллективы, таким образом побывали с выступлениями во всех городах и районах Коми. Всего же проведено около 70 мероприятий, которые посетили более пятнадцати тысяч зрителей.
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18:27
12.01.2018
Горячая линия Главы республики
Больше всего сигналов на телефон Горячей линии Главы республики в период новогодних каникул оставила Воркута. 12 из 50. Жители жаловались на несвоевременную уборку снега с улиц и крыш, ремонта кровли, сбоев в расписании движения общественного транспорта. Справедливости ради заметим оперативность реакции на эти сообщения мэрии заполярного города. Накануне на сайте Администрации опубликован список всех телефонов управляющих компаний и описание закрепленных за ними территорий. Также появилась и информация, что 9 января Игорь Гурьев провёл совещание с перевозчиками по жалобам тех, кто проживает в поселках Северный, Цементозаводской, Заполярный и Советский. Принято решение –возобновить выполнение рейсов в прежнем объёме до конца января, а вот далее после анализа ситуации их количество может быть изменено.
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11:43
12.01.2018
Жителям многоэтажки из Усинска приходится заниматься спортом
Жителям одной из многоэтажек Усинска ещё с лета прошлого года поневоле приходилось заниматься спортом, каждый день по несколько раз. По программе капитального ремонта в этом доме за несколько месяцев здесь поменяли уже 5 лифтов. Запустить подъёмники, как оказалось, проблематично. Когда они заработают, не знали ни в Региональном фонде капремонта, который это отвечает, ни в мэрии, которая за полгода получила немало гневных откликов. И вот – подарок. К Новому году лифты запустили. А к этому моменту два из пяти снова вышли из строя.
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11:05
12.01.2018
Число противников абортов выросло с 12 до 35%
Число противников абортов в России за последние 20 лет выросло с 12 до 35%, свидетельствуют данные опроса «Левада-центра». Как поясняют социологи, сейчас каждая третья женщина считает предосудительным искусственное прерывание беременности из-за финансового неблагополучия. Такое исследование стало актуальным накануне Всероссийского Дня борьбы с абортами. Хотя с 80-х количество таких случаев уменьшилось в пять раз, в Коми сегодня рожать, увы, уговаривают каждую пятую женщину.
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11:00
12.01.2018
Строительство новой школы в селе Дутово
Строительство новой школы в селе Дутово Вуктыльского района начнется уже летом этого года. Событие для местных жителей долгожданное. Действующее здание построено в 60-х годах прошлого века. Капитальный ремонт по подсчетам обошелся бы не дешевле возведения нового. Работу над проектом образовательного учреждения на 110 мест начали еще в 2011м, но в связи с уменьшением численности детей решено строить школу-сад. Новая проектно-сметная документация уже разрабатывается. Она должна быть готова к 30 марта. Республика уже выделила средства на эти цели.
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23:37
11.01.2018
Имя нового депутата Госсовета станет известно 15 февраля
Имя нового депутата Госсовета, который займёт место безвременно ушедшей Нины Нестеровой, станет известно после ближайшей сессии, а она назначена лишь на 15 февраля. Ожидается, что в этот день парламентский мандат освободится официально, затем соберётся региональный политсовет «Единой России», так как на выборах 2015 года Нестерова шла по партийному списку. Такой же неизвестной пока остаётся судьба поста председателя парламентского Комитета по местному самоуправлению, который она занимала. Сейчас в должности «заместителя» Комитетом руководит депутат Геннадий Горбачев.
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18:28
11.01.2018
В Емве появится фабрика по производству пиломатериалов
В Емве уже в этом году появится фабрика по производству пиломатериалов и будет налажен выпуск синтетической нефти путём переработки изношенных автошин и отработанного моторного масла. Это обозначено бизнес-планами двух новых стратегических инвесторов. Реестр компаний опубликован на сайте Минэкономразвития России, который курирует территории опережающего социально-экономического развития. Резидентами стали «ЛесСервисПлюс» и «Емва развитие».
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18:27
11.01.2018
День заповедников и национальных парков
Сегодня в России отмечается День заповедников и национальных парков. Это сравнительно молодая праздничная дата в календаре экологов.
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18:21
11.01.2018
Из 90 ледовых переправ в Коми открыты 38
Из 90 запланированных ледовых переправ в Коми официально открыты лишь 38. Впрочем, там, где ещё запрещающие знаки никто не снимал движение вовсе не стоит. Водители едут, люди переходят. И ничего что под ногами трещит лёд. Ведь середина января, на милость погоды уже никто не рассчитывает, вот и рискуют.
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18:21
11.01.2018
Минстрой России отметил Коми
Минстрой России отметил Коми за проведение зимнего фестиваля городской среды. Наш регион оказался в числе самых активных. В этом же списке Московская область, Санкт-Петербург и еще пять регионов страны. В целом мероприятия зимнего фестиваля «Выходи гулять» прошли в 42 субъектах. Для нас фестиваль стал возможностью подвести итог госпрограммы за 2017 год.
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18:21
11.01.2018
Выборы 2018 в Коми
В каждом муниципалитете республики сформировано как минимум по одному участку для граждан, которые не имеют регистрацию по месту нахождения. Такое решение принял Избирком. При этом в Эжвинском районе будет открыто на 2 участка больше – специально для пациентов двух республиканских стационаров. Так как там проходят лечение пациенты из разных районов. Напомним, в этом году избиратели без регистрации вновь смогут реализовать своё право, где бы не находились 18 марта. Для этого уже с 31 января необходимо подать личное заявление в любую территориальную избирательную комиссию, офис МФЦ или по средствам электронного способа через портал Госуслуг. С 25 февраля с заявлением можно обратиться в любую участковую избирательную комиссию. А с 13 марта можно будет оформить специальное заявление, где гражданин будет включен в список избирателей. Всего же в день выборов свою единовременную работу будут вести 600 участков на всей территории республики.
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18:21
11.01.2018
Избирательная комиссия Республики Коми на заседании № 32
Тринадцать вопросов рассмотрела Избирательная комиссия Республики Коми на очередном заседании № 32, которое состоялось 10 января.
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16:03
11.01.2018
Жители Коми недовольны работой управляющих компаний и коммунальных служб
Сергей Гапликов поручил к концу недели предоставить аналитический отчёт по проблемам, с которыми жители республики обратились на горячую линию главы во время праздничных дней. В нем должно быть указано, и какая ответная реакция последовала на сигналы граждан. Уже известно, в лидерах антирейтинга - работа управляющих компаний и коммунальных служб. И здесь обращения в основном от жителей столицы региона.
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10:40
11.01.2018
Минфин Коми ищет средства для оплаты региональных коэффициентов
Минфин Коми ищет средства для оплаты региональных коэффициентов. Как пишет сегодняшний номер «Российской газеты», для многих регионов решение Конституционного суда России оказалось неожиданным. Ведь бюджеты к тому моменту были уже сформированы и приняты исходя из прежних минимумов.
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10:35
11.01.2018
Рождественская встреча в Верхнем Чове
Рождественская встреча прошла сегодня в социально-реабилитационном центре столичного посёлка Верхний Чов. В гости к ребятам пришёл настоятель храма Рождества Христова протоиерей Александр Никитенко. Причём, с подарками.
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10:05
11.01.2018
На Юргане прошла большая премьера - сериал «Свадьба с приданым. 50 лет спустя».
Между тем на телеканале Юрган прошла большая премьера - телевизионный сериал «Свадьба с приданым. 50 лет спустя». Это вовсе не ремейк известной кинокартины, снятой еще в 53-ем по пьесе известно коми драматурга Николая Дьяконова. Скорее – это переосмысление тех событий, в их современной интерпретации, описанной нашим земляком Вячеславом Кушниром. К слову, знаменитые куплеты Курочкина теперь зазвучат на коми языке. Напомним, 65 лет назад изначально пьеса «Свадьба» Николаем Дьяконовым была написана на коми.
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18:30
10.01.2018
УГТУ может стать вторым опорным вузом региона
УГТУ может стать вторым опорным вузом региона. Такое намерение будет лоббировать Министерство образование. Ухту ориентируют на индустриальную и промышленную составляющую. Особый статус по задумке должен способствовать улучшению материально-технической базы учебного заведения и более качественной подготовке кадров.
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18:29
10.01.2018