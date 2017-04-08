Инновации - в школы

В каждом муниципалитете республики сформировано как минимум по одному участку для граждан, которые не имеют регистрацию по месту нахождения. Такое решение принял Избирком. При этом в Эжвинском районе будет открыто на 2 участка больше – специально для пациентов двух республиканских стационаров. Так как там проходят лечение пациенты из разных районов. Напомним, в этом году избиратели без регистрации вновь смогут реализовать своё право, где бы не находились 18 марта. Для этого уже с 31 января необходимо подать личное заявление в любую территориальную избирательную комиссию, офис МФЦ или по средствам электронного способа через портал Госуслуг. С 25 февраля с заявлением можно обратиться в любую участковую избирательную комиссию. А с 13 марта можно будет оформить специальное заявление, где гражданин будет включен в список избирателей. Всего же в день выборов свою единовременную работу будут вести 600 участков на всей территории республики.