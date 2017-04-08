Глава Коми поздравил Юлию Самойлову с днем рождения. Слова признательности он разместил на своей странице в Твиттере. Нашей знаменитой ухтинке, выбранной представлять Россию на «Евровидении-2017», исполнилось 28 лет.

В последнюю неделю по всей республике проходила акция в поддержку Юлии Самойловой. К ней присоединились все муниципалитеты.