Радио Юрган
ÖHI ЭФИРЫН
Прямой эфир ТВ-программа ВЫБОРЫ 2018 Сейчас: «Среда обитания». (12+)Далее: «Участок». Детектив (Россия), 11-я серия (16+) 13:30

«Детали дня. Личный прием». Артём Шашков. 19 апреля 2017

346
19.04.2017
Роман Полшведкин. Детали дня. Личный прием. 17. 01. 18
207
11:29
18.01.2018
Детали дня. Личный прием. 10 января 2018
126
10:02
11.01.2018
Детали дня. Личный прием. 27 декабря 2017.
174
23:00
27.12.2017
Детали дня. Личный прием. 21 декабря 2017
Личный прием провел руководитель администрации МО ГО "Усинск" Станислав Хахалкин.
159
23:05
21.12.2017
Детали дня. Личный прием. 13 декабря 2017
162
10:11
14.12.2017
Детали дня. Личный прием. 6 декабря 2017
210
15:34
07.12.2017
Детали дня. Личный прием. 29 ноября 2017
244
09:18
30.11.2017
"Детали дня. Личный прием." 15 ноября 2017.
408
09:29
16.11.2017
"Детали дня. Личный прием." 8 ноября 2017.
313
10:00
09.11.2017
"Детали дня. Личный прием." 1 ноября 2017.
405
10:31
02.11.2017
Детали дня. Личный прием. Сергей Рубан. 25 октября 2017
495
10:21
26.10.2017
Детали дня. Личный прием. Людмила Костромина. 18 октября 2017
#детлидняличныйприем
386
10:52
19.10.2017
Детали дня. Наталья Долингер. 11 октября 2017
491
10:06
12.10.2017
Детали дня. Личный прием. Лютоев Василий. 4 октября 2017
Личный прием провел Лютоев Василий Александрович,руководитель администрации МР "Усть-Вымский".
578
10:18
05.10.2017
Детали дня. Личный прием. Вячеслав Ивочкин. 27 сентября 2017
Личный прием провел руководитель администрации МР "Княжпогостский" Вячеслав Ивочкин. Илья Зубов узнал ответы на все самые горячие вопросы Княжпогостского района: - Тепло и водоснабжение в Емве и районе - Переселение из поселков Седъюдор и Вожаёль - Объединение поселков - Автобусные городские маршруты - когда будет порядок? - Ремонт и благоустройство
290
10:01
28.09.2017
Детали Дня. Личный прием. Валерий Козлов. 20 сентября 2017
20 сентября 2017. Личный прием провел мэр Сыктывкара Валерий Козлов. -Как решаются вопросы с теплоснабжением проблемных домов в Сыктывкаре по улицам Панева, Ручейная, Катаева? - Что происходит в Мичуринском парке? - Набережная кировского парка Ответы на эти и другие вопросы на "Личном приеме" с Эдуардом Бушуевым.
395
17:04
21.09.2017
Детали дня. Личный прием: Виктория Сидорова. 13 сентября 2017
464
10:03
14.09.2017
Детали Дня. Личный приём. Наталья Якимова. 6 сентября 2017
520
11:00
07.09.2017
«Детали дня. Личный прием». Дмитрий Наумов. 28 июня 2017
312
20:32
28.06.2017
«Детали дня. Личный прием». Илья Семяшкин. 14 июня 2017
207
12:28
14.06.2017
«Детали дня. Личный прием». Василий Гончаренко. 7 июня 2017
221
17:19
07.06.2017
«Детали дня. Личный прием». Дмитрий Березин. 31 мая 2017
189
13:41
31.05.2017
«Детали дня. Личный прием». Лариса Титовец. 24 мая 2017
194
20:16
24.05.2017
«Детали дня. Личный прием». Анатолий Князев. 17 мая 2017
239
20:21
17.05.2017
comments powered by HyperComments