«Время новостей. Ухта». 10 апреля 2017

-За две недели инициативная группа за проведение референдума, которая выступила за перенос столицы республики из Сыктывкара в Ухту, собрала более 28000 подписей в поддержку своей идеи. -В Коми заработала система смс-оповещения должников по исполнительным производствам. -К празднованию Нового года в Ухте вовсю готовятся и экстренные службы. -В этом году органам ЗАГС России исполняется 100 лет. В честь круглой даты специалисты ухтинского территориального отдела подготовили выставку. -Команда Личностного развития Ухты предлагает всем жителям города принять участие в акции "Кто для тебя Герой Отечества?". -А в это время в соседнем Сосногорском районе активисты РДШ собрались на общее собрание, причём под предводительством председателя регионального отделения. -Женская хоккейная лига объявила составы команд на Матч Звезд 2018. -Лучшие спортсмены Сосногорского района получат единовременные целевые стипендии «Успех».