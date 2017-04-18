Учитель года 2017

Дмитрий Алиев выступит на Олимпийский играх в Пхенчхане
Жители поселка Верхний Мартыю совсем скоро должны стать полноправными горожанами. Спорную территорию, сейчас фактически относящуюся к соседнему Сыктывдинскому району, обещают включить в состав столицы Коми. Вопрос изменения границ рассмотрели на рабочем совещании в Комитете Госсовета Коми по законодательству и местному самоуправлению. Муниципальное жилье, поясним, всегда принадлежало Сыктывкару. И это вызывало у жителей немало проблем с документами. И не только с ними.
18
10:35
23.01.2018
Олимпиада по химии от ЛУКОЙЛ
Подготовку собственных высококвалифицированных кадров в Ухте продолжает компания ЛУКОЙЛ. В рамках профориентационной работы Нефтеперерабатывающий завод второй год подряд проводит в Северной жемчужине олимпиаду по химии для 11-классников.
12
10:30
23.01.2018
Жители Марты-ю должны стать горожанами
Жители поселка Верхний Мартыю совсем скоро должны стать полноправными горожанами. Спорную территорию, сейчас фактически относящуюся к соседнему Сыктывдинскому району, обещают включить в состав столицы Коми. Вопрос изменения границ рассмотрели на рабочем совещании в Комитете Госсовета Коми по законодательству и местному самоуправлению. Муниципальное жилье, поясним, всегда принадлежало Сыктывкару. И это вызывало у жителей немало проблем с документами. И не только с ними.
21
10:29
23.01.2018
Зимнее ралли в Коми
Открытое первенство Республики по ралли-спринту "зима-2018" имени Анатолия Серова впервые принял восстановленный этим летом стадион сыктывкарского лесозавода. Погода в день соревнований выдалась морозной, что не помешало гонщикам побороться за звание самого-самого во втором этапе соревнований. Победителей определит финал. Он намечен на 25 февраля.
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18:24
22.01.2018
В Коми ветрено и снежно
Неблагоприятная погодная ситуация, установившаяся в последние сутки на территории республики, будет сохраняться на протяжении всей недели. Сейчас регион находится на периферии мощного Сибирского антициклона, по которой будут перемещаться атмосферные фронты глубоких циклонов с юго-запада и Атлантики. А это снегопады, местами сильные, метели, и ветер порывами до 13-18 м/с. Синоптики предположили, что в пятницу в крайних западных районах дневная температура воздуха может повыситься до оттепели.
37
18:24
22.01.2018
Крепкая семья: Адамчук
Новые участники партийного проекта единоросов и герои цикла сюжетов «Жизнь замечательных семей» - молодая чета Адамчуков из Сыктывдинского района. Многодетная семья сегодня настоящий пример позитива и благополучия. Хотя нет баснословных заработков, да и не в этом секрет счастья – уверены здесь. Понимание и доверие родителей помогают сельской семье пережить бытовые сложности и не обращать внимание на внешние раздражители.
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18:24
22.01.2018
Коррективы в госпрограмме "Развитие культуры и туризма в Коми"
На поддержку творческой деятельности и оснащение государственных театров Республики Коми Москва в этом году выделит больше средств, чем в 2017-м. Соответствующие коррективы появились в госпрограмме «Развитие культуры и туризма». Постановлением их закрепила первый вице-премьер Лариса Максимова. Так лидером по укреплению материально-технической базы в этом году станет Национальный музыкально-драматический театр. Почти 5 миллионов рублей. На втором месте – Академический драмтеатр имени Виктора Савина. Более 2 миллионов. Ещё миллион, помимо миллиона трёхсот от республики, там получат на создание в этом году новых постановок. В два раза вырастет софинансирование и гастрольной деятельности учреждений.
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18:24
22.01.2018
Возможность проголосовать на любом участке
Любой гражданин России на предстоящих выборах Президента сможет реализовать свое избирательное право там, где он будет находиться в день голосования. Для этого необходимо предварительно написать заявление. Когда, где и как правильно написать заявление - подробную информацию об этом Центризбирком выпустил в виде роликов. Все понятно и доступно.
23
18:18
22.01.2018
В поддержку участия Путина в президентских выборах собрано более 1,6 млн подписей граждан
Сбор подписей прекращен с 22 января
39
16:37
22.01.2018
Мусор как ресурс
В мэрии Ухты отметили благодарностью и подарком Дарью Буторину, которая одержала победу во Всероссийском конкурсе сочинений «Россия, устремленная в будущее». Школьница заботится об окружающей среде. Говорит, это важнее рядовых проблем, и с ходу задает риторический, но от этого не менее важный вопрос: если не мы, то кто?
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10:36
22.01.2018
Фестиваль "Вифлиемская звезда" в Сосногорске
15 год подряд Сосногорск становится центром духовной культуры для всей Коми. Сюда на ежегодный фестиваль «Вифлеемская звезда» съезжаются вокальные коллективы и исполнители, чье творчество направлено на духовное возрождение православных певческих традиций. Каждый раз участников всё больше. А потому в этом году организаторы решили посвятить конкурсу два дня.
49
10:34
22.01.2018
Праздник Крещения в Коми
Тысячи верующих по всей республике пришли этой ночью окунуться в иордани. Для них на реках и водоёмах Коми сотрудники ГИМС МЧС оборудовали около сорока купелей. В храмах Коми в этот один из важнейших христианских праздников прошли Крещенские богослужения.
221
19:48
19.01.2018
Банковские карты вытесняют бумажные деньги
Объём электронного денежного оборота в нашей республике сравнялся с наличными расчётами. Таким образом, можно говорить о тенденции, банковские карты плавно вытесняют бумажные деньги. Об этом, анализируя ситуацию в целом по стране, пишет «Парламентская газета». Причём, Северо-западный округ, в том числе мы, в абсолютных лидерах по этому показателю. Москва и Петербург до сих пор больше доверяют наличным.
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19:44
19.01.2018
Самое экстремальное Крещение - в Воркуте
Самое экстремальное Крещение снова в Воркуте. Правда, до минус 30 в этом году не дотянули и там. Второй год подряд купель для горожан устраивается не на реке Уса, а на реке Воркута. Близость положения положительно отразилась на количестве желающих искупаться. В этом году организаторы ожидают не менее двух тысяч человек. Для этого оборудована купель, установлена теплая палатка, горячий чай. Жителей из города к проруби целый день доставляет специальный автобус. Дежурят медики, спасатели.
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18:11
19.01.2018
«Земский доктор» в малых городах
Программа «Земский доктор» распространена на малые города. Об этом Президент России заявил на встрече с участниками Форума малых городов и исторических поселений, который прошёл в Подмосковье. Там присутствовала делегация и нашей республики. Таким образом, государство расширяет практику помощи начинающим медикам в решении проблем с трудоустройством. За 5 лет работы на селе стимулирующие меры позволили остановить отток специалистов желающих переехать в города. Для справки, это миллион рублей и жильё.
61
18:06
19.01.2018
Работать медикам Печоры непросто
Сергей Гапликов поручил Минздраву провести комплексную оценку потребностей Печорской центральной районной больницы. Поводом стала встреча руководителя региона с местными врачами. Несмотря на успехи - в муниципалитете, например, значительно снизилась смертность - работать медикам приходится в непростых условиях.
90
18:03
19.01.2018
Путин на Крещение окунулся в прорубь в монастыре на Селигере
Для президента это не первый опыт крещенских купаний, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков
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16:22
19.01.2018
Проверки в школах Коми
В Коми все школы обеспечены охраной. Об этом сегодня по итогам специальной межведомственной комиссии сообщила вице-премьер Наталья Михальченкова. Поручение усилить меры безопасности на объектах образования озвучил Глава республики. Решение связано со случаями насилия в школах сразу трех городов России. На сегодня более половины школ оснащены системами видеонаблюдения. В течение прошлого года проводились превентивные меры, исключающие возможность чрезвычайных ситуаций.
21
11:00
19.01.2018
Дмитрий Алиев завоевал серебро Чемпионата Европы по фигурному катанию
Дмитрий Алиев продолжает покорять звёздный олимп большого льда. Последняя высота – серебро Чемпионата Европы по фигурному катанию. Отметим, для уроженца Ухты это первые соревнования «взрослого» уровня. Ещё год назад он выступал в составе юношеской Сборной. К слову, у Алиева ещё есть шанс стать Чемпионом Европы – прокат произвольной программы намечен на 19 января. Сами же соревнования являются отборочными к Олимпийским играм-2018.
60
10:45
19.01.2018
Крещенский сочельник в Коми
В первые века Рождество и Крещение отмечались в один день, на празднике, который назывался Богоявление, — явление Бога на Земле. Однако со временем оба события – рождение Христа и Его крещение в водах Иордана – были разнесены по времени, а дни между ними стали называть Святками, то есть святыми днями, в которые отменялся обязательный пост по средам и пятницам. 18 января в массовом сознании Крещение ассоциируется со святой водой и погружением в прорубь. К слову, в этом году без купели останутся четыре муниципалитета – Емва, Ухта, Сосногорск и Княжпогостский район. Виновата тёплая зима – лёд не везде окреп, чтобы выдержать большое количество желающих окунуться в иордань. Всего их будет оборудовано 40. В местах для купания установят палатки для переодеваний и обогрева. Безопасность по традиции обеспечат спасатели, полиция, казаки и медики.
112
10:42
19.01.2018
Мария Кузьбожева вошла в список доверенных лиц Владимира Путина
Мария Кузьбожева вошла в список доверенных лиц Владимира Путина. Информацию обнародовала Центральная избирательная комиссия. Кузьбожева – заслуженный учитель Коми АССР, до конца прошлого года возглавляла одно из передовых учебных заведений региона – Гимназию искусств при Главе Коми имени Юрия Спиридонова. В разные годы совмещала эту деятельность с общественной и политической.
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10:39
19.01.2018
Глава Коми в Печоре
Сергей Гапликов 18 января находился с рабочим визитом в Печоре. Программа поездки началась с осмотра новостроек, возведённых по программе переселения из аварийного жилья, и встречи с жильцами. Глава осмотрел жилые помещения, оценил условия проживания новосёлов и поинтересовался их мнением. Качеством домов, как сообщает пресс-служба губернатора, жильцы довольны. Правда, жительница дома по Печорскому проспекту Наталья Дуркина пожаловалась, что тепло гуляет. Руководитель региона дал недельный срок министру строительства и дорожного хозяйства Сергею Двуреченскому на решение проблемы. Всего же в Печоре в рамках программы жилищные условия должны улучшить свыше 1800 человек. Это почти треть всех адресных программ по переселению граждан из аварийного фонда на территории Коми.
101
10:36
19.01.2018
В Ухте пустует жилье
В Ухте до сих пор есть жилье, предоставленное гражданам по программе переселения из ветхостроя еще в 2012-2013 годах, которое пустует. Это признал мэр города Магомед Османов. Интервью опубликовано в газете «Республика». По его словам, многие не согласны или с планировкой, или с местом расположения самого дома. Все эти дела сейчас находятся в судах. Ещё одна причина, которая тормозит процесс – некачественно построенные помещения. Устранять ошибки по первому-второму этапу госпрограммы муниципалитет вынужден за бюджетный счёт.
89
18:57
18.01.2018
Комфортная среда
В столице Коми на голосование в рамках программы «Комфортная городская среда» решено вынести 8 предложений. Они уже прошли оценку общественной комиссии. Соответствующие ящики для бюллетеней установлены в холле Администрации – каждый житель вправе выразить по территориям личное мнение – причём поддержать можно сразу несколько вариантов. Новшеством муниципалитета можно назвать онлайн-выборы.
84
18:56
18.01.2018