Спортивные перспективы.

В столице Коми подсчитывать голоса на выборах будут автоматически
Также в организации главной избирательной кампании страны помогут терминалы для электронного голосования.
16
15:37
16.01.2018
После реконструкции рыбоводного завода в Коми будут выращивать по 60 тонн рыбы
Деньги на проект по реконструкции форелевого хозяйства выделяют из республиканского бюджета по подпрограмме о «Развитии аквакультуры и рыболовства» В Республике Коми намерены нарастить рыбное производство. Для этого проводиться реконструкция форелевого хозяйства на Сосногорской ТЭЦ. После завершения модернизации, в год завод сможет выращивать до 40 тонн лососевых и до 25 тонн осетровых видов.
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13:09
16.01.2018
Бытовые отходы из Седкыркеща вывозили лишь осенью
В Коми введены в эксплуатацию ещё три автомобильные переправы. Одна - на реке Ижма у поселка Том. Разрешенная грузоподъемность – три тонны. В столице региона - две ледовые дороги через Вычегду. Теперь, когда жизнедеятельность сыктывкарского поселка Седкыркещ полностью восстановлена, жители надеются, что решится и мусорная проблема. В последний раз бытовые отходы из заречного поселка вывозили осенью, еще до образования ледостава.
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10:54
16.01.2018
Василей 2018
25-ый Фестиваль стал рекордным на количество заявок. Из 54 песен предварительный отбор прошли 14, а концерт с одинаковой программой впервые показали дважды – для местных жителей и приезжих. Это более 700 зрителей.
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10:51
16.01.2018
Коми пересмотрит подходы к строительству новых школ
В будущем они будут возводиться по системе государство-частного партнёрства. Об этом Сергей Гапликов заявил в рамках своего рабочего визита в Усть-Кулом. Суть заключается в том, что первоначально бюджетные средства вкладываться не будут, их изыщут крупные инвесторы. А когда сдадут готовый объект, регион его поэтапно выкупит. Строителям выгоден оборотный процент, нам – страховка от нерадивых застройщиков. В качестве удачного примера такой схемы – дорога на Нарьян-Мар.
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18:56
15.01.2018
20 миллионов рублей на школу в Пыёлдино
Реконструкция школы в селе Пыёлдино Сысольского района обошлась в 20 миллионов рублей. Львиная доля - деньги республиканского бюджета. Напомним, после пожара в январе 2016-го, когда сгорели пищеблок и классы начальной школы, хозяйство восстанавливали в два этапа. Школьники уже обжились в новой столовой с тёплым переходом, а кирпичному корпусу теперь не страшна непогода. Здесь заменили кровлю и окна.
55
18:56
15.01.2018
С Днем российской печати
Региональный парламент поздравил журналистов с Днем российской печати. Там прошел традиционный прием парламентских корреспондентов. Спикер Надежда Дорофеева поблагодарила их за совместную с депутатским корпусом плодотворную работу, объективность и профессионализм. И пригласила всех принять участие в конкурсе "Время парламента", посвященного двойному юбилею - 80-летию законодательного органа власти и 100-летию Коми печати.
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18:56
15.01.2018
Книгу о Василии Сенюкове презентовали в Сыктывкаре
Одного из инициаторов внедрения в практику важнейшего для нефтегазовых работ метода глубокого бурения, советского геолога-нефтяника, называют еще "коми-ломоносовым". Издание "Одиссея Василия Сенюкова или король нефти и газа" автора Альберта Попова вышло в свет много лет назад. Теперь его доработали.
31
18:56
15.01.2018
спасительный прыжок
Видео нечаянного «каскадерского» трюка, снятое в Эжвинском районе, за неделю посмотрело более 130 тысяч пользователей ютуба. Как видно, подросток выбегает на дорогу едва загорается красный сигнал светофора, но, видимо осознавая, что может не успеть, ускоряется в прыжке. Водитель «Хендая», в свою очередь, пытается избежать удара лишь в последний момент. Происходит какое-то чудо, говорят комментаторы ролика. Повезло всем – и школьнику и водителю, которые избежали разбирательств. Заметим, в сводку ГИБДД этот случай не попал, зато видео теперь гуляет на просторах Интернета в подборке «Лучшие приколы января».
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18:56
15.01.2018
Глава Коми поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником
Глава Коми поздравил 12 января сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником. На торжественном заседании ведомства он отметил, что совместными усилиями власти и надзорного органа удалось существенно улучшить динамику исполнения программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья.
51
15:36
15.01.2018
Первый день чемпионата и первенства Коми показал хорошую подготовку
Досрочные окончания боёв, технические нокауты и новые звёзды республиканского бокса. Первый день чемпионата и первенства Коми показал хорошую подготовку спортсменов, причём, зачастую и судей и тренеров больше удивлял результат девушек. После последнего кубка России, который проходил в Сыктывкаре, женский бокс серьёзно укрепил свои позиции в регионе. И главное подрастает то самое поколение, которое готово и впредь представлять республику на федеральном уровне.
80
20:48
13.01.2018
Эволюция Василея
Придуманный 1994 году народный праздник « ВАСИЛЕЙ» организаторы сумели превратить в настоящее шоу. Работа жюри конкурса обычно начинается ещё в декабре. Заявки в последние годы рассматривают очень строго. Оценивают работу композитора, поэта и исполнителя вкупе. Ежегодно на суд зрителей свое творчество выставляют как дебютанты, так и именитые композиторы, поэты и исполнители.
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20:47
13.01.2018
В селе Выльгорт обживают новый детсад
В селе Выльгорт Сыктывдинского района полным ходом обживают новый детсад. Сегодня практически заполнен. Из 120 мест 115 уже заняты. Отметим, дошкольное учреждение построено в 2015-ом.
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18:41
12.01.2018
В Дорожную карту Министерства образования внесено 8 школ
В Дорожную карту Министерства образования на этот год внесено 8 школ. Их возведут за счет федерального и регионального бюджета по программе софинансирования. В сыктывкарском микрорайоне Орбита, поселке Краснозатонский, в Усть-Куломе, вуктыльском Дутово, сыктывдинском Часово. А также в Приуральском – это Троицко-Печорский район. В Визинге и Помоздино. Все это объекты, которые будут начаты или сданы. А в некоторых случаях под школы переоборудуют подходящие помещения.
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18:40
12.01.2018
Как выйти в заснеженном лесу на лося?
Повысить охотничью и рыболовную культуру. Такой целью задался блогер из Тимшера. Богатым опытом он делится на своем интернет-канале, который создал месяц назад. Подписчиков пока, правда, немного, зато полезных советов хоть отбавляй. Вот, например, как выйти в заснеженном лесу на лося?
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18:40
12.01.2018
Сельхозкооператив «Важ Курья» ожидает расширение
В Дорожную карту Министерства образования на этот год внесено 8 школ. Их возведут за счет федерального и регионального бюджета по программе софинансирования. В сыктывкарском микрорайоне Орбита, поселке Краснозатонский, в Усть-Куломе, вуктыльском Дутово, сыктывдинском Часово. А также в Приуральском – это Троицко-Печорский район. В Визинге и Помоздино. Все это объекты, которые будут начаты или сданы. А в некоторых случаях под школы переоборудуют подходящие помещения.
93
18:39
12.01.2018
В Пыёлдино завершился второй этап реконструкции местной школы
В Пыёлдино завершился второй этап реконструкции местной школы. Незапланированный ремонт и строительство нового пищеблока пришлось делать после пожара в январе 2016-го. Огонь полностью уничтожил деревянное здание, где находились начальное звено и столовая. Сложную ситуацию, тогда под свой контроль взял Сергей Гапликов. По договорённости с нефтяниками в Сысольский район доставили модульную конструкцию, которая и стала для сельских поваров рабочим местом почти на полтора года.
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18:38
12.01.2018
Ухтинка оказалась одной из 34 победителей президентской номинации
Ухтинка Дарья Буторина оказалась одной из 34 победителей президентской номинации конкурса сочинений на тему «Россия, устремленная в будущее». Поздравить, и познакомится с ними в московский парк «Зарядье», где проходило чествование, приехал сам Владимир Путин. Глава государства постарался уделить внимание каждому.
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18:38
12.01.2018
В Коми подвели итоги акции «Добрый Новый год»
В Коми подвели итоги акции «Добрый Новый год». Её инициировал лично Сергей Гапликов 23 ноября. Ведущие артисты и творческие коллективы, таким образом побывали с выступлениями во всех городах и районах Коми. Всего же проведено около 70 мероприятий, которые посетили более пятнадцати тысяч зрителей.
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18:27
12.01.2018
Горячая линия Главы республики
Больше всего сигналов на телефон Горячей линии Главы республики в период новогодних каникул оставила Воркута. 12 из 50. Жители жаловались на несвоевременную уборку снега с улиц и крыш, ремонта кровли, сбоев в расписании движения общественного транспорта. Справедливости ради заметим оперативность реакции на эти сообщения мэрии заполярного города. Накануне на сайте Администрации опубликован список всех телефонов управляющих компаний и описание закрепленных за ними территорий. Также появилась и информация, что 9 января Игорь Гурьев провёл совещание с перевозчиками по жалобам тех, кто проживает в поселках Северный, Цементозаводской, Заполярный и Советский. Принято решение –возобновить выполнение рейсов в прежнем объёме до конца января, а вот далее после анализа ситуации их количество может быть изменено.
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11:43
12.01.2018
Жителям многоэтажки из Усинска приходится заниматься спортом
Жителям одной из многоэтажек Усинска ещё с лета прошлого года поневоле приходилось заниматься спортом, каждый день по несколько раз. По программе капитального ремонта в этом доме за несколько месяцев здесь поменяли уже 5 лифтов. Запустить подъёмники, как оказалось, проблематично. Когда они заработают, не знали ни в Региональном фонде капремонта, который это отвечает, ни в мэрии, которая за полгода получила немало гневных откликов. И вот – подарок. К Новому году лифты запустили. А к этому моменту два из пяти снова вышли из строя.
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11:05
12.01.2018
Число противников абортов выросло с 12 до 35%
Число противников абортов в России за последние 20 лет выросло с 12 до 35%, свидетельствуют данные опроса «Левада-центра». Как поясняют социологи, сейчас каждая третья женщина считает предосудительным искусственное прерывание беременности из-за финансового неблагополучия. Такое исследование стало актуальным накануне Всероссийского Дня борьбы с абортами. Хотя с 80-х количество таких случаев уменьшилось в пять раз, в Коми сегодня рожать, увы, уговаривают каждую пятую женщину.
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11:00
12.01.2018
Строительство новой школы в селе Дутово
Строительство новой школы в селе Дутово Вуктыльского района начнется уже летом этого года. Событие для местных жителей долгожданное. Действующее здание построено в 60-х годах прошлого века. Капитальный ремонт по подсчетам обошелся бы не дешевле возведения нового. Работу над проектом образовательного учреждения на 110 мест начали еще в 2011м, но в связи с уменьшением численности детей решено строить школу-сад. Новая проектно-сметная документация уже разрабатывается. Она должна быть готова к 30 марта. Республика уже выделила средства на эти цели.
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23:37
11.01.2018
Имя нового депутата Госсовета станет известно 15 февраля
Имя нового депутата Госсовета, который займёт место безвременно ушедшей Нины Нестеровой, станет известно после ближайшей сессии, а она назначена лишь на 15 февраля. Ожидается, что в этот день парламентский мандат освободится официально, затем соберётся региональный политсовет «Единой России», так как на выборах 2015 года Нестерова шла по партийному списку. Такой же неизвестной пока остаётся судьба поста председателя парламентского Комитета по местному самоуправлению, который она занимала. Сейчас в должности «заместителя» Комитетом руководит депутат Геннадий Горбачев.
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18:28
11.01.2018