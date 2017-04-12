«Детали дня. Личный прием». Роман Полшведкин. 12 апреля 2017

91
10:02
11.01.2018
154
23:00
27.12.2017
Детали дня. Личный прием. 21 декабря 2017
Личный прием провел руководитель администрации МО ГО "Усинск" Станислав Хахалкин.
140
23:05
21.12.2017
143
10:11
14.12.2017
196
15:34
07.12.2017
231
09:18
30.11.2017
393
09:29
16.11.2017
301
10:00
09.11.2017
389
10:31
02.11.2017
480
10:21
26.10.2017
368
10:52
19.10.2017
476
10:06
12.10.2017
Детали дня. Личный прием. Лютоев Василий. 4 октября 2017
Личный прием провел Лютоев Василий Александрович,руководитель администрации МР "Усть-Вымский".
565
10:18
05.10.2017
Детали дня. Личный прием. Вячеслав Ивочкин. 27 сентября 2017
Личный прием провел руководитель администрации МР "Княжпогостский" Вячеслав Ивочкин. Илья Зубов узнал ответы на все самые горячие вопросы Княжпогостского района: - Тепло и водоснабжение в Емве и районе - Переселение из поселков Седъюдор и Вожаёль - Объединение поселков - Автобусные городские маршруты - когда будет порядок? - Ремонт и благоустройство
282
10:01
28.09.2017
Детали Дня. Личный прием. Валерий Козлов. 20 сентября 2017
20 сентября 2017. Личный прием провел мэр Сыктывкара Валерий Козлов. -Как решаются вопросы с теплоснабжением проблемных домов в Сыктывкаре по улицам Панева, Ручейная, Катаева? - Что происходит в Мичуринском парке? - Набережная кировского парка Ответы на эти и другие вопросы на "Личном приеме" с Эдуардом Бушуевым.
388
17:04
21.09.2017
455
10:03
14.09.2017
504
11:00
07.09.2017
298
20:32
28.06.2017
192
12:28
14.06.2017
211
17:19
07.06.2017
181
13:41
31.05.2017
184
20:16
24.05.2017
229
20:21
17.05.2017
228
21:17
10.05.2017