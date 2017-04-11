Полезный элемент.

Имя нового депутата Госсовета, который займёт место безвременно ушедшей Нины Нестеровой, станет известно после ближайшей сессии, а она назначена лишь на 15 февраля. Ожидается, что в этот день парламентский мандат освободится официально, затем соберётся региональный политсовет «Единой России», так как на выборах 2015 года Нестерова шла по партийному списку. Такой же неизвестной пока остаётся судьба поста председателя парламентского Комитета по местному самоуправлению, который она занимала. Сейчас в должности «заместителя» Комитетом руководит депутат Геннадий Горбачев.