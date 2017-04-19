Возрождение Строителя

Ознакомительный визит Александра Беглова в Коми
Александр Беглов в северной республике Коми – впервые. В республике он акцентировал свое внимание на отопительном сезоне и попросил Сергея Гапликова еще раз проверить зимние запасы энергоресурсов и проконтролировать бесперебойную подачу электроэнергии в социальной сфере и жилых домах. Полномочный представитель Президента лично проверил состояние некоторых социальных объектов. Вместе с руководителем региона он посетил Республиканский Кардиоцентр, столичный детский сад, Квантроиум и Гимназию искусств при Главе Коми.
29
11:13
24.01.2018
В Коми открылись избирательные штабы
В Коми открылись избирательные штабы в поддержку кандидатов на предстоящих президентских выборах. Из 17 претендентов на главный пост страны, свои представительства в нашей республике имеют пока три – Владимир Жириновский, Павел Грудинин и Владимир Путин. Готовится к работе штаб Ксении Собчак.
20
11:11
24.01.2018
Площадки и места отдыха Эжвинского района преобразятся
К 55-летию Эжвинского района – оно отмечается в августе – все центральные площадки и места отдыха заметно преобразятся. Сейчас жители активно голосуют за объекты, которые это должно коснутся в первую очередь. Средства выделят в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Выездные выборные пункты, оставить свой голос на которых может совершенно любой эжвинец, даже ребенок, устанавливают на различных площадках, а один из таких сегодня даже функционировал на пешеходном бульваре, где дети и их родители отмечали День объятий.
21
11:09
24.01.2018
Мосгорсуд приступил к рассмотрению жалобы В. Гайзера
Вчера Мосгорсуд приступил к рассмотрению апелляционной жалобы Вячеслава Гайзера. Защита не согласна с продлением ареста его имущества до мая. Помимо денежных средств заблокированными оказались сделки по двум квартирам в Москве и Сыктывкаре, которые семья бывшего главы Коми приобрела ещё до 2005 года, то есть когда Гайзер был не на госслужбе.
41
11:06
24.01.2018
27
10:47
24.01.2018
90 лет Александре Кыневой
Полпред Александр Беглов и Глава Коми выполнили поручение Президента – поздравили сыктывкарку Александру Кыневу. Труженица тыла и вдовы участника Великой Отечественной войны вчера отметила 90-летие.
17
10:45
24.01.2018
Электронная запись в первый класс
Электронная запись в первый класс должна снять ажиотаж среди сыктывкарских родителей. Новшество начнёт действовать уже с 30 января. Для сравнения, в прошлом году чтобы занять очередь в нужную школу взрослым приходилось буквально дежурить по ночам. Теперь же все документы можно подать, не выходя из дома через Портал госуслуг. Впрочем, для любителей очередей такую возможность мэрия тоже оставила, то есть при всех введенных удобствах написать заявление можно и в самой школе.
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18:20
23.01.2018
Комфортная среда в Коми
За неделю онлайн-отбор предложений по обсуждению будущих территорий, которые благоустроят в рамках проекта Комфортная городская среда, набрал больше 1000 голосов. В лидеры выбились Стефановская площадь и сквер в сыктывкарском микрорайоне Строитель. Всего же на суд горожан представили 12 общественных мест. Дальнейшую их судьбу как раз и должна решить активность горожан. Сегодня перспективы крупного федерального проекта Комфортная городская среда обсудили на общегородской планёрке в столичной мэрии. И ещё раз призвали горожан не оставаться равнодушными к судьбе будущего облика столицы Коми. Голосовать в онлайн-режиме или в пунктах приёма предложений можно до 9 февраля.
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18:18
23.01.2018
Суд восстановил в правах Риту Тория
Суд восстановил в правах Риту Тория. Напомним, 15 декабря ученый совет Сыктывкарского университета исключил экс-декана юридического факультета вуза из списка кандидатов на должность ректора. Через 5 дней документы на других четырёх кандидатов должны были быть направлены на утверждение в Москву, однако профессор Тория внезапно обратилась в суд с иском об оспаривании решения. Причиной её недопуска названо отсутствие необходимого дополнительного образования – краткосрочных курсов в области государственного и муниципального управления.
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18:18
23.01.2018
Компания «Воркутауголь» оштрафована
Компания «Воркутауголь» оштрафована на 20 млн рублей за взятку командиру горноспасательной части Леониду Лобкову в размере 900 тыс. рублей. Такое решение вынес Воркутинский городской суд. Данный факт выявлен в ходе проверки Прокуратурой, где поводом послужила трагедия на шахте «Северная», унесшая жизни 36 человек. Косвенно гибель людей может быть связана с коррупционными схемами, которые, как доказало следствие, существовали между руководством предприятия и контролирующими органами. Родственники погибших, заметим, в первые дни тоже причиной случившегося называли манипулирование администрацией шахты показаниями датчиков автоматической газовой защиты, фиксировавших повышение концентрации метана.
45
18:18
23.01.2018
Повышение качества жизни в Коми
«Повышение качества жизни для населения - первоочередная задача в регионах» - заявил сегодня на встрече с Сергеем Гапликовым недавно назначенный полпред Президента в Северо-западном округе Александр Беглов. Наша республика – один из первых субъектов, который федеральный ревизор посещает в новой должности. Контроль выполнения «майских» указов Президента на местах для него цель номер один. её поставил Владимир Путин в ходе личной встречи. обозначены социально-экономические проблемы округа. Но, как доложил обстановку сегодня Глава Коми, нам краснеть не приходится – 38 из 40 позиций регион выполняет четко. И в этом по сравнению с прошлым годом мы лишь прибавили. Полпред в свою очередь сосредоточил свое внимание на выполнении стратегических инициатив лидера страны.
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18:17
23.01.2018
Новоселье Центра кинологической службы Коми
Сегодня с оркестром и красной ленточкой отметил новоселье Центр кинологической службы Коми. Новое административное здание, вольеры, гаражи, ветклиника и полоса препятствий появились в сыктывкарском местечке Дырнос. Здесь созданы все условия как для повышения квалификации специалистов , так и их питомцев. Также можно будет проводить соревнования различного уровня. Сейчас службу здесь несут 30 сотрудников, 34 пса и 8 щенков.
67
18:17
23.01.2018
На очередном заседании Территориальной избирательной комиссии города Сыктывкара рассмотрено 15 вопросов
Территориальная избирательная комиссия рассмотрела на очередном заседании ряд важных вопросов. В их числе ‒ утверждение годового плана работы по основной деятельности и сводного плана основных мероприятий по правовому обучению избирателей, иных участников избирательного процесса и профессиональной подготовке организаторов выборов на территории городского округа.
45
16:36
23.01.2018
Путин отметил уникальное мастерство экипажа РФ "КамАЗ-мастер", победившего в ралли "Дакар"
Президент пожелал экипажу команды новых достижений, удачи и всего самого доброго
29
16:32
23.01.2018
Сенатор Александр Башкин призвал не лишать регионального телезрителя возможности смотреть местные каналы в цифровом качестве
Представитель от Астраханской области в Совете Федерации Александр Башкин выступил в защиту регионального телезрителя. Местные телекомпании по всей стране по-прежнему лишены возможности вещать в составе федерального телевизионного мультиплекса.
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13:13
23.01.2018
Дмитрий Алиев выступит на Олимпийских играх в Пхенчхане
В состав сборной фигурист попал по итогам Чемпионата Европы, который завершился на днях в Москве. Наш земляк взял серебро, уступив только безоговорочному лидеру сезона — испанцу Хавьеру Фернандесу.
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10:35
23.01.2018
Олимпиада по химии от ЛУКОЙЛ
Подготовку собственных высококвалифицированных кадров в Ухте продолжает компания ЛУКОЙЛ. В рамках профориентационной работы Нефтеперерабатывающий завод второй год подряд проводит в Северной жемчужине олимпиаду по химии для 11-классников.
43
10:30
23.01.2018
Жители Марты-ю должны стать горожанами
Жители поселка Верхний Мартыю совсем скоро должны стать полноправными горожанами. Спорную территорию, сейчас фактически относящуюся к соседнему Сыктывдинскому району, обещают включить в состав столицы Коми. Вопрос изменения границ рассмотрели на рабочем совещании в Комитете Госсовета Коми по законодательству и местному самоуправлению. Муниципальное жилье, поясним, всегда принадлежало Сыктывкару. И это вызывало у жителей немало проблем с документами. И не только с ними.
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10:29
23.01.2018
Зимнее ралли в Коми
Открытое первенство Республики по ралли-спринту "зима-2018" имени Анатолия Серова впервые принял восстановленный этим летом стадион сыктывкарского лесозавода. Погода в день соревнований выдалась морозной, что не помешало гонщикам побороться за звание самого-самого во втором этапе соревнований. Победителей определит финал. Он намечен на 25 февраля.
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18:24
22.01.2018
В Коми ветрено и снежно
Неблагоприятная погодная ситуация, установившаяся в последние сутки на территории республики, будет сохраняться на протяжении всей недели. Сейчас регион находится на периферии мощного Сибирского антициклона, по которой будут перемещаться атмосферные фронты глубоких циклонов с юго-запада и Атлантики. А это снегопады, местами сильные, метели, и ветер порывами до 13-18 м/с. Синоптики предположили, что в пятницу в крайних западных районах дневная температура воздуха может повыситься до оттепели.
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18:24
22.01.2018
Крепкая семья: Адамчук
Новые участники партийного проекта единоросов и герои цикла сюжетов «Жизнь замечательных семей» - молодая чета Адамчуков из Сыктывдинского района. Многодетная семья сегодня настоящий пример позитива и благополучия. Хотя нет баснословных заработков, да и не в этом секрет счастья – уверены здесь. Понимание и доверие родителей помогают сельской семье пережить бытовые сложности и не обращать внимание на внешние раздражители.
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18:24
22.01.2018
Коррективы в госпрограмме "Развитие культуры и туризма в Коми"
На поддержку творческой деятельности и оснащение государственных театров Республики Коми Москва в этом году выделит больше средств, чем в 2017-м. Соответствующие коррективы появились в госпрограмме «Развитие культуры и туризма». Постановлением их закрепила первый вице-премьер Лариса Максимова. Так лидером по укреплению материально-технической базы в этом году станет Национальный музыкально-драматический театр. Почти 5 миллионов рублей. На втором месте – Академический драмтеатр имени Виктора Савина. Более 2 миллионов. Ещё миллион, помимо миллиона трёхсот от республики, там получат на создание в этом году новых постановок. В два раза вырастет софинансирование и гастрольной деятельности учреждений.
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18:24
22.01.2018
Возможность проголосовать на любом участке
Любой гражданин России на предстоящих выборах Президента сможет реализовать свое избирательное право там, где он будет находиться в день голосования. Для этого необходимо предварительно написать заявление. Когда, где и как правильно написать заявление - подробную информацию об этом Центризбирком выпустил в виде роликов. Все понятно и доступно.
29
18:18
22.01.2018
В поддержку участия Путина в президентских выборах собрано более 1,6 млн подписей граждан
Сбор подписей прекращен с 22 января
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16:37
22.01.2018