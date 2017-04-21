«Рабочий полдень». Семейные традиции. 21 апреля 2017

Нередко в аннотации к лекарству можно прочесть «принимать после еды» или «за полчаса до еды», либо в инструкции вообще нет никаких рекомендаций. Кроме того, врач дает советы, когда назначает препарат — пить его дважды или трижды в день, либо один раз, на ночь и т. д. Зачем эти указания, что они меняют в действии таблеток, нужно ли их строго соблюдать или это не принципиально? Влияет ли на действие лекарств пища, время суток и сон? Давайте разберёмся.